2026-04-10 17:39 潮健康
深夜滑手機的影響不容忽視：美國媒體 NPR 指出，藍光可能影響青少年的作息節律
隨著春季日照時間拉長，許多家長發現孩子早起愈發困難，晚上也難以入睡。根據美國公共廣播電台（NPR）最新專題報導，除了季節變化的影響，現代青少年普遍存在的「深夜螢幕習慣」正與大腦生理時鐘產生劇烈衝突，形成惡性循環。這個看似單純的生活習慣，實際上正在重新「編程」青少年的睡眠模式，對身心健康造成深遠影響。
光線如何操控大腦？科學解析藍光與生理時鐘的關聯
根據美國國家衛生研究院 (NIH)指出，光線是調控生理時鐘的主要環境訊號。當眼睛接收到光線訊號時，大腦會抑制褪黑激素的分泌，讓人保持清醒；反之，當環境變暗，大腦便會釋放褪黑激素，引導身體進入睡眠狀態；當青少年在睡前長時間接觸手機、平板或電腦螢幕時，大腦會誤以為「天還沒黑」，持續抑制褪黑激素分泌，導致入睡困難。
數位時代的睡眠危機：不只是「累」這麼簡單
多數青少年在睡前一小時內仍在使用電子設備，這個習慣不僅影響入睡時間，更會降低深度睡眠的品質。深度睡眠是大腦進行記憶整合、情緒調節和身體修復的關鍵時期，一旦受到干擾，將對學習能力、情緒穩定性和免疫系統造成連鎖反應。
長期睡眠不足的青少年容易出現注意力不集中、情緒起伏大、學習效率下降等問題。更令人擔憂的是，生理時鐘的紊亂可能增加未來罹患憂鬱症、焦慮症和代謝疾病的風險。
專業對策：重新掌控生理時鐘的策略
一、實施數位宵禁：讓大腦回歸自然節律
為了有更好的睡眠品質，青少年應在睡前一小時開始「數位宵禁」，完全避免接觸手機、平板、電腦等發光設備。這段時間可以進行閱讀、聽音樂、輕柔伸展或冥想等較為寧靜的活動，幫助大腦逐漸進入「準備睡眠」的模式。
二、早晨採光儀式：重新校準生理時鐘
起床後立即接觸自然陽光是重置生理時鐘的最有效方法。建議青少年在起床後30分鐘內到戶外活動，或至少在明亮的窗邊停留15-20分鐘。自然光線能夠抑制殘留的褪黑激素，同時啟動新一天的清醒週期。
三、優化睡眠環境：創造完美的黑暗空間
臥室環境的光線控制同樣重要。除了關閉主要照明，也要注意電器、路燈等光源，這些看似無害的小光點實際上也會對敏感的青少年大腦造成干擾，必要時可使用適合的眼罩輔助睡眠。
四、家長的角色：成為孩子睡眠健康的守護者
家長在協助青少年建立健康作息方面扮演關鍵角色。除了設定合理的3C使用時間限制，更重要的是以身作則，建立全家共同的「數位宵禁」時間。
健康管理師張恆恩分享：家長也應該與孩子說明睡眠的重要性，讓他們理解充足睡眠對學習表現、情緒管理和身體健康的正面影響。當青少年真正理解睡眠的價值，而非僅僅被動地接受規定時，改變的動機會更加持久。
從個人到社會：重新定義數位時代的健康生活
青少年的睡眠問題不僅是個人健康議題，更反映了數位時代社會需要面對的集體挑戰。學校、家庭和社會都需要重新思考如何在享受科技便利的同時，保護我們最寶貴的生理資源—優質睡眠。
透過科學的光線管理、規律的作息習慣，以及對睡眠健康的正確認知，我們可以幫助下一代在數位浪潮中找回生理時鐘的主導權。睡眠不僅是休息，更是大腦發展、情緒穩定和整體健康的基石。只有當我們真正重視並實踐健康的睡眠習慣，才能在快速變遷的現代社會中，為自己和孩子創造更美好的生活品質。
圖說：深夜滑手機所發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，導致青少年生理時鐘延後。
圖說：為維持良好睡眠習慣，睡前一小時避免使用3C產品。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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資料來源：1. NPR- Teens are sleeping less than ever and screens may not be primarily to blame2. NIH- Circadian Rhythms