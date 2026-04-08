無可否認地，中風是現今生活中令所有罹患此疾病的人欲哭無淚外，而且是生不如死的疾病。

黃帝內經之素問卷中的風論篇提到「風為百病之長」的主張， 另外，在骨空論一篇中也提示世人「風為百病之始」的觀念。

簡單地講，「風」可以被視為西醫所討論之外來的包括細菌及病毒等病菌。一般人常得到的感冒就是比較呈現出現「風寒」證型的種類；然而，包括由病毒所誘發之新冠一類的流感就是相當於「溫熱」及「風熱」的證型。

一般導致半身不遂，昏迷，神智不清等中風也是因為「風邪」所造成。例如，長期的深夜才上床躺平睡覺的人就很容易受到「陰虛」基礎上所發展出來的「『肝風』內動」的證型。

事實上，臨床上有一種小中風反而被大多數的人所忽視，那就是「短暫性腦缺血發作（TIA）」的「迷你中風（mini stroke）」。

病理上，大腦血液流動暫時受阻的「短暫性腦缺血發作（TIA）」，由於是暫時性的腦部血液的流動出現受阻的情況。但是，這種情況通常只會維持幾分鐘。然而，卻會出現諸如身體突然失去平衡、手臂或腿部無力或麻木、頭暈或手腳失去協調能力、視力突然模糊、看到疊影或一隻或雙眼視力喪失、甚至有時候會有臉部下垂、麻木或笑容不對稱、言語不清、說話困難或難以理解他人言語等症狀。必須提出警告的是，這樣子的情況卻是全面中風的早期徵兆。

無可否認地，由於現今的生活作息、飲食等習慣影響，TIA的高危因素就會出現在有高血壓、第2型糖尿病和高膽固醇的人身上。當然，像肥胖、吸菸、飲酒和吸食毒品、有中風或TIA家族史或個人史等也會增加風險。

除了每天晚上10：55躺平外，平常可以閉上眼睛按摩太沖穴及曲池穴各3分鐘以降低風險。