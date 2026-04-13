成熟員工學會的第一件事，是保護情緒

2026-04-13 12:30 Qinote

上班久了之後，你會慢慢發現一件事。

職場裡最累的，有時候並不是工作本身。

而是那些不屬於自己的情緒

主管的一句話、同事的一個表情，都會讓人想很久。

是不是自己做得不夠好？

是不是哪裡出了問題？

那時候，很多人對工作有一種責任感。

事情只要沒有做好，就會覺得是自己的錯。

但上班久了之後，很多人會慢慢發現一件事。

職場裡，其實有很多情緒，並不一定與自己有關。

有些主管今天心情不好，說話比較急。

有些同事壓力很大，語氣也會變得不耐煩。

如果每一句話都往心裡放，很容易讓自己變得很疲憊。

很多成熟的員工，其實慢慢學會一件事。

保護自己的情緒。

這並不是變得冷漠。

而是開始知道，哪些事情需要認真面對，哪些事情其實不必過度在意。

有些人剛開始工作時，會把每一件事情都看得很重。

只要主管稍微提醒一句，就會想很久。

只要同事表情不太好，也會擔心是不是自己做錯了什麼。

但其實很多時候，事情並沒有想像中那麼嚴重。

工作只是工作。

每個人都有自己的壓力，也有自己的情緒。

有些情緒，可能只是當下的反應，並不代表真正的評價。

成熟的員工，慢慢會理解這件事。

有些話，聽過就好。

有些問題，處理完就放下。

不需要把所有事情都背在身上。

因為如果每一件事都放在心裡，工作很快就會變成一種消耗。

職場裡真正能走得長久的人，往往不是最拚命的人。

而是懂得照顧自己的人。

他們會努力完成工作，也會認真對待責任。

但同時，也會讓自己保持一點距離。

工作是生活的一部分，但不是全部。

當一個人開始學會保護自己的情緒，很多事情就會變得比較清楚。

哪些事情需要改進，哪些只是暫時的壓力。

哪些建議值得聽，哪些情緒其實不需要承擔。

成熟之後，很多人才慢慢理解一件事。

努力工作很重要，但不代表要讓自己一直處在緊繃的狀態。

有時候，把事情做好就好。

至於那些不屬於自己的情緒，就讓它留在原來的地方。

因為長久的工作，不只是能力的累積。

也是學會如何讓自己走得更穩。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#情緒 #工作壓力 #職場工作態度 #職場生存之道

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

2026-04-13 09:02 失敗要趁早 - 張念慈

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#職涯 #職場 #台灣 #工作職場

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讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

一個決策做下去，最後結果不好。

有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

大家都可以講出一套理由。

但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

而是一種思考習慣。

當事情發生時，我不再急著下結論。

而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


 #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

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2026-04-12 10:25 女子漾／編輯張念慈
旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

2026年4月1日起，海外旅遊不便險正式全面改版，新版「個人海外旅行不便保險參考條款」已全面取代舊制。此次調整不只針對旅客最在意的班機延誤、旅程取消補償進行優化，也同步擴大多項保障範圍。保險專家黃加淇指出，多數人對保單的理解與實際條款存在落差，「不是沒買保險，而是用錯方式理解保障」，提醒民眾出發前務必搞懂細節，避免理賠爭議。

編輯推薦

旅程取消補償拉長至20天　預付費用更有機會拿回

過去旅遊不便險僅保障出發前7天內發生的突發狀況，如今新版已放寬至20天。也就是說，只要在出發前20天內發生符合條款的事故，像是突發疾病、重大事件等，已支付的機票或訂房費用，都有機會申請理賠。這項調整，被視為本次改版最有感的升級之一。

班機延誤計算更清楚　轉機狀況不再吃虧

針對最常見的班機延誤，新版條款也進一步明確化。當第一段航班延誤導致錯過轉機，將「合併視為一次事故」計算；但若轉接航班本身又再次延誤，則可視為第二次事故，最多可理賠兩次。

此外，延誤或取消需超過4小時才符合給付條件，理賠方式則依保單分為一次給付或累進式給付，金額最高可達新台幣1萬2千元。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

保障範圍擴大　不只飛機問題才有賠

新版條款也納入更多實際旅遊情境。例如海外遇到戰爭、暴動、天災，或三等親內家屬病危，甚至是在國外自駕發生交通事故，都被納入「旅程更改」保障範圍。

此外，若旅途中因法院通知需返台作證，導致行程中斷，也有機會申請理賠，保障範圍從原本「出發前」進一步延伸至整個保險期間。

罷工、颱風不一定賠　「是否已知」成關鍵

不少旅客以為只要遇到罷工或颱風就一定能理賠，但新版條款明確指出，「已知風險」不在承保範圍內。例如投保時已公告罷工、或已發布海上颱風警報，這些情況都屬除外責任，保險將不予理賠。

黃加淇提醒，保險本質是轉嫁「未知風險」，若事件已發生或可預期，將不符合保障條件。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

行李、文件理賠有次數限制　最高2次

在行李延誤、行李損失與旅行文件遺失方面，新版同樣設下上限，同一保險期間內最多理賠2次。理賠金額部分，行李相關最高約新台幣6,000元，旅行文件則約3,000元。

新版條款也針對交通工具定義做出區分。以觀光休閒為目的的遊輪，不被認定為一般公共交通工具；而包機或專機，也不屬於定期航班，因此部分不便險保障將不適用。

這類細節，往往是旅客最容易忽略、卻最容易產生爭議的地方。

投保限制更嚴格　最多僅能買2張

為避免重複投保與理賠爭議，新制也導入控管機制。

同一旅遊期間內，最多僅能投保2張不便險，且不得來自同一保險公司，並透過產險公會平台進行通報與管理。

給付方式不同　實支實付 vs 定額一次搞懂

新版條款也進一步區分給付方式。旅程取消與更改採「實支實付」，依實際損失理賠；而班機延誤、行李問題等，則可選擇定額給付或實支實付。

不同方案將直接影響理賠金額與彈性，投保前需特別留意。

專家提醒：不是有保就好，「看懂條款」才是真保障

黃加淇指出，許多理賠糾紛並非保險公司不賠，而是消費者對條款理解不足。她建議民眾規劃旅遊時，應在訂機票後就同步安排保險，而非等到出發前才匆忙投保。

同時，也要留意是否涵蓋突發疾病、旅程變更等保障，並確認遊輪、包機等特殊情境的適用範圍。她強調：「旅遊是為了開心，但安心其實是可以提前準備的。」

#海外旅遊不便險

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最後通牒兩小時，川普突收手！美伊戰爭為什麼沒有盟友挺？看懂川普怎麼變成今天這個樣子

最後通牒兩小時，川普突收手！美伊戰爭為什麼沒有盟友挺？看懂川普怎麼變成今天這個樣子

2026-04-08 15:51 失敗要趁早 - 張念慈

川普宣布停火2周，換取伊朗開放荷莫茲海峽，消息一出，全球股市大漲慶賀。

​這場讓全球神經緊繃的對峙，以「兩週喘息期」暫時落幕。但川普到底說話算不算數？兩週後又會怎樣？沒有人知道。

我不是國際政治的專家，但我非常好奇，為什麼身為世界強權的老大，美國攻伊朗卻沒盟友挺？這是近1世紀以來首例。

川普的人格特質，會如何影響這場戰事的發展？我試著蒐集各式資料，想幫國中的女兒做好重點整理，也一起分享給你。

「最後通牒」一再跳票

荷莫茲海峽是全球石油出口最重要的咽喉，伊朗自2026年2月底美以聯軍開始攻打它之後，就封鎖了這條海峽，導致全球油價飆漲。

川普從3月中旬就開始對伊朗設定最後期限，但期限一再延後。他一邊發出充滿威脅的言語，一邊又宣布延長，有時候甚至在同一則聲明裡同時說談判「進展得很好」，又警告若不達成協議將發動攻擊。

這種「講了又不算，不算又再講」的模式，讓市場上的投資人和分析師徹底頭昏腦脹。

AT全球市場公司的分析師崔戴爾形容交易者「筋疲力竭、挫折不安，只想要明確結果」。有人把川普比作「放羊的孩子」那個故事裡的男孩反覆喊狼來了，到後來大家都不信了。

但這不只是讓投資人頭痛而已。這種捉摸不定的行事風格，對美國在世界上的信譽和盟友關係，也造成了深遠的傷害。

為什麼美國打伊朗，卻沒有任何傳統盟友相挺？

美國過去幾乎每一場大型軍事行動，都有盟國參與或支持。但這一次截然不同。

​《華爾街日報》的報導，這是近一世紀以來美國首次在重大衝突中沒有任何傳統盟友助陣。

回顧歷史就知道這有多罕見：1991年波灣戰爭，有數十個國家一起出兵；2003年美國打伊拉克，英國、西班牙跟著去。

連越戰那麼不受歡迎的戰爭，都還有韓國、澳洲、紐西蘭等國派兵支援。

但2026年的美伊戰爭，北約盟友沒來，亞太盟友沒來，甚至連傳統上親近美國的波斯灣國家也逐漸保持距離。

為什麼會這樣？原因很簡單，盟友失去了對美國的信任。

川普回任白宮一年多以來，接連與盟友發生摩擦：對歐洲課征關稅、在俄烏衝突上立場曖昧、揚言要佔領丹麥屬地格陵蘭、反覆批評北約盟國「不出錢」。

最誇張的是，他在沙烏地阿拉伯贊助的投資會議上，當眾嘲笑沙國王儲沙爾曼「拍他馬屁」，這讓試圖拉攏他的外國領袖大感難堪。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫，說得很直白：自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，因此獲得盟友認可，得以維持全球領導地位。

​但現在，若你在每次談判中羞辱盟友，逼他們到絕境，那麼這種認可將會消失。更有趣的是，就連原本支持川普的各國極右翼人士，這次也試圖與他切割。

法國極右派「國民聯盟」領袖巴德拉批評美國作戰目標反覆無常，並讚揚法國總統馬克宏拒絕參戰是「合理且可敬」的。

德國「另類選擇黨」領袖更進一步呼籲柏林效法西班牙，禁止美國在這場「侵略戰爭」中使用德國境內的基地。

川普是怎麼變成這樣的？父親陰影：永遠的認可渴望

要理解川普這個人，為什麼他喜歡說狠話、又常常反悔；為什麼他極度渴望被讚美；為什麼他把談判當成一場豪賭，就必須回到他的童年。

出身：紐約皇后區的富裕家庭

川普生於紐約皇后區富有家庭，父親弗雷德是德國移民後裔、成功的地產開發商。弗雷德是非常嚴厲的父親，他鼓勵兒子「不顧後果地膨風，培養與其不相稱的自信，好隱藏病態的脆弱和不安全感」。

父親教給川普的人生哲學是：你必須永遠看起來強大、成功、無懈可擊，就算內心其實很不安，也不能讓別人看出來。

「唐尼」的壞孩子時代

小時候的川普，是讓父母和老師都頭疼的孩子。他超愛頂嘴，學校管不了他的好鬥、霸凌、愛爭辯，父親把他送到離家70英里的紐約軍事學院。

在孩童時期，川普總是恃強凌弱，書中記載他右嘴角就經常上揚冷笑，展現過盛的自我優越感，還被哥哥取了個「偉大的我」的綽號。

​川普的同班同學皮特科回憶：「他總是信心十足，好像他當時就知道，假以時日，自己一定會成就一番大事。」

在紐約軍事學院的幾年，對川普影響很大。無論在球隊、社交方面，川普的表現都很出眾，領袖氣質隱然成形。

無法忍受被人認為不重要

川普的姪女瑪莉在她那本引起轟動的回憶錄裡，寫下分析：「那個男人，其實是讓人操心的小男孩。最深層的心理，他並不是在對面前的觀眾自誇和虛張聲勢，而是只對一個人表現：他溘然長逝的父親。」

換句話說，川普一生中所有的誇張、所有的強硬言語、所有的「我最厲害」背後其實是一個想得到嚴父認可的男孩。

這個心理模式，在他的政治行為中處處可見。他喜歡說絕對的大話（「這是有史以來最偉大的協議」、「一夜之間摧毀整個文明」），因為謙遜在他的世界觀裡等於軟弱。

​他也極度厭惡被別人「瞧不起」，這也解釋了為什麼他會對那些不支持美國打伊朗的盟友反唇相譏，他無法忍受被人認為不重要。​

這一切對我們的啟示

​如果說，要從川普的個性和美伊戰爭發展現況教孩子，我希望孩子懂這四件事：

​第一，領導人的個性影響歷史走向 。川普成長的環境，包括嚴格的父親、競爭激烈的商界、強調「勝者為王」的文化，塑造了他非常特定的行事風格：

用極端言語製造壓力、不願示弱、把每件事都當成談判。這些特質讓他的支持者覺得他「強硬」，卻也讓盟友和對手同樣難以信任他。

第二，信譽是最難重建的東西。一個國家、一個人，如果讓別人覺得你說的話不算數，短期內或許可以繼續靠恐嚇達到目的，但長期下來，就連原本挺你的人也會開始保持距離。這次美伊衝突沒有盟友相挺，正是這幾年來「信譽透支」的結果。

​第三，世界是相連的，沒有人可以置身事外。荷莫茲海峽的封鎖讓全球油價飆漲，影響到每個需要能源的國家，包括台灣。

看似遙遠的中東局勢，卻透過能源、貿易、金融市場，以我們可能還沒意識到的方式影響著每一個人的日常生活。

第四，「強硬」和「可信賴」是兩回事。川普讓人感覺非常強硬，但並不是所有人都覺得他可信賴。真正的強大，不只是說得到，更需要做得到；言行一致，才能讓別人長期跟隨。

珍惜和平永不輕言開戰

最後，我最想跟孩子說的，是不管開戰理由再崇高偉大，戰爭絕對都會有無辜的傷亡。

珍惜我們現有的和平，祈願戰爭及早落幕，每個國家的人民都能安居樂業，幸福平安。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#伊朗 #美國 #川普

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