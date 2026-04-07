差點上鉤的瞬間：我遇到的兩種詐騙手法

短短幾天，我遇到兩起疑似詐騙的手法，寫下來提醒大家--

☞Case 1.網路心理測驗

一個測驗你有沒有女巫天分的遊戲（果然是好奇心殺死貓），前半部是情境選擇，後來問你相不相信生日會影響一個人，大家多少聽過星座，所以填上生日可能還沒意識到不合理（但個資已經部分洩漏）。

再來，它要求開啟相機，拍你的掌紋。

如果拿到生日和掌紋，完全可以擬造銀行或政府資訊。

☞Case 2.免費線上講座

逛網突然跳出一則培訓旅遊類KOL的課程，課程招生附加一堂免費講座。

我最近旅行比較頻繁，當然也會被這類訊息吸引。

點入表單後，它不是單純的google表格，而是類似購物網站的後台系統。

報名課程需要姓名、電話、e-mail等資料很正常（但也是個資外洩）（但好險的是我有兩支電話，所以填的是少用、且沒有申請APP的號碼），然後然後～

它說要加主辦人的LINE群組，在某一天會『開啟LINE會議模式』～

那不就是前兩個禮拜，LINE大規模帳號被綁架的狀況嗎？

我在回去網頁看主辦人資訊，主辦人的確是旅遊類KOL，但招生的粉絲團六千多人，去年年底成立。但以主辦人知名度，我覺得真正網站十萬人跑不掉。

再巡視他每一則貼文，這一個粉專除了招生課程，並沒有他平常的旅遊記錄。而且招生影片的容貌是3、40歲，但某一則影片突然變成20多歲的輪廓……

該不會是AI生成影片吧？



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總之，我學到了教訓！以後真的不要太好奇。

還有，『你還沒被詐騙，是因為還沒遇到適合你的類型

願我的朋友們都平安，遠離陷阱！



