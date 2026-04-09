高血脂無聲卻致命！每3位台人就有1人罹病？ 醫曝「1治療利器」越快介入越好

潮健康／編輯部

4月7日是一年一度的世界衛生日 (World Health Day) ，今 (2026) 年主題為「攜手共促健康、堅定支持科學 (Together for Health. Stand with Science) 」，強調改善健康的關鍵之一，在於透過各界合作，將科學研究轉化為日常行為。

新竹馬偕醫院心臟內科資深主治醫師林柏霖醫師指出，根據中華民國心臟學會、衛生福利部中央健康保險署等十大單位推出的《2025 台灣血脂管理臨床路徑共識》，發生過心肌梗塞、中風等重大心血管事件的超高或極高風險族群，應將壞膽固醇 (LDL-C) 控制在70 mg/dL或是55 mg/dL以下，且治療6至8週後仍未達標，建議於療程中健保或自費加入血脂針 (PCSK9抑制劑) 。

奇美醫院心臟科系加護病房科主任李威杰醫師補充，為減少患者治療負擔，中央健康保險署自2025年9月起，放寬血脂針 (PCSK9抑制劑) 給付條件，壞膽固醇 (LDL-C) 起始治療值由 135mg/dL 下修至 100mg/dL，約可嘉惠5千名患者，助更多高風險族群及早治療，降低心血管風險。

高血脂無聲卻致命！工作能力下滑風險激增14倍

根據衛福部《國民營養健康調查》指出，國人高血脂的盛行率持續攀升，目前20歲以上國人高血脂盛行率已經達到3成之多，平均每3人就有1人暴露於高血脂風險之中。林柏霖醫師說明，高血脂因體內壞膽固醇 (LDL-C) 過多、好膽固醇 (HDL-C) 太少，導致囤積在血管內膜逐漸增多、並形成斑塊。隨著斑塊逐漸增多，血管會變得越來越窄；一旦斑塊破裂、形成血栓，可能造成急性心肌梗塞、中風等重大心血管事件。

儘管急性心肌梗塞、中風的發生風險，會隨著年齡增加而提升，但不代表青壯年族群就沒有發病的風險。上有老、下有小的中壯年族群，一旦發病將會劇烈衝擊職涯規劃與家庭。「研究指出，心肌梗塞患者，工作能力下滑的風險增加至6倍；而中風者風險更是激增至14倍！」林柏霖醫師指出，不少人以為發病後好好養病，很快可以回歸職場。事實上，因心肌梗塞喪失的工作能力雖可能隨時間好轉，但中風患者卻很難恢復，可能在五年內都飽受失業所苦。

血脂醇控制越早越好！ 未達標應考慮「這治療利器」

想要避免「傷心」危機的關鍵，在於降低壞膽固醇並積極治療。林柏霖醫師表示，每下降38.7mg/dL的壞膽固醇 (LDL-C) ，就可以減少高達22%的心血管事件風險、20%冠心病死亡、10%的全因性死亡風險。最新《2025台灣血脂管理臨床路徑共識》將疾病預防分為初級與次級兩大類型，初級預防為沒有發生心血管事件；次級預防則為曾經發生或發生重大心血管事件。

許多民眾常會誤以為自己沒有發生心血管事件就無需治療，但事實上，若有合併糖尿病、腎臟病或壞膽固醇超過190mg/dL、冠狀動脈鈣化分數 (CAC) ≥400，就被視為高風險族群，也有積極治療的必要，要積極控制壞膽固醇在100mg/dL以下。

初級預防介入血脂針 有助於積極控制壞膽固醇

針對確診為動脈硬化心血管疾病、或是斑塊顯著沉積的病患，雖未發生重大心血管事件，但也視為高風險族群，壞膽固醇 (LDL-C) 則要積極控制在 70mg/dL 以下；冠狀動脈疾病且發生重大心血管事件的極高風險族群，更是要控制在55mg/dL以下。若治療6至8週後仍未達標，除了使用傳統史他汀類藥物以外，也建議評估加入血脂針 (PCSK9抑制劑) 的必要性，以利快速降低壞膽固醇，避免心血管事件來敲門。

2026年美國心臟協會發布的最新血脂治療指引亦表明，血脂控制的策略已從「提高史他汀類藥物強度」，轉為「確保壞膽固醇 (LDL-C) 達標」為導向。也就是說，若使用史他汀類藥物仍無法達成控制目標，就建議要考慮血脂針 (PCSK9抑制劑) 等進階治療。除了建議壞膽固醇 (LDL-C) 應該越低越好，治療也應及早展開，並延續至患者終生。特別是屬於一年內曾發生急性心肌梗塞的患者，因屬極高風險族群，更應盡速將壞膽固醇 (LDL-C) 控制至建議目標。

李威杰醫師說明，為了達成「健康台灣」的願景，行政院也在2025年4月啟動「三高防治888計畫」，期盼透過早期發現、及早介入、穩定改善三大面向改善國人健康。其中，為了讓曾發生過重大心血管事件的高血脂患者，能夠及早介入強力治療，健保署也接軌國際治療指引，自2025年9月起，放寬血脂針 (PCSK9抑制劑) 之健保給付，不僅壞膽固醇 (LDL-C) 起始治療值由 135mg/dL 下修至 100mg/dL，每次申請核准後使用時間也由 6 個月延長至 12 個月。

李威杰醫師說明，血脂針 (PCSK9抑制劑) 是控制血脂的常見利器，現在也多用於次級預防階段，幫助發生重大心血管疾病的患者可以更積極、有效的控制血脂。若在初級預防階段，即尚未發生重大心血管事件的高風險族群，能夠及早使用血脂針 (PCSK9抑制劑) ，有助於更積極控制壞膽固醇，並降低未來心血管疾病發生的可能性，有望嘉惠約5千名患者。

此項突破性研究預示未來血脂管理策略的調整，將從「發生心血管事件後再積極治療」，進階為「在早期就要積極治療」的新時代。目前這樣的治療新趨勢已在先進國家中運用，相信在不久的將來就有機會接軌國際，加速台灣血脂控制推向下一個世代。

「國人高血脂診斷率僅有52% 、高達半數患者深藏『血脂炸彈』而不知！」李威杰醫師強調，知己知彼才能百戰百勝，了解自身血脂數值，正是提升血脂健康的關鍵第一步。為了幫助國人及早察覺、趁早治療；國健署也於去 (2025) 年將成人預防保健方案的篩檢年齡，自40歲下修至30歲，加碼幫助320萬青壯年族群了解自身的血脂狀況。提醒民眾透過企業健檢等各方資源，及早並且定期了解自身血脂狀況，避免暴露於急性心肌梗塞、中風等風險而不自知。

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原文出處：高血脂無聲卻致命！每3位台人就有1人罹病？ 醫曝「1治療利器」越快介入越好