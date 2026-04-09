高血脂無聲卻致命！每3位台人就有1人罹病？ 醫曝「1治療利器」越快介入越好

2026-04-09 14:01 潮健康

　

潮健康／編輯部

　

響應世界衛生日！ 攜手改善血脂健康刻不容緩

4月7日是一年一度的世界衛生日 (World Health Day) ，今  (2026)  年主題為「攜手共促健康、堅定支持科學 (Together for Health. Stand with Science) 」，強調改善健康的關鍵之一，在於透過各界合作，將科學研究轉化為日常行為。

　

新竹馬偕醫院心臟內科資深主治醫師林柏霖醫師指出，根據中華民國心臟學會、衛生福利部中央健康保險署等十大單位推出的《2025 台灣血脂管理臨床路徑共識》，發生過心肌梗塞中風等重大心血管事件的超高或極高風險族群，應將壞膽固醇 (LDL-C) 控制在70 mg/dL或是55 mg/dL以下，且治療6至8週後仍未達標，建議於療程中健保或自費加入血脂針  (PCSK9抑制劑) 。

　

奇美醫院心臟科系加護病房科主任李威杰醫師補充，為減少患者治療負擔，中央健康保險署自2025年9月起放寬血脂針  (PCSK9抑制劑) 給付條件壞膽固醇 (LDL-C) 起始治療值由 135mg/dL 下修至 100mg/dL，約可嘉惠5千名患者，助更多高風險族群及早治療，降低心血管風險。

　

高血脂無聲卻致命！工作能力下滑風險激增14倍 

根據衛福部《國民營養健康調查》指出，國人高血脂的盛行率持續攀升，目前20歲以上國人高血脂盛行率已經達到3成之多，平均每3人就有1人暴露於高血脂風險之中。林柏霖醫師說明，高血脂因體內壞膽固醇 (LDL-C) 過多好膽固醇 (HDL-C) 太少，導致囤積在血管內膜逐漸增多、並形成斑塊。隨著斑塊逐漸增多，血管會變得越來越窄；一旦斑塊破裂、形成血栓，可能造成急性心肌梗塞、中風等重大心血管事件

　

儘管急性心肌梗塞、中風的發生風險，會隨著年齡增加而提升，但不代表青壯年族群就沒有發病的風險。上有老、下有小的中壯年族群，一旦發病將會劇烈衝擊職涯規劃與家庭。「研究指出，心肌梗塞患者，工作能力下滑的風險增加至6倍；而中風者風險更是激增至14倍！」林柏霖醫師指出，不少人以為發病後好好養病，很快可以回歸職場。事實上，因心肌梗塞喪失的工作能力雖可能隨時間好轉，但中風患者卻很難恢復，可能在五年內都飽受失業所苦。

　

血脂醇控制越早越好！ 未達標應考慮「這治療利器」 

想要避免「傷心」危機的關鍵，在於降低壞膽固醇並積極治療。林柏霖醫師表示，每下降38.7mg/dL的壞膽固醇 (LDL-C) ，就可以減少高達22%的心血管事件風險、20%冠心病死亡、10%的全因性死亡風險。最新《2025台灣血脂管理臨床路徑共識》將疾病預防分為初級與次級兩大類型，初級預防為沒有發生心血管事件；次級預防則為曾經發生或發生重大心血管事件。

　

許多民眾常會誤以為自己沒有發生心血管事件就無需治療，但事實上，若有合併糖尿病、腎臟病或壞膽固醇超過190mg/dL、冠狀動脈鈣化分數 (CAC) ≥400，就被視為高風險族群，也有積極治療的必要，要積極控制壞膽固醇在100mg/dL以下。

　

初級預防介入血脂針  有助於積極控制壞膽固醇

針對確診為動脈硬化心血管疾病、或是斑塊顯著沉積的病患，雖未發生重大心血管事件，但也視為高風險族群，壞膽固醇 (LDL-C) 則要積極控制在 70mg/dL 以下；冠狀動脈疾病且發生重大心血管事件的極高風險族群，更是要控制在55mg/dL以下。若治療6至8週後仍未達標，除了使用傳統史他汀類藥物以外，也建議評估加入血脂針  (PCSK9抑制劑) 的必要性，以利快速降低壞膽固醇，避免心血管事件來敲門。

　

2026年美國心臟協會發布的最新血脂治療指引亦表明，血脂控制的策略已從「提高史他汀類藥物強度」，轉為「確保壞膽固醇 (LDL-C) 達標」為導向。也就是說，若使用史他汀類藥物仍無法達成控制目標，就建議要考慮血脂針  (PCSK9抑制劑) 等進階治療。除了建議壞膽固醇 (LDL-C) 應該越低越好，治療也應及早展開，並延續至患者終生。特別是屬於一年內曾發生急性心肌梗塞的患者，因屬極高風險族群，更應盡速將壞膽固醇 (LDL-C) 控制至建議目標。

　

李威杰醫師說明，為了達成「健康台灣」的願景，行政院也在2025年4月啟動「三高防治888計畫」，期盼透過早期發現、及早介入、穩定改善三大面向改善國人健康。其中，為了讓曾發生過重大心血管事件的高血脂患者，能夠及早介入強力治療，健保署也接軌國際治療指引，自2025年9月起，放寬血脂針  (PCSK9抑制劑) 之健保給付，不僅壞膽固醇 (LDL-C) 起始治療值由 135mg/dL 下修至 100mg/dL，每次申請核准後使用時間也由 6 個月延長至 12 個月

　

健保署放寬血脂針給付門檻  有望嘉惠5千名患者

李威杰醫師說明，血脂針  (PCSK9抑制劑) 是控制血脂的常見利器，現在也多用於次級預防階段，幫助發生重大心血管疾病的患者可以更積極、有效的控制血脂。若在初級預防階段，即尚未發生重大心血管事件的高風險族群，能夠及早使用血脂針  (PCSK9抑制劑) ，有助於更積極控制壞膽固醇，並降低未來心血管疾病發生的可能性，有望嘉惠約5千名患者。

　

此項突破性研究預示未來血脂管理策略的調整，將從「發生心血管事件後再積極治療」，進階為「在早期就要積極治療」的新時代。目前這樣的治療新趨勢已在先進國家中運用，相信在不久的將來就有機會接軌國際，加速台灣血脂控制推向下一個世代。

　

國人高血脂診斷率僅有52% 、高達半數患者深藏『血脂炸彈』而不知！」李威杰醫師強調，知己知彼才能百戰百勝，了解自身血脂數值，正是提升血脂健康的關鍵第一步。為了幫助國人及早察覺、趁早治療；國健署也於去 (2025) 年將成人預防保健方案的篩檢年齡，自40歲下修至30歲，加碼幫助320萬青壯年族群了解自身的血脂狀況。提醒民眾透過企業健檢等各方資源，及早並且定期了解自身血脂狀況，避免暴露於急性心肌梗塞、中風等風險而不自知。

　

　

延伸閱讀：

三高能吃火鍋？ 糖尿病、高血壓、高血脂要避開哪些火鍋料？

糖友心血管風險飆四倍！ 走沒兩步就氣喘吁吁？ 醫揭「瘦瘦筆」介入治療3大效益

　

　

原文出處：高血脂無聲卻致命！每3位台人就有1人罹病？ 醫曝「1治療利器」越快介入越好

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

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#情緒

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讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

一個決策做下去，最後結果不好。

有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

大家都可以講出一套理由。

但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

而是一種思考習慣。

當事情發生時，我不再急著下結論。

而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


 #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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會考倒數45天：別讓錯誤的努力毀了孩子三年汗水！補教名師揭開「逆轉勝」的三大高效關鍵

會考倒數45天：別讓錯誤的努力毀了孩子三年汗水！補教名師揭開「逆轉勝」的三大高效關鍵

2026-04-01 10:44 語言魔法師｜謝蓁

115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

2. 清單化複習，面對弱點：

別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

1. 重質不重量，落實「錯題本」：

做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

2. 主動回憶，抓出知識盲點：

寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

3. 番茄鐘法，守護極致專注：

設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

1. 視覺化進度，看見成就感：

在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

2. 物理隔絕「數位怪獸」：

手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

​​


在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#高效學習 #親子教育 #親子溝通 #國中會考

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嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

2026-03-22 10:03 潮健康

　

圖說：嘴破總是反覆發作？小心這是身體發出的免疫力警訊！

　

嘴巴破洞（正式名稱為口瘡）雖然不是大病，但痛起來卻要人命，連說話、喝水都成了折磨。很多人以為嘴破只是「火氣大」或「咬到」，但如果傷口超過兩週未癒，或是反覆發作，可能代表你的身體正發出免疫力低下的警訊。

　

《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師整理：嘴巴破洞的6大主因、必備的4大修復營養素，並破解常見的「鹽巴塗抹」迷思，讓你告別痛楚，重拾進食的快樂。

　

嘴破痛到崩潰？營養師揭6大主因

嘴巴破洞（口瘡）雖不是大病，痛起來卻連說話、進食都折磨。營養師指出，嘴破不只是「火氣大」，更可能是免疫力發出的警訊。

　

為什麼會嘴破？這6類人最容易發生

  • 外傷型：最常見的原因，如牙齒咬到、被硬食刮傷或蛀牙摩擦。

  • 感染型：細菌、病毒（如皰疹病毒）或黴菌感染所致，通常可能與免疫力不足有關。

  • 營養缺乏型：長期缺乏維生素B群、維生素C、鋅或鐵質。

  • 壓力型：熬夜、長期壓力大導致自律神經失調與免疫紊亂。

  • 荷爾蒙型：部分女性在月經週期前，因荷爾蒙波動容易嘴破。

  • 藥物或疾病誘發：某些化療藥物或自體免疫疾病。

    • 　

    嘴巴一直反覆破洞？4大強效修復營養素清單

    營養師參考食品成分數據，整理出生活中最常接觸的糖類。

    透過下表讓你快速掌握哪種糖最適合你：

    　

    圖說：補對幫助修復嘴破的營養素，是告別嘴破痛感的關鍵。

    　

    嘴破別亂抹！破解3大常見網路偏方

    許多人在嘴破時會嘗試民間療法，但小心可能適得其反：

    　

  • 抹鹽巴（NG！）

    鹽巴直接塗抹傷口會引起細胞脫水，造成強烈劇痛並刺激黏膜，對復原並無幫助。

  • 噴西瓜霜（需謹慎）

    部分市售西瓜霜成分不明或重金屬殘留疑慮，建議選用具衛福部核可字號之藥品。

  • 喝高濃度檸檬汁（NG！）

    檸檬酸度極高，對已經潰瘍的傷口具有強大刺激性，可能導致惡化。

    • 　

    嘴巴破洞痛5大居家護理指南

    除了補充足夠的修復營養素，正確的居家護理能有助於緩解痛感並防止惡化。

    《豐傑生醫》營養師整理出5個簡單好上手的居家保養技巧：

    　

  • 保持傷口濕潤：善用吸管喝溫水

    • 多喝溫水能有助於避免口腔黏膜乾燥，建議喝水時可以使用「吸管」，避開水流直接衝擊傷口，減少進食與飲水時的摩擦痛。

    　

  • 適度低溫鎮定：冰優格或冰淇淋

    • 當傷口紅腫灼熱感強烈時，可以適量食用一點「冰優格」或「冰淇淋」。低溫能暫時減輕痛感，優格還能提供修復傷口所需的蛋白質。

    　

  • 落實口腔清潔：牙線不可少

    • 每天務必維持口腔清潔，建議搭配使用牙線。避免食物殘渣或菜渣殘留在傷口周圍，以免引發細菌感染導致癒合變慢。

    　

  • 更換清潔工具：選用軟毛牙刷

    • 嘴破期間，建議暫時更換為「刷毛較為柔軟」的牙刷，減少刷牙時物理性碰撞傷口造成的二次傷害。

    　

  • 慎選潔牙產品：避開酒精成分

    • 可以使用具備抗菌效果的漱口水，但請務必挑選「不含酒精、不刺激」的款式，避免酒精產生的劇烈刺痛感傷害脆弱的潰瘍處。

    　

    關於嘴巴破洞的常見Q&A

    Q1：嘴巴破洞一定要看醫生嗎？

    一般的口瘡通常在1~2週內會自行癒合。但若傷口超過2週未好、範圍過大（超過1公分）、反覆在同一部位發作，或伴隨發燒、淋巴結腫大，應立即就醫檢查是否為口腔癌前兆或系統性疾病。

    　

    Q2：如何預防嘴巴反覆破洞？

    除了補充足夠營養，建議維持規律作息（不熬夜）、每天飲水2000c.c.、保持口腔清潔，並選用刷毛較軟的牙刷，減少物理性損傷的機會。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    FJ豐傑生醫-部落格專欄

    嘴巴破洞越來越大

    原文出處：嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

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