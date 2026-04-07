2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看 圖片來源：Ai製

2026 年（民國 115 年）5 月報稅季即將到來。針對 114 年度的綜合所得稅申報，財政部大幅放寬多項減稅規定，包含幼兒學前、長照及租金特別扣除額的調升，對於雙薪家庭與租屋族而言是近年最「有感」的減稅利多，女子漾幫大家整理3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看。

2026 報稅行事曆：重要時程與截止日

身為納稅義務人，掌握期限是稅務規劃的第一步。請特別留意 3 月份的申請截止日，這關係到您是否能收到稅額試算通知書。

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2026 申報資格：強制申報與免稅門檻

受惠於物價指數連結調整，114 年度（2026 申報適用）的免稅與扣除額度讓免稅門檻進一步提高。

免申報與免繳稅標準

單身族群： 年收入 44.6 萬元 以下免繳稅（免稅額 $9.7 萬 + 標準扣除 $13.1 萬 + 薪資特別扣除 $21.8 萬）。

雙薪夫妻（無子女）： 年合計收入 89.2 萬元 以下免繳稅。

多口家庭（基本生活費）： 114 年度每人「基本生活所需費用」調升至 21.3 萬元，申報人數越多，減稅幅度越大。

退稅權益： 即便年收入未達申報門檻，若平時薪資已被「扣繳」或有可抵減稅額，仍必須辦理申報才能領取退稅款。

海外所得提醒： 若您有大額海外所得（依基本所得額相關規定），上述免稅門檻將不適用，請務必諮詢專業會計師。

114 年度（2026 年申報）綜合所得稅速算公式

圖片來源：取自財政部臉書

2026 減稅革命：三大特別扣除額新制對照

1.單身租屋族：年收62.6萬以下直接安全區

如果你是剛出社會、在外租屋的小資族，今年其實有機會直接免繳稅。只要把免稅額、標準扣除額、薪資特扣再加上房租扣除額一起算進去，年收入壓在62.6萬元以下，基本上就落在「不用繳」的範圍。對月光族來說，這條線真的很關鍵。

2.三口之家（雙薪＋1幼兒）：113.9萬以下有機會免稅

夫妻雙薪加上一個小孩的家庭，其實比你想像中更容易進入免稅區。只要年收入控制在113.9萬元以下，加上幼兒學前扣除額等條件，有機會整筆稅直接歸零。對正在撐生活與育兒開銷的家庭來說，這筆差距會很有感。

3.五口之家（含長照）：146萬以下門檻直接拉高

家庭人數越多，越有機會「合法少繳」。特別是今年長照扣除額一口氣提高到18萬元後，五口之家免稅門檻直接拉高到146萬元左右。也就是說，只要收入在這條線以下，很可能不用繳稅，對有長照壓力的家庭來說，是少數真的有感的減負。

手機報稅教學：簡單 5 步驟高效完稅

手機報稅已是目前最推薦的管道，不需讀卡機，只要 10 分鐘即可完成。

驗證身分：

行動電話認證： 須為本人名義門號，認證時須關閉 Wi-Fi。注意：預付卡因個資驗證限制，通常無法使用此方式。

戶號 + 查詢碼： 透過自然人憑證至超商 KIOSK 取得。

行動自然人憑證： 支援生物辨識（指紋/臉部），安全等級最高。

填寫資料： 確認本人、配偶及扶養親屬資料，可切換「編修模式」調整。

確認稅額： 查看應納稅額。顧問建議： 點選「查看」並下載所得/扣除額清單 PDF 保存（密碼為身分證字號）。

選擇繳退稅方式： 提供信用卡、行動支付、ATM 等 6 種繳稅方式。

顧問精選： 申請退稅者務必填寫帳戶選擇「直撥轉帳退稅」，這是最快、最精準領到錢的方式。

完成申報： 點選「申報上傳」，出現「申報成功」畫面並下載收執聯才算真正完工。

圖片來源：取自財政部臉書

⚠️ 高危警告：115 年起 KIOSK 取碼新規定

全國約 3.8 萬戶將受影響！ 自 2026 年（115 年）起，超商 KIOSK 機台因資安升級，正式取消「健保卡」取碼服務。

唯一實體卡取碼方案： 請務必攜帶「自然人憑證」前往超商。

若堅持使用健保卡，則需自備讀卡機在家透過「電子申報繳稅服務網」操作。