2026-05-23 12:02 潮健康
「溫和教養」成育兒關注趨勢：精油在情緒放鬆中的應用與使用建議
在繁忙的超市裡，一個三歲孩子躺在地上尖叫大哭，在一旁的年輕母親並沒有大聲斥責「再哭就叫警察抓走」，或是直接將孩子強行拖離，反而是先是閉上眼深吸一口氣，調節自己緊繃的神經，接著緩緩蹲下身，將視線降至與孩子平行的高度，輕聲卻堅定地說出孩子的感受。
這樣的場景在台灣的公共場合已越來越常見，隨著千禧世代與 Z 世代成為父母，「溫柔教養」（Gentle Parenting）正漸漸取代傳統的權威教育，成為當前育兒界的熱門關鍵字。
打破誤解：溫柔教養並非「放任溺愛」
許多人誤將「溫柔教養」與「放任教育」劃上等號，反而跟孩子互動上有更多的無力感。針對這些誤解，禾場國際芳療學苑高階芳療師同時也是專業諮商心理師張淳菱表示，溫柔教養的核心其實在於「堅定明確的框架和界線」與「溫暖的同理」並存。
它主張將孩子視為獨立個體，不透過恐嚇、羞辱或獎懲制度來控制行為，而是透過「先連結後糾正」（Connection before Correction）的原則。在糾正行為或處罰前，先與孩子建立情感連結，讓孩子感到被理解後，更能接收父母給予的規範和要求，幫助孩子在愛與安全感中學會自我修正。
這一波流行反映了新世代父母的集體焦慮與覺醒。許多父母在成長過程中經歷過威權打壓，因此決心「終止創傷代代相傳」。他們渴望在育兒的同時，也重新養育自己內心的受傷小孩，追求一種更為親密、無恐懼的親子關係。
溫柔教養是「累死父母」的高標？
儘管溫柔教養蔚為風潮，但反面聲音也不容忽視。許多家長坦言，這種高強度的情緒勞動讓人身心俱疲。有時候媽媽們為了落實溫柔教養，光是叫兒子收玩具，我就花了 20 分鐘溝通情緒、提供選擇，結果孩子還是尖叫。那一刻真的很懷疑，直接命令是不是對大家都比較輕鬆？
諮商心理師張淳菱指出，過度強調「尊重和同理」有時會讓孩子誤以為所有規則都有談判空間，甚至演變成「以情緒勒索父母」，「溫柔而堅定」是家長可以採取的態度。但身為父母，一定也會有情緒，也會疲憊。若家長缺乏強大的情緒支持系統，長期處於「壓抑怒氣、強迫同理」的狀態下，反而容易導致親職過勞（Parental Burnout），甚至在忍無可忍後爆發更激烈的衝突。
芳療觀點：氣味是情緒的「煞車皮」
溫柔教養最大的挑戰，往往不是孩子，而是父母瀕臨崩潰的耐心。台灣芳療協會會長張元霖指出，嗅覺直接連結大腦的邊緣系統（情緒中心），是五感中唯一不經視丘過濾、能最快改變情緒的途徑。因此，芳香療法成為許多實踐溫柔教養家庭的「隱形隊友」。可將精油運用於育兒的兩個關鍵時刻：
接納不完美，才是最溫柔的開始
溫柔教養是一場馬拉松，而非百米衝刺。諮商心理師張淳菱提醒，沒有完美的父母，偶爾失控也是正常的。重要的是在衝突後進行修復，這本身就是給孩子最好的身教。在這個講求高效率的時代，溫柔教養提醒我們慢下來，看見行為背後那個渴望被理解的靈魂。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：