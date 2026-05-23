「溫和教養」成育兒關注趨勢：精油在情緒放鬆中的應用與使用建議

2026-05-23 12:02 潮健康

　

在繁忙的超市裡，一個三歲孩子躺在地上尖叫大哭，在一旁的年輕母親並沒有大聲斥責「再哭就叫警察抓走」，或是直接將孩子強行拖離，反而是先是閉上眼深吸一口氣，調節自己緊繃的神經，接著緩緩蹲下身，將視線降至與孩子平行的高度，輕聲卻堅定地說出孩子的感受。

　

這樣的場景在台灣的公共場合已越來越常見，隨著千禧世代與 Z 世代成為父母，「溫柔教養」（Gentle Parenting）正漸漸取代傳統的權威教育，成為當前育兒界的熱門關鍵字。

　

　

打破誤解：溫柔教養並非「放任溺愛」

許多人誤將「溫柔教養」與「放任教育」劃上等號，反而跟孩子互動上有更多的無力感。針對這些誤解，禾場國際芳療學苑高階芳療師同時也是專業諮商心理師張淳菱表示，溫柔教養的核心其實在於「堅定明確的框架和界線」與「溫暖的同理」並存。

　

它主張將孩子視為獨立個體，不透過恐嚇、羞辱或獎懲制度來控制行為，而是透過「先連結後糾正」（Connection before Correction）的原則。在糾正行為或處罰前，先與孩子建立情感連結，讓孩子感到被理解後，更能接收父母給予的規範和要求，幫助孩子在愛與安全感中學會自我修正。

　

這一波流行反映了新世代父母的集體焦慮與覺醒。許多父母在成長過程中經歷過威權打壓，因此決心「終止創傷代代相傳」。他們渴望在育兒的同時，也重新養育自己內心的受傷小孩，追求一種更為親密、無恐懼的親子關係。

　

溫柔教養是「累死父母」的高標？

儘管溫柔教養蔚為風潮，但反面聲音也不容忽視。許多家長坦言，這種高強度的情緒勞動讓人身心俱疲。有時候媽媽們為了落實溫柔教養，光是叫兒子收玩具，我就花了 20 分鐘溝通情緒、提供選擇，結果孩子還是尖叫。那一刻真的很懷疑，直接命令是不是對大家都比較輕鬆？

　

諮商心理師張淳菱指出，過度強調「尊重和同理」有時會讓孩子誤以為所有規則都有談判空間，甚至演變成「以情緒勒索父母」，「溫柔而堅定」是家長可以採取的態度。但身為父母，一定也會有情緒，也會疲憊。若家長缺乏強大的情緒支持系統，長期處於「壓抑怒氣、強迫同理」的狀態下，反而容易導致親職過勞（Parental Burnout），甚至在忍無可忍後爆發更激烈的衝突。

　

　

芳療觀點：氣味是情緒的「煞車皮」

溫柔教養最大的挑戰，往往不是孩子，而是父母瀕臨崩潰的耐心。台灣芳療協會會長張元霖指出，嗅覺直接連結大腦的邊緣系統（情緒中心），是五感中唯一不經視丘過濾、能最快改變情緒的途徑。因此，芳香療法成為許多實踐溫柔教養家庭的「隱形隊友」。可將精油運用於育兒的兩個關鍵時刻：

　

  • 父母的「暫停鍵」： 當家長感覺快要爆發、想吼叫時，建議使用岩蘭草精油或苦橙葉精油。岩蘭草的沉穩氣味能帶來堅定感，苦橙葉則能安撫情緒過度亢奮，讓父母找回「溫柔的底氣」。

  • 孩子的「安撫巾」： 針對情緒躁動或高敏感的孩子，羅馬洋甘菊精油與甜橙精油是首選。羅馬洋甘菊溫暖甜美的氣味能化解孩子的委屈與恐懼，甜橙單純快樂的氣息則有助於轉換僵持的氣氛。

    • 　

    接納不完美，才是最溫柔的開始

    溫柔教養是一場馬拉松，而非百米衝刺。諮商心理師張淳菱提醒，沒有完美的父母，偶爾失控也是正常的。重要的是在衝突後進行修復，這本身就是給孩子最好的身教。在這個講求高效率的時代，溫柔教養提醒我們慢下來，看見行為背後那個渴望被理解的靈魂。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

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    原文出處：「溫和教養」成育兒關注趨勢：精油在情緒放鬆中的應用與使用建議

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    孫安佐又出事了，他在河堤測試自製噴火裝置遭羈押禁見。新聞一出，網路上很快出現兩種聲音：一種罵他廢材，一種罵狄鶯溺愛。狄鶯在直播裡崩潰痛哭，說兒子國中開始研究火焰噴射器，問大家：「你們不覺得他是天才嗎？」這句話一出來，大家罵更兇，說這種母親難怪養出這種兒子。

    但我看著這件事，心裡其實很複雜。

    我不想替任何危險行為辯護。一個成年人做了什麼事，就該面對什麼後果。公共安全不是一句「他沒有惡意」就能帶過。可是，我不想把孫安佐簡化成一個廢材，更不想把狄鶯簡化成一個壞媽媽。

    我自己有兩個孩子，很能明白當全世界都在罵你的孩子時，最痛的那個人，一定是曾經抱著他、養大他、以為自己最了解他的媽媽。孫安佐這次出事，逼著我們去面對：父母再愛孩子，也救不了一個已經失去界線的成年人。

    孫安佐不是廢材，只是才華沒有被責任接住

    孫安佐從小對機械、裝置、火焰、武器有高度興趣，某些程度來說，這樣的孩子確實可能有很強的好奇心、動手能力和執著。但真正的問題是，這份能力最後被帶去哪裡？

    一個孩子有天分，父母當然會驕傲。可是父母更該問的是：這份天分，最後會照亮人，還是燒傷人？

    ​如果一個孩子從國中開始就對高風險裝置感興趣，大人最該做的不是急著說「你看，他多特別」，而是要趕快把這份興趣導到安全、合法、專業、有規範的地方。去學工程、去學機械、去理解法律、去接受訓練、去知道什麼叫風險管理，什麼叫公共安全，什麼叫自己的興趣不能建立在別人的恐懼上。

    才華本身沒有錯。但沒有責任感接住的才華，最後很容易變成一場災難。

    狄鶯不是壞媽媽，也未必只是慈母；她可能是一個太用力愛孩子的虎媽

    外界常用「慈母多敗兒」形容狄鶯，但孫安佐過去受訪時曾說，真相剛好相反。小時候只要考試考不好，狄鶯會拿水管抽打他；她絕非不管，而是管得很用力。

    讓人心酸的是，孫安佐也說，他知道媽媽很愛他，但那常常是媽媽單方面以為的愛。媽媽怕他冷，可以買四萬元的 LV 外套給他；可他真正想要的，不是昂貴外套，而是三千元的玩具。

    ​這不是單純的溺愛，而是一種親子關係裡最常見的錯位：父母拼命給自己認為最好的東西，孩子卻覺得，沒有人真正聽懂他想要什麼。

    所以這件事最值得父母警醒的，或許不是「不要寵壞孩子」，而是不要用自己以為最好的愛，取代孩子真正需要的理解。父母的愛如果太急、太滿、太用力，有時候不是保護，而是讓孩子更難長出自己的界線。

    明星孩子最難的，是從出生那天起就不是普通人

    我每次看孫安佐的新聞時，其實都多了一份心疼。孫安佐從小就活得很辛苦。他不是一般孩子，他是孫鵬和狄鶯的兒子。

    從出生那一刻開始，他就不只是他自己。他身上先貼著父母的名字，背後跟著明星家庭的光環。做得好，別人說靠爸媽。做不好，別人說丟爸媽的臉。有一點奇怪，會被放大。有一點失控，會被全網審判。普通孩子青春期犯傻，可能只是家庭事件；他犯錯，立刻變成全民新聞。

    這當然不是替他脫罪。但我忍不住想，他一定很想證明：我不是誰的兒子，我是我自己。只是，如果一個人不知道怎麼用健康的方式證明自己，他就可能開始用更極端、更危險、更驚人的方式，逼世界看見他，這才是最讓人心痛的地方。

    我們都可能在愛孩子的時候失準

    孫安佐觸法是事實，他必須面對後果。但我不想用「慈母多敗兒」去羞辱狄鶯，也不想急著把「壞人」標籤貼在孫安佐身上。因為教養從來不是旁觀者嘴裡那麼簡單，我們每個人都可能在愛孩子的時候失準。

    ​我們以為自己給的是最好的資源，孩子卻覺得沒有人懂他。我們努力替孩子安排未來，孩子卻只感覺自己被期待壓住。我們想辦法保護孩子，但保護久了，孩子也許就更晚學會自己負責。這才是最難說出口的親子真相。

    我們真正該問的是：當孩子有一個我們看不懂的興趣時，我們是急著否定，還是願意幫他找一條安全、合法、能被專業接住的路？當孩子說他不想要我們給的東西時，我們是覺得他不知好歹，還是願意停下來想想，他真正想要的是什麼？當孩子犯錯時，我們是急著替他解釋，還是願意陪他面對後果？

    這些問題，才是每個父母真正要面對的功課。


    失敗要趁早-張念慈

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    #狄鶯 #孫安佐 #育兒教養

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    2026-05-21 13:44 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

    前幾天看到新聞，一位研究生因為被教授百般刁難，最後壓力過大而自殺。有些人可能會覺得教授很過分，有些人可能會覺得學生抗壓性太低這樣就自殺，也會有些人覺得很可惜怎麼就這樣結束生命。

    其實權力不對等的事件其實時常發生，只要在一個關係中，其中一方擁有比另一方更多的資源、決策權、影響力或社會地位，就會形成權力不對等。像是：職場老闆、父母、醫病關係、平台與服務員等等，很多時候握有權力的人一句話，似乎就可以讓你閉嘴、定你生死的這種感受，就像回到古時候帝王時代。

    以研究生事件來說，學術界長期存在的「導生權力不對等」問題：

    1.生存權握在他人手中：教授一句話就能決定學生是否能畢業，這對學生來說是巨大的生存威脅。

    2.封閉的指導體系：若遇到不適任的導師，學生往往擔心更換導師會被報復或找不到新實驗室，而選擇默默忍受。

    3.缺乏自救管道：雖然校內有申訴機制，但在實務上，學生往往擔心申訴會讓自己在圈子裡被「封殺」。

    我自己在當研究生的時候也曾經有這種覺得自己要被四分五裂的感受，碩二兼職實習那年幾乎每天回家都哭，碩三全職實習常常突然因為奇怪的點哭，通常都是有人來接我下班的時候，看到朋友就落淚，理由都很好笑

    記得那時候實習，老師的要求和機構的要求不一樣，原本以為可以順利的實習，但殊不知要花更多的時間和心力，自己去尋找可以滿足不同單位要求的內容，每天到處奔波、到處求人，同時還要找全職實習跟寫論文。

    全職時的教授當時改要求，就算在外縣市實習的人也必須每週回來督導（之前是一個月一次），我印象深刻的幾句話：

    「沒辦法喔，你們自己想辦法」

    「誰叫你們要找台北的學校」

    「上一屆學長姐要跟我們吵，那我就嚴格在你們這屆」

    「我今天很累不想上課，你們先正念一小時」

    等等的語言。

    講這些是因為老師已經退休了啦，但更想表達的是，當比你權力大的人，如果有自己情緒的議題或是心理不健康的狀態，其實給予他人的壓力真的會非常的大。

    教授之於研究生，父母之於孩子，老闆之於員工，恐怖情人之於伴侶，有些時候你可以選擇離開或是對抗，但大多時候你更像極了手無縛雞之力的小孩，只能祈禱哪一天可以趕快結束這段關係跟痛苦。所以當教授再次把他的希望破滅，他的痛苦又得再無限延長的時候，最後他選擇結束的是他的生命。

    很多人會問：「為什麼不離開就好？」

    但真正經歷過權力壓迫的人會知道，有時候最可怕的不是痛苦本身，而是你開始相信「自己沒有選擇」。

    長期處在高壓、羞辱、否定與不確定之中，人會慢慢失去判斷力、自我價值感與對未來的想像能力。你不是突然脆弱，而是長期處於無法逃脫的狀態下，被一點一點耗盡。

    所以如果你現在也正在一段讓你非常痛苦的關係裡，我想說的是：不要一個人撐。

    不要覺得自己很爛才撐不住。

    也不要因為對方比較有權力，就覺得自己的感受不重要。

    先努力活下來，再想怎麼贏。


    你可以先做的事情或許包括：

    找可信任的人留下證據與紀錄

    尋找校外或體制外的支持系統

    讓自己不要被困在單一權力結構裡

    必要時先離開現場休息，而不是一直逼自己硬撐。

    有時候真正能救人的，不一定是多厲害的方法，而是有人願意在他快撐不住的時候，告訴他：「你不是只有這條路。」，而不是「撐下去啊，沒畢業就完蛋了」之類的話

    （這也是很多人事情不敢跟父母說的原因，怕家人無法理解怕家人失望，但當父母發現時，已經是一具冰冷的屍體）

    而對那些身上握有權力的人來說，也許更需要記得的是：

    你的一句話，可能只是情緒；但對另一個人來說，可能是一整個世界崩塌的聲音。 


    心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

    心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

    一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

    #職場 #權力

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    為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

    為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

    2026-05-13 11:39 郭玉如

    最近看到淡江大橋正式通車的消息，新聞中有一句話令人動容。

    「為了不遮住淡水夕陽，所以選擇了全球最難的單塔方案。」

    那瞬間，我其實有點恍神。

    身為國文教師，我每天都在和學生談「美感」、「價值感」與「人到底想留下什麼」。但很少有一個公共工程，會把這些抽象的東西，做得這麼具體。當全世界都在追求更快、更便宜、更有效率時，台灣居然真的有人願意花248億元，只為了不要讓一根橋塔插進夕陽裡。 而且，他們真的做了。

    他們真的為了夕陽，把最簡單的方案推翻了

    淡水夕照，被列為「台灣八景」之一。

    很多北部人都知道，黃昏時的淡水河口有種很難形容的氣氛。夕陽壓著觀音山慢慢往下沉，河面整片泛金，天空顏色從橘紅一路燒進深藍。很多攝影師會為了那幾分鐘的光線，在岸邊等上一整個下午。

    但問題來了。

    橋要怎麼蓋，才不會把那片風景直接切開？ 如果按照一般工程邏輯，雙塔斜張橋最穩定、最便宜，也最容易施工。可一旦採用雙塔，兩根巨大的橋塔就會直接插進淡水夕照的視線中央。於是，原本能比較快完工、風險比較低的方案，被整個推翻。

    最後，他們選擇挑戰「全球最長單塔不對稱斜張橋」。

    少掉一根橋塔，畫面變乾淨了，但工程難度卻暴增。因為單塔不對稱，代表橋面受力、抗風能力、抗震結構，全都得重新計算。少一根橋塔的代價，是工程團隊必須用成千上萬次精密推演，去對抗颱風、地震，還有淡水河口強烈的側風。

    而這一切，只因為不想讓夕陽被橋切成兩半。

    世界建築女帝，最後留給台灣的一道身影

    淡江大橋還有另一個讓建築界高度關注的原因。

    它是札哈·哈蒂（Zaha Hadid）的遺作之一。

    這位曾獲普立茲克建築獎的建築師，被許多人稱為「建築女帝」。她的作品遍布世界各地，最鮮明的特色，就是流動感極強的曲線與近乎未來感的造型。淡江大橋高達211公尺的主橋塔，遠遠望去，像一隻準備振翅的鳳凰。

    但真正耐人尋味的，是它與觀音山之間的關係。

    許多人後來發現，從特定角度望去，橋塔線條竟與觀音山輪廓形成某種呼應，整體姿態像雙手合十。一邊是世界級現代建築，一邊是北台灣最古老的山水地景，兩者放在同一個畫面裡，竟然沒有衝突。

    黃昏的時候尤其明顯。

    夕陽落下時，那座橋沒有搶走風景。它只是安靜站在旁邊。

    北海岸人等了幾十年的那口氣，終於鬆開了

    當然，再美的橋，如果天天塞車，居民還是會罵。

    以前淡水到八里，必須繞很大一圈。假日下午一過，關渡大橋經常直接塞死。很多住在淡水的人最怕的不是颱風，而是假日車潮。有人光是回家，就得卡在車陣裡一兩個小時。

    淡江大橋通車後，情況終於開始改變。

    淡水到八里縮短約15公里，車程直接少掉約25分鐘。關渡大橋預計可分流30%的交通量，台2線竹圍路段流量也有望下降17%。對很多長年被車潮折磨的居民來說，這些數字不是報表，而是真正能提早回家吃晚餐的時間。

    而更大的改變，還在後面。

    淡江大橋補齊了台61線最北端缺口，正式串聯台北港與桃園機場，也讓台灣「第三條縱貫線」真正成形。過去常被視為邊陲地帶的淡海區域，開始被重新放進北台灣的產業與觀光版圖裡。

    很多城市的命運，往往都是道路先改變。

    最難的東西，其實是那堆數學

    有趣的是，這座橋後來甚至成了兒少科學節目的題材。

    小公視《愛麗絲的難題》曾以淡江大橋為主題，討論橋樑到底怎麼在強風與地震裡維持平衡。主持人偉莉莎回憶，拍攝期間曾在寒流裡搭船靠近橋體，體感溫度只有10度，海風吹到連站穩都有困難。

    但真正可怕的，不是風。

    而是數學。

    因為單塔不對稱結構，每一條鋼索拉力、每一段橋面重量、每一次風壓改變，都必須重新計算。節目甚至用「切西瓜」解釋重力分配，用「排座位」解釋結構排列，把原本看起來很遙遠的工程力學，變成一般人也能理解的生活經驗。

    我其實很喜歡這一段。

    很多孩子從小害怕數學，總覺得公式只是考卷上的東西。但淡江大橋讓人忽然發現，那些密密麻麻的數字，最後居然能守住一片夕陽。原來理性與浪漫，有時候根本是同一件事。

    有人說，這座橋正在替北台灣守住水口

    而在另一群人眼中，淡江大橋還有另一層意義。

    從風水角度來看，淡水河口被視為台北盆地的重要水口。211公尺高的主橋塔正好立在關鍵位置，因此被命理師谷帥臻形容成「羅星塞水口」，像一位站在河海交界處的守門將。

    她認為，它能替北台灣留住財氣。

    更巧的是，這座橋通車的時間點，剛好落在三元九運交替階段。「九離火」被認為與科技、美學有關，「一坎水」則與水岸、港灣、流通相關。許多人因此覺得，淡江大橋出現的時間，剛好踩在一個很特別的節點上。

    而通車前那場十萬人健行，更讓這座橋多了一層人情味。

    空拍畫面裡，人群像潮水一樣慢慢流過橋面。有人說，大量人潮踏橋，有種替新橋「暖橋旺氣」的意味。於是，一座原本冷冰冰的超級工程，忽然開始有了人的溫度。

    248億元買到的，也許不只是交通

    很多公共建設最後留下的，只有冰冷數字。 但淡江大橋不太一樣。

    它很巨大，卻拼命讓自己不要破壞風景；它背後有龐大的鋼筋、水泥、力學與計算，可最後留在人們記憶裡的，卻是一道完整的夕陽。

    我後來一直在想一件事。

    也許真正厲害的文明，從來不是把世界蓋得多快、多滿，而是願意在效率與美感之間，替某些東西保留位置。

    當車子駛過橋面時，一旁是觀音山倒影，另一邊是淡水河口的波光。很多人第一次經過時，不自覺放慢速度，不是因為塞車，而是真的有人把這片風景留了下來。

    AI製圖
    AI製圖


    郭玉如

    郭玉如

    我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

    #淡水 #台灣

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    每天新竹到台北通勤，高鐵坐久了，什麼奇景都看過。有一件事，我始終想不透。為什麼用餐完後，要把食物塞進前方座位的置物網袋？

    穿著精緻套裝的優雅乘客

    有一次，靠窗位置坐了一位穿著精緻套裝的小姐。妝容整齊、包包漂亮，看起來像準備去上班的專業人士。她一上車就打開便當吃飯，吃到一半她把西裝外套蓋在臉上睡覺。便當盒、筷子攤在桌上，飯菜味濃到連坐在走道邊的我都聞得到。

    ​車子快到站了，她醒來，整理頭髮，把便當盒收起來，動作俐落，想都沒想，就塞進前方座位的置物網袋，吃過的筷子還露在外面。然後，她穿好外套，拎起公事包，下車了。那一刻，我很困惑，一個外表這麼講究的人，為什麼可以對自己留下的髒亂這麼坦然？

    她少做的一步，會變成別人多做的一步

    真正讓人不舒服的，從來不是一個便當盒而已。是她離開得太自然，好像垃圾只要不在眼前，就跟自己無關。可是下一個坐進那個位置的人，可能剛開完一場很累的會議，只想安靜休息。也可能是帶著孩子的媽媽，孩子一坐下就把手伸進網袋。也可能是清潔人員，在短短停靠時間裡，必須彎腰把油膩便當盒拿出來。

    她省下的十秒鐘輕鬆自在，後果最後一定會落到某個人身上必須承擔。這就是公共空間最現實的地方：你留下的，不會消失，只會轉交給下一個人。​

    同理心，是想到你看不見的人

    ​我們常以為，同理心是安慰朋友、理解家人、體諒身邊的人。但同理心最難的地方，是想到陌生人。因為你看不見他的表情，不知道他的名字，也不會聽見他的抱怨。你不會知道，下一位乘客摸到油膩便當盒時有多噁心，也不會知道清潔人員一天要收多少這種「別人順手留下的麻煩」。

    同理心，其實是一種刻意練習的想像力。起身前，多想一秒：「我走了以後，這個位置會變成什麼樣子？」桌子收乾淨了嗎？椅背回正了嗎？垃圾帶走了嗎？有沒有留下味道、污漬、紙屑，讓下一個人不舒服？

    真正的體面，是離開後不留下麻煩

    一個人穿得漂不漂亮，當然是體面。但更深的體面，是離開一個地方時，不讓別人替你收拾殘局。每天光是好好生活，就很累了。通勤很累，上班很累，照顧小孩好累，要應付人際關係心也很累。可是再累，也不能累到只在乎自己。

    公共空間的舒服，不是憑空來的。它靠每個人多做一點點。看影片戴耳機、講電話小聲一點，吃完東西把垃圾帶走、離開前把椅背豎直。我不知道別人怎麼想，會不會在乎，但我在乎這件事。不是因為有人在看，而是因為下一個坐進來的人，也值得有一個乾淨的位子，就像我希望被對待的那樣。

    真正的同理心，往往不在嘴巴上。同理心最小的練習，就是離開前多看一眼。把垃圾帶走，把乾淨留下；也把一點溫柔，留給下一個辛苦趕路的人。


    失敗要趁早-張念慈

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    為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因

    為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因

    2026-05-18 14:16 女子漾／編輯許智捷
    為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因。圖片來源：pexels
    為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因。圖片來源：pexels

    最近一則關於台灣低生育率的討論在社群炸開，不少網友看完超有感。原PO一句「台灣生育率低，是因為大部分人活得不快樂」，意外戳中一票人心聲，留言區直接變大型人生告解現場。

    但有趣的是，大家不是單純喊「養不起」，反而更多人在討論另一件事：如果自己的人生都還沒過好，真的適合帶另一個生命來這個世界嗎？

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    不是不喜歡小孩，是怕複製自己的痛苦

    過去一談到台灣低生育率，大家第一時間想到的往往是高房價、低薪、工時過長等現實壓力，但這次許多網友點出的原因其實更直接。有人直言，「生小孩的前提是，你要真心覺得人生是幸福的，活著是快樂的」；也有人用更犀利的比喻形容，「就像一個遊戲不好玩，不會想推別人入坑。」

    圖片來源：pexels
    圖片來源：pexels

    越來越多年輕人開始回頭檢視自己的成長背景，發現家庭未必總是溫暖避風港，有人從小看著父母爭吵不休，有人經歷家暴陰影，也有人目睹母親長期在婚姻裡委屈隱忍。這些畫面不只影響他們對婚姻的期待，也讓「我是否想成為父母」變成一個更沉重卻更誠實的提問。

    甚至有網友分享一段讓人苦笑的家庭對話：「為什麼我們家小孩都不想結婚？」另一人回：「你覺得他們從小看我們這樣，還會想結婚嗎？」短短幾句話，卻道盡許多人對婚育的複雜心情。

    我快樂就是因為沒有生小孩？

    更顛覆傳統想像的是，不少人選擇不生小孩，並不是因為人生過得辛苦，恰恰相反，是因為現在過得太自在、太滿意。有人坦白表示：「我現在很快樂，所以更不想生。」也有已婚網友幽默直言：「我已婚，很快樂；有沒有一種可能，我快樂就是因為沒有生小孩？」這類發言意外引發大批共鳴，也反映出一種價值觀轉變。

    圖片來源：pexels
    圖片來源：pexels

    對現在許多年輕人來說，人生的完整樣貌早就不再只有結婚生子這一條路，旅行、工作、自我實現、經營伴侶關係、養寵物，甚至只是單純享受自由生活，都可以成為人生重要的重心。

    過去「成家立業」像是社會默認的人生標配，但現在越來越多人開始反問，為什麼人生一定得照著這套劇本走？這未必是抗拒婚姻或否定家庭，而更像是當人生選擇變多之後，每個人都更願意誠實面對自己真正想要的生活。

    最怕的不是沒錢，是沒把握當個好父母

    留言區也出現另一種很值得注意的聲音，不是因為原生家庭帶來陰影才不敢生，反而是因為擁有幸福家庭，讓人更不敢輕易成為父母。有網友坦言：「我爸媽很好，所以我更不敢生，因為我沒信心做到像他們一樣。」這句話讓不少人瞬間有感。

    圖片來源：pexels
    圖片來源：pexels

    許多人其實不是討厭小孩，也不是完全排斥家庭生活，而是越了解育兒這件事，越知道那不是一時衝動就能承擔的責任。養小孩從來不只是把他餵飽、送去上學這麼簡單，情緒陪伴、教育方式、價值觀建立，甚至心理健康照顧，每一項都像一場長期且無法中途喊停的工程。

    還有網友半開玩笑地說：「誰能保證自己會生到天使寶寶？」乍聽像玩笑，卻也說出不少人的真實焦慮。和上一代相比，現在的人對育兒資訊接觸更多，也更清楚教養背後的壓力與責任，因此在是否生小孩這件事上，反而變得更加慎重。

    還是繞不過社會壓力

    當然，撇開情感與價值觀的討論，現實壓力依然是許多人不敢生小孩的重要原因。有網友一句「養自己跟頂多養隻貓就很難了」，直接說出不少人的心聲。高房價、長工時、薪資成長追不上物價、對職場穩定與勞動權益的不安，這些早已是台灣年輕世代再熟悉不過的生活背景。

    圖片來源：pexels
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    過去長輩常說「以前再苦也是這樣把小孩養大」，但現在許多年輕人的想法其實不太一樣，他們在意的不只是讓孩子有飯吃、有學校念，而是能不能給孩子一個相對健康、穩定，甚至快樂的成長環境。

    說穿了，這不是抗壓性變低，也不是這一代比較脆弱，而是大家對成為父母這件事，有了更高也更誠實的標準。

    社群讓人更恐婚？Threads也被點名

    還有另一派網友把原因指向社群平台帶來的「資訊後遺症」。有人坦言，自己原本其實覺得父母婚姻很幸福，也不排斥結婚這件事，但每天滑社群平台，看著一篇篇婚姻抱怨文、婆媳衝突、育兒崩潰日常，久了竟開始對婚姻產生懷疑，甚至忍不住恐婚。

    這樣的現象其實不難理解，因為社群平台本來就容易放大情緒強烈的內容，婚姻幸福、生活平穩的人未必會天天上網分享歲月靜好，但正在經歷關係低潮或情緒爆炸的人，更可能透過發文抒發壓力。當這類內容被演算法不斷推送，就很容易讓人產生一種「怎麼大家婚後都這麼慘」的錯覺。

    不過，社群上看到的樣貌，未必就是現實的全貌，資訊看得越多，有時反而更容易被情緒帶著走。

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    #生育率

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