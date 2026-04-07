Ozempic Face 真正的元兇，別讓GLP-1瘦瘦針減了 30 公斤卻老了 20 歲

2025 年的好萊塢，幾乎變成了一場「Ozempic Face」的大型公開展覽——羅西·歐唐納（Rosie O’Donnell）在 Instagram 曬出減重照，底下留言寫著「天啊，她看起來老了 20 歲」；琥碧·戈柏（Whoopi Goldberg）上《凱莉·克萊森秀》笑說自己「瘦掉了快兩個人」，但媒體盯著看的是她凹陷的太陽穴和加深的法令紋；Scott Disick 的 Mounjaro 被拍到直接放在冰箱裡，後來眼窩深陷、顴骨突出的樣貌，被網友稱為「最令人震驚的 Ozempic Face 案例之一」。

美國明星雪倫·奧斯朋（Sharon Osbourne）瘦了 30 公斤，體重一度掉到 45 公斤以下。她自己說：「我太瘦了。」但讓她更困擾的，是鏡子裡那張完全不像自己的臉。

紐約皮膚科醫師 Dr. Paul Jarrod Frank——就是最早發明「Ozempic Face」這個詞的人——在接受 Today 訪問時這樣解釋：「當體重急速下降，臉部脂肪也跟著消失，皮膚來不及回縮，就會出現凹陷、鬆弛、看起來更老的外觀。這不是藥物的副作用，而是任何快速減重都可能發生的事。」

美國眼科整形外科學會（AAO）甚至正式收錄了Ozempic Face這個詞。KFF 在 2025 年底的追蹤民調顯示，超過 10% 的美國成年人正在使用某種 GLP-1 藥物。恐慌在社群上蔓延：GLP-1 藥物讓人老化？減重注定要犧牲外表？

46 萬人的數據，打破了恐慌的說法

2025 年，一篇在《Obesity Pillars》發表了一項大型回溯性觀察研究，分析了超過 46 萬名 GLP-1 使用者的醫療紀錄。結果發現，使用 6 個月後，12.7% 的人被新診斷出至少一種營養缺乏；到了 12 個月，維生素 D 缺乏率升至 13.6%，B 群缺乏、脫水、肌肉流失的診斷也持續攀升。

而 2024 年《Aesthetic Surgery Journal》的一篇機制回顧（Ridha et al.）說明關鍵原因：所謂 Ozempic Face 的成因是多重的，包括皮下脂肪流失、脂肪幹細胞功能改變、膠原蛋白與彈性蛋白的結構退化，以及肌肉量下降。但這些變化的根源，歸根結底還是快速減重時營養跟不上的結果。

GLP-1 藥物的核心機制是抑制食慾、延緩胃排空。使用者自然而然吃得更少，每日總熱量下降 20% 到 30% 是常態。但問題來了：食量下降的同時，蛋白質、脂肪、維生素、礦物質的攝取量也一起縮水。不是藥在讓人老，是飲食裡的營養密度沒有跟上體重下降的速度。

食物這個邏輯，其實適用於所有快速減重的情境——不管用的是藥物、斷食、還是極端節食。所以，減重從來不只是「少吃」，而是「吃對」的問題。

減重期間最危險的三個營養缺口

當食量驟降，身體最先犧牲的從來不是脂肪——是肌肉、是皮膚支撐力、是那些我們以為「少吃一點也沒差」的微量營養素。

缺口一：蛋白質不足，肌肉和臉一起垮，還會落髮——膠原蛋白是關鍵角色

這是對於外型影響最大的層面。加州大學戴維斯分校的分析指出，快速減重可能導致 15% 到 25% 的瘦體重（lean mass）同步流失。瘦體重包含肌肉、骨骼、內臟組織——這些都不是我們想要減掉的東西。

蛋白質攝取不足的連鎖反應非常直接：肌肉量下降，基礎代謝率跟著降；皮膚底層的膠原蛋白支撐力減弱，臉部開始鬆弛凹陷；掉髮機率上升，指甲變脆；傷口修復變慢，免疫力也下滑。

膠原蛋白也有特別的幫助

在此許多專家特別關注膠原蛋白的角色。膠原蛋白佔人體蛋白質總量約 30%，其中大約 40% 分布在皮膚中（詳見前文 膠原蛋白完整解析）。人體自行合成膠原蛋白的能力從 25 歲左右開始逐年下降，每年約減少 1%，到了 50 歲以上可能下降至高峰期的一半。

正常老化就已經在流失膠原蛋白了，如果減重期間蛋白質又攝取不足，等於加速了這個過程。所謂的「Ozempic Face」，白話講就是皮下膠原蛋白支撐力崩潰的外在表現——臉頰凹了、法令紋深了、下顎線模糊了。

2026 年 1 月，牛津大學期刊《Aesthetic Surgery Journal》發表了迄今最大規模的膠原蛋白傘狀回顧研究，整合 16 篇系統性回顧、113 項隨機對照試驗、約 8,000 名受試者的數據，結論是：補充膠原蛋白在皮膚彈性、保濕度、骨密度方面確實展現出一致且具臨床意義的效益。

而膠原蛋白的合成需要維生素 C 的輔助，所以減重期間水果蔬菜也不能因為「怕糖」就一刀砍掉。

減重保肌的蛋白質建議量：每公斤體重 1.2 到 1.6 公克，平均分配於三餐。

一個 60 公斤的人，每天需要 72 到 96 公克蛋白質。一顆雞蛋大約 7 公克，一個掌心大的雞胸肉大約 25 公克——算一下就知道，多數人根本吃不夠。

優先選高生物利用率的來源：魚類（同時含 Omega-3，有助抗發炎）、雞蛋（胺基酸最完整）、瘦肉、豆製品。如果飲 食實在很難吃到足夠蛋白質，額外補充膠原蛋白胜肽也是一個有研究支持的輔助選項。

缺口二：微量營養素集體缺席，疲勞與「老態感」同步放大

2026 年發表於《Clinical Obesity》的一篇敘述性回顧（Urbina et al.），整合了六項研究、涵蓋約 48 萬名 GLP-1 使用者的數據，結果非常明確：維生素 D 缺乏是最普遍的異常，使用 6 個月時發生率 7.5%，到 12 個月升至 13.6%；鐵耗竭也很頻繁，GLP-1 使用者的鐵蛋白水平比對照組低了 26% 到 30%；超過 60% 的使用者鈣與鐵攝取低於建議量，維生素 D 的攝取平均僅達建議量的 20%。

2025 年，美國生活型態醫學學會、美國營養學會、肥胖醫學協會與肥胖學會，四大機構聯合發表研究聲明，點名了GLP-1高風險營養素清單：鐵、鈣、鎂、鋅，以及維生素 A、D、E、K、B1、B12、C，尤其當每日攝取低於 1200 大卡（女性）或 1800 大卡（男性）時，風險會顯著升高。同年《Nutrients》期刊的回顧研究也確認，GLP-1 使用者 12 個月內最常見的缺乏依序為維生素 D、硫胺素（B1）與其他 B 群，礦物質方面則以鐵、鈣、鎂、鉀最為常見。

如果跟「外觀老化」最直接相關，有五大營養需要注意：

鐵——缺了會疲勞、臉色蒼白、掉髮加劇。研究顯示 GLP-1 使用者中有約 64% 的鐵攝取低於建議量，女性與嚴格節食者風險最高。很多女性減重後覺得「整個人沒精神」，第一件該做的是查鐵蛋白。

維生素 B 群——是能量代謝的關鍵輔酶。研究中 B1（硫胺素）和 B12 的缺乏隨時間持續上升，嚴重時甚至可能引發韋尼克腦病變（Wernicke encephalopathy），已有數起 GLP-1 使用者的案例報告。缺 B 群的人，就算睡夠了也覺得累。

維生素 D——這是 GLP-1 使用者中缺乏率最高的營養素，因為維生素Ｄ是脂溶性維生素，從飲 食裡的油脂裡來，但是打瘦瘦針的人會大幅減少油脂攝取，研究中僅 1.4% 的使用者達到維生素Ｄ的每日建議攝取量，台灣人本來就普遍缺 D，減重期間更是雪上加霜。維生素Ｄ不只跟骨質有關，也影響免疫調節和情緒穩定（延伸閱讀：維生素 D 功效與建議量）。

鋅——膠原蛋白合成需要鋅，傷口癒合需要鋅，皮膚維持彈性也需要鋅。鋅不足的外觀影響非常直接——這也是為什麼會說，減重期間的「顯老」，往往不是單一原因，而是多重缺乏疊加的結果。

鈣——研究顯示約 72% 的 GLP-1 使用者鈣攝取低於建議量。長期熱量不足又缺鈣，骨密度下降的速度會被加速，尤其對女性影響更大。

四大機構的聯合聲明也列出了臨床上值得留意的警訊：異常疲勞、大量掉髮、皮膚乾燥脫屑、肌肉無力、傷口癒合差、以及不明原因的瘀青。這些症狀往往不明顯——不是突然倒下，而是慢慢變累、慢慢覺得「好像跟以前不太一樣」。等到照片對比才嚇一跳，但其實缺口早就打開了。缺口三：沒有阻力訓練，光靠飲食保不住肌肉

就算蛋白質吃夠了，如果完全不做阻力訓練，身體在熱量赤字的狀態下，還是會優先分解肌肉

哈佛醫學院附屬喬斯林糖尿病中心的專家團隊明確指出：阻力訓練在 GLP-1 治療期間不可缺席。它的作用不只是增肌——更是在熱量不足的時候，給身體一個「這些肌肉還有用，別拆」的訊號。

飲食決定「原料有沒有進來」，而運動決定「身體要保留什麼、分解什麼」。兩者缺一不可。

執行建議：每週 2 到 3 次，每次 30 到 45 分鐘。深蹲、硬舉、推胸、划船這類複合式動作優先，甚至居家彈力帶也行，。

減重成功的四個底線

把上面的研究與專家共識整合起來，減重期間要守住的底線其實就四條：

第一，足量蛋白質（含膠原蛋白）。 每餐都要有蛋白質來源，不能只靠一餐補足。早餐一顆蛋、午餐一掌心魚或肉、晚餐一份豆腐，這是最低配置。搭配膠原蛋白胜肽與維生素 C 補充，對皮膚和關節的維持會更完整。

第二，充足微量營養素。 飲 食多樣化是基本功，但在熱量受限的情況下，必要時補充綜合維生素礦物質也是合理的選擇。鋅和維生素 D 是我會特別留意的兩個品項。

食物第三，規律阻力訓練。 保肌不能只靠吃。身體需要物理訊號來決定「保留什麼、分解什麼」。

第四，緩慢穩定減脂。 每週減少 0.5 到 1 公斤是理想速率。瘦太快，身體來不及適應，皮膚來不及回縮，營養來不及補上——「顯老」就是這樣發生的。

小結

GLP-1 藥物本身不是讓人老化的元兇。它是一個很有效的工具，但工具需要正確的使用方式。GLP-1 治療面臨的挑戰，包括因熱量減少導致的營養缺乏、肌肉與骨質流失，以及長期依從性不佳等問題。阻力訓練與飲食營養介入不可缺席。

真正決定減重後「看起來怎樣」的，不是體重計上的數字下降了多少，而是在這段過程中，有沒有把營養密度拉上來，然後身體組成有沒有獲得提升。

參考資料:用GLP-1瘦瘦針減了 30 公斤卻老了 20 歲——從 48 萬人研究裡，找到 Ozempic Face 真正的元兇



