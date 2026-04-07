為何只有媽媽手而沒有爸爸手? 與女性荷爾蒙下降有關，大豆異黃酮可以幫助!

有誰可以想到媽媽手居然跟女性荷爾蒙下降有關!?而大豆或許可以幫上忙?!

在更年期、產後哺乳期等雌激素快速下降的階段，腕隧道周圍的結締組織和滑膜可能出現發炎、水腫等變化，進而壓迫正中神經，導致手指麻痺與疼痛。

大豆異黃酮作為植物雌激素，理論上可能對此提供一定程度的飲食輔助。

媽媽手與大豆異黃酮

大豆異黃酮到底厲害在哪？

說到大豆，大家可能第一時間想到豆腐、豆漿、納豆這些日常 食材。但這些看似平凡的豆製品裡，藏著一個近年來備受營養學界關注的明星成分——大豆異黃酮（Isoflavone）。

類雌激素效應：不只是女性的事

大豆異黃酮的研究範圍其實相當廣泛，目前被討論的潛在效益包括：抑制膽固醇上升、預防心肌梗塞、改善骨質疏鬆、緩解更年期症狀，以及透過抗氧化作用帶來的抗老與皮膚保養效果。

這可不是隨便說說。早在 1999 年，美國食品藥物管理局（FDA）就核准了一項與大豆蛋白相關的健康聲稱——在低飽和脂肪酸、低膽固醇飲食條件下，每天攝取 25 公克大豆蛋白質，有助於降低心臟病風險。

異黃酮之所以特別，是因為它的化學結構與人體雌激素（Estrogen）相似，能在體內發揮類似的調節功能。雌激素的角色不只和女性荷爾蒙平衡有關，它還參與了降低壞膽固醇、促進血液流動、調節血壓等生理機制。甚至有研究指出，雌激素水平與類風濕性關節炎的發生率存在關聯。

大豆異黃酮怎麼吃？

大豆具有天然的皂素，算是一種反營養素，皂素雖有抗癌、抗氧化作用，但過量攝取可能刺激腸胃道。所以豆製品或豆漿必須充分徹底煮熟或煮沸後再續煮數分鐘，以破壞有害的皂素成分和胰蛋白酶抑制劑。

大豆異黃酮有人說與女性某些癌症有關，事實上是多慮了，依照一般正常飲食的食用量，大豆異黃酮是安全的。

根據衛生福利部食藥署規定，含大豆萃取物食品應標示以下警語：

添加大豆萃取物之產品，大豆萃取物所含成分「異黃酮」（Isoflavones）濃度為50%以下，每日食用限量為50毫克以下。不建議兒童、少年、孕婦、哺乳期婦女、婦科腫瘤患者或有其家族病史者食用。根據現行保健食品／藥品自用進口規定，若進口產品的異黃酮（Isoflavones）每日食用限量超過50毫克，則被視為藥品，需依照醫師指示服用。

與其追逐昂貴的保健食品，不如先把日常飲食中「已經有科學基礎」的超級 食物吃好吃滿。大豆製品就是一個非常好的例子——價格親民、取得容易，而且在東亞飲食文化中本來就佔有一席之地。

與其追逐昂貴的保健食品，不如先把日常飲食中「已經有科學基礎」的超級 食物吃好吃滿。大豆製品就是一個非常好的例子——價格親民、取得容易，而且在東亞飲食文化中本來就佔有一席之地。當然，任何食物都不是萬靈丹。異黃酮的攝取也需要適量，尤其是透過高濃度補充劑攝取時，建議先諮詢專業醫療人員。但如果只是日常飲食中多喝碗豆漿、多吃塊豆腐，這種程度的攝取對大多數人來說是安全且有益的。

參考資料:大豆的三重超級營養——大豆異黃酮與慢性病預防的關聯，比我們想像的更深







