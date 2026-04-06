從《中文怪物》到「薪資怪物」：酷的夢人設崩壞，揭露自媒體產業壓榨基層的惡循環

2026-04-06 12:55 語言魔法師｜謝蓁

近日，長期以「愛台灣」形象深植人心的百萬 YouTube 創作者《酷的夢》（Ku's dream）因一則徵才公告陷入嚴重的品牌危機。這起爭議起因於其團隊招募「企劃助理」時，要求職位涵蓋行政、回信、腳本、拍片及剪輯等多重專業，卻開出與工作強度極不成比例的起薪，並三度強調應徵者「不准玻璃心」。此舉隨即引發社會公憤，更釣出前員工在社群平台 Threads 爆料公司長期違反勞基法，不僅未依法投保勞健保，甚至存在無預警開除等情事。當網紅經濟的華麗外衣被撕開，暴露出的卻是台灣基層勞動力長期被壓榨與忽視的職場寒冬。


▋ 華麗人設下的制度荒漠：當勞健保成為「奢侈品」

根據前員工的指控，在該網紅團隊任職期間，公司並未依法主動為其投保勞健保，係直到員工反應後才補辦程序。這不僅是單純的行政疏忽，更是對台灣勞工法律底線的公然挑戰。在現代法治社會中，勞健保是雇主應盡的最基本義務，絕非給予員工的「恩賜」或可以協商的細節。當創作者在螢幕前揮灑創意、賺取千萬流量的同時，背後支撐這些影像產出的幕後工作者卻連基本的生存保障都付之闕如，這種極端的反差，無疑是對「專業」二字最大的諷刺。

除了保險制度的缺失，爆料者更提及在清明連假前夕，僅在下班前十分鐘被告知「明天不用來了」。這種缺乏交接期與緩衝期的處置方式，顯示出企業主對員工尊嚴的冷漠與忽視。一個成熟的團隊應該建立在制度與尊嚴之上，而非建立在老闆個人的情緒喜好之中。如果連最基本的離職規範都無法遵守，那麼所謂的「團隊精神」不過是粉飾太平的口號，用來掩蓋權力不對等的現實。

▋ 愛台灣的糖衣與背後的「自卑論」：行銷算計還是真心認同？

本次爭議中最令網友難以接受的，莫過於前員工指控酷曾私下表示：「台灣人就是自卑，反正拍什麼你們都會看。」這句話如同一把利刃，刺穿了許多支持者長年來的信任感。如果這項指控屬實，意謂著那些標榜熱愛台灣文化、推廣在地美食的內容，背後可能僅僅是一場精準的商業算計。利用受眾的民族認同感與對外籍人士認同的渴望來變現，這種「收割感」才是導致訂閱數在短時間內崩盤的主因。

身為一名在第一線面對國中生的國文老師，我深知語言具備極大的影響力。語言可以用來溫暖人心、架起溝通的橋樑，但也可以被當作情緒勒索的工具，用來貶低一個族群的價值感。當「愛台灣」變成一種財富密碼，而背後卻充滿對在地勞動力的輕蔑，這不僅是品牌形象的翻車，更是一種文化的二次剝削。我們追求的國際交流，應該是建立在相互尊重的對等關係上，而非建立在「你自卑、我優越」的心理操弄之上。

▋ 「能者多勞」的糖衣毒藥：一名教育者的血淚反思

看著這則新聞，我不禁回想起初入職場時的自己，也曾深陷在「能者多勞」的陷阱中無法自拔。當時我也處於一個標榜「大家都是一家人」的環境，為了老闆口中的共同目標，我承擔了毫無限度的責任制。直到身體發出劇烈警訊，甚至因為過勞導致「突發性耳聾」時，我竟然還在病床上自我安慰，認為這是在積累未來無可取代的能力。那種為了所謂的「大業」而自我壓榨的心理，其實就是最典型的職場 PUA 受害者心態。

直到最後選擇離開，卻只換來對方的酸言酸語，我才真正清醒：在不健全的體制下，你的努力只是別人的墊腳石。你以為是在陪對方創業、共創輝煌，但在對方眼裡，你可能只是一個隨時可以被替換的免洗耗材。這種利用年輕人的熱忱與責任感來達成目標的行為，與其說是磨練，不如說是對勞動價值的霸凌。我們不該鼓勵孩子在不合理的對待中尋求所謂的「堅強」，因為真正的強大應該建立在對自我權益的堅持上。

▋ 給社會新血的職場防身術：辨識「情緒勒索」的徵才字眼

同學們雖然還在校園，但未來終將面對真實的社會競爭。學會辨識職場的陷阱，是比任何學科都重要的生存課題。首先，必須建立法律常識的防火牆：勞健保是雇主的強制義務，沒有任何協商餘地；且月薪未達四萬元的職位依法必須公開薪資範圍，拒絕任何「面議」的黑箱。如果一間公司連最基本的法律義務都想規避，那麼其內部的管理制度與對員工的尊重程度，想必也極其堪慮。

此外，要對徵才公告中的「形容詞」保持高度警覺。當「玻璃心不要來」、「責任感強」、「具備抗壓性」或「共體時艱」頻繁出現時，通常意味著該環境極度不穩定，或是老闆習慣將個人的決策失誤轉嫁給員工承擔。真正的專業團隊，會透過明確的工作目標與流程來分散壓力，而不是要求員工練就「金剛不壞之身」來忍受不合理的對待。釐清工作邊界、確保加班與休假的權利，並不是沒禮貌，而是專業職場人的基本素養。

專業制度是溫柔的唯一基石

在自媒體盛行的年代，光鮮亮麗的螢幕外表往往掩蓋了背後的狼狽。作為受眾，我們可以欣賞創作者的才華與創意，但作為職場參與者，我們必須以最冷峻的角度去審視其專業制度。真正的溫柔與活潑，絕不應建立在對基層員工的剝削之上；真正的「熱愛台灣」，更不該建立在對這片土地上勞動者的輕視之上。保護好自己，守住法律與尊嚴的紅線，別讓你的熱情成為他人揮霍的免洗耗材。

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#台灣 #中文怪物 #職場霸凌 #工作職場 #職場建議

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#情緒

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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2026-03-31 13:04 陳冠璇
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

一名妻子因丈夫長期腰痛，醫師建議施打PRP、PRF等再生療法，單次費用動輒數萬元，讓她焦急詢問保險是否能理賠。這樣的情況在門診並不少見，尤其當醫療技術日新月異，自費療程越來越普遍，民眾卻常在付款前才驚覺「保險不一定會幫你買單」。

壽險顧問陳冠璇指出，關鍵其實不在於「打什麼針」，而是「怎麼受傷」。許多人誤以為只要是醫師建議、且有醫療必要，就一定能申請理賠，但實際上，保險公司審核的核心標準，往往與醫療現場的判斷完全不同，一不注意，幾萬元醫療費可能只能自己吞下。

以下為壽險顧問陳冠璇全文：

圖片來源：陳冠璇
圖片來源：陳冠璇

『你老公腰痛治不好，醫生建議打一針幾萬塊的 PRP、PRF

你慌張地 LINE 我問：「這能賠嗎？」』

我實話告訴你：這幾萬塊打下去，能不能拿回理賠金，關鍵不在醫生怎麼醫，而在你老公當初「為什麼」痛?

別管什麼 PRF 還是 PRP 了，保險公司只在乎一件事：你的腰痛是「跌倒撞到」，還是「長期積累」？

診斷書上的「關鍵字」，價值三萬元

在社群上，很多人常問：「診斷書要怎麼寫才會賠？」

甚至有業務員會私下「指導」。我直接告訴你：這是在玩火。

別再逼業務教你怎麼寫診斷書，萬一弄巧成拙變成「詐保」，你省下的醫藥費，都不夠付律師費。

診斷書是醫生的專業事實，業務員無權也沒資格主導。你真正該做的，是誠實告訴醫生受傷的「發生過程」。是搬重物閃到、還是走路跌倒？由醫生依專業判斷開立。這才是最安全、最合法的做法。

為什麼醫生說要打，保險公司卻不一定賠？

這就是最殘酷的現實：你用 2026 年的新技術治病，保險公司卻拿 20 年前的老條款在審你的錢。

這就是「醫學進步」與「保單定義」的時差。

意外險理賠（實支實付），必須同時符合三個條件：

1.突發：意料之外。

2.外來：身體以外的力量。

3.非疾病：不是因為生病引起的。

如果是長期坐姿不正導致的慢性腰痛，或是舊疾復發，就算醫生說非打 PRP 不可，這在定義上就是「疾病」，意外險一毛都不會賠。

最後，就算賠，也不一定全賠

即使符合意外定義，你還要看保單條款的「折扣」。

有些自費醫療，保單約定只按實際支出的 70% 給付，有些甚至只有 65%。幾萬塊的自費，最後理賠下來可能跟想像有落差。

真心話：

別在要付錢的時候才慌張翻條款。遇到這種高額自費，先冷靜下來，確認受傷原因，誠實告知醫生，並把保單拿給專業的業務員審視。

#保險 #理賠

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嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

2026-03-22 10:03 潮健康

　

圖說：嘴破總是反覆發作？小心這是身體發出的免疫力警訊！

　

嘴巴破洞（正式名稱為口瘡）雖然不是大病，但痛起來卻要人命，連說話、喝水都成了折磨。很多人以為嘴破只是「火氣大」或「咬到」，但如果傷口超過兩週未癒，或是反覆發作，可能代表你的身體正發出免疫力低下的警訊。

　

《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師整理：嘴巴破洞的6大主因、必備的4大修復營養素，並破解常見的「鹽巴塗抹」迷思，讓你告別痛楚，重拾進食的快樂。

　

嘴破痛到崩潰？營養師揭6大主因

嘴巴破洞（口瘡）雖不是大病，痛起來卻連說話、進食都折磨。營養師指出，嘴破不只是「火氣大」，更可能是免疫力發出的警訊。

　

為什麼會嘴破？這6類人最容易發生

  • 外傷型：最常見的原因，如牙齒咬到、被硬食刮傷或蛀牙摩擦。

  • 感染型：細菌、病毒（如皰疹病毒）或黴菌感染所致，通常可能與免疫力不足有關。

  • 營養缺乏型：長期缺乏維生素B群、維生素C、鋅或鐵質。

  • 壓力型：熬夜、長期壓力大導致自律神經失調與免疫紊亂。

  • 荷爾蒙型：部分女性在月經週期前，因荷爾蒙波動容易嘴破。

  • 藥物或疾病誘發：某些化療藥物或自體免疫疾病。

    • 　

    嘴巴一直反覆破洞？4大強效修復營養素清單

    營養師參考食品成分數據，整理出生活中最常接觸的糖類。

    透過下表讓你快速掌握哪種糖最適合你：

    　

    圖說：補對幫助修復嘴破的營養素，是告別嘴破痛感的關鍵。

    　

    嘴破別亂抹！破解3大常見網路偏方

    許多人在嘴破時會嘗試民間療法，但小心可能適得其反：

    　

  • 抹鹽巴（NG！）

    鹽巴直接塗抹傷口會引起細胞脫水，造成強烈劇痛並刺激黏膜，對復原並無幫助。

  • 噴西瓜霜（需謹慎）

    部分市售西瓜霜成分不明或重金屬殘留疑慮，建議選用具衛福部核可字號之藥品。

  • 喝高濃度檸檬汁（NG！）

    檸檬酸度極高，對已經潰瘍的傷口具有強大刺激性，可能導致惡化。

    • 　

    嘴巴破洞痛5大居家護理指南

    除了補充足夠的修復營養素，正確的居家護理能有助於緩解痛感並防止惡化。

    《豐傑生醫》營養師整理出5個簡單好上手的居家保養技巧：

    　

  • 保持傷口濕潤：善用吸管喝溫水

    • 多喝溫水能有助於避免口腔黏膜乾燥，建議喝水時可以使用「吸管」，避開水流直接衝擊傷口，減少進食與飲水時的摩擦痛。

    　

  • 適度低溫鎮定：冰優格或冰淇淋

    • 當傷口紅腫灼熱感強烈時，可以適量食用一點「冰優格」或「冰淇淋」。低溫能暫時減輕痛感，優格還能提供修復傷口所需的蛋白質。

    　

  • 落實口腔清潔：牙線不可少

    • 每天務必維持口腔清潔，建議搭配使用牙線。避免食物殘渣或菜渣殘留在傷口周圍，以免引發細菌感染導致癒合變慢。

    　

  • 更換清潔工具：選用軟毛牙刷

    • 嘴破期間，建議暫時更換為「刷毛較為柔軟」的牙刷，減少刷牙時物理性碰撞傷口造成的二次傷害。

    　

  • 慎選潔牙產品：避開酒精成分

    • 可以使用具備抗菌效果的漱口水，但請務必挑選「不含酒精、不刺激」的款式，避免酒精產生的劇烈刺痛感傷害脆弱的潰瘍處。

    　

    關於嘴巴破洞的常見Q&A

    Q1：嘴巴破洞一定要看醫生嗎？

    一般的口瘡通常在1~2週內會自行癒合。但若傷口超過2週未好、範圍過大（超過1公分）、反覆在同一部位發作，或伴隨發燒、淋巴結腫大，應立即就醫檢查是否為口腔癌前兆或系統性疾病。

    　

    Q2：如何預防嘴巴反覆破洞？

    除了補充足夠營養，建議維持規律作息（不熬夜）、每天飲水2000c.c.、保持口腔清潔，並選用刷毛較軟的牙刷，減少物理性損傷的機會。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    FJ豐傑生醫-部落格專欄

    嘴巴破洞越來越大

    原文出處：嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

    潮健康

    潮健康

    潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

    #免疫力 #營養師

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    2026-04-01 10:44 語言魔法師｜謝蓁

    115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

    一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

    1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

    扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

    2. 清單化複習，面對弱點：

    別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

    3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

    利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

    二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

    1. 重質不重量，落實「錯題本」：

    做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

    2. 主動回憶，抓出知識盲點：

    寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

    3. 番茄鐘法，守護極致專注：

    設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

    三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

    1. 視覺化進度，看見成就感：

    在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

    2. 物理隔絕「數位怪獸」：

    手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

    3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

    熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

    ​​


    在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。

    語言魔法師｜謝蓁

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    #高效學習 #親子教育 #親子溝通 #國中會考

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