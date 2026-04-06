從《中文怪物》到「薪資怪物」：酷的夢人設崩壞，揭露自媒體產業壓榨基層的惡循環

近日，長期以「愛台灣」形象深植人心的百萬 YouTube 創作者《酷的夢》（Ku's dream）因一則徵才公告陷入嚴重的品牌危機。這起爭議起因於其團隊招募「企劃助理」時，要求職位涵蓋行政、回信、腳本、拍片及剪輯等多重專業，卻開出與工作強度極不成比例的起薪，並三度強調應徵者「不准玻璃心」。此舉隨即引發社會公憤，更釣出前員工在社群平台 Threads 爆料公司長期違反勞基法，不僅未依法投保勞健保，甚至存在無預警開除等情事。當網紅經濟的華麗外衣被撕開，暴露出的卻是台灣基層勞動力長期被壓榨與忽視的職場寒冬。

▋ 華麗人設下的制度荒漠：當勞健保成為「奢侈品」

根據前員工的指控，在該網紅團隊任職期間，公司並未依法主動為其投保勞健保，係直到員工反應後才補辦程序。這不僅是單純的行政疏忽，更是對台灣勞工法律底線的公然挑戰。在現代法治社會中，勞健保是雇主應盡的最基本義務，絕非給予員工的「恩賜」或可以協商的細節。當創作者在螢幕前揮灑創意、賺取千萬流量的同時，背後支撐這些影像產出的幕後工作者卻連基本的生存保障都付之闕如，這種極端的反差，無疑是對「專業」二字最大的諷刺。

除了保險制度的缺失，爆料者更提及在清明連假前夕，僅在下班前十分鐘被告知「明天不用來了」。這種缺乏交接期與緩衝期的處置方式，顯示出企業主對員工尊嚴的冷漠與忽視。一個成熟的團隊應該建立在制度與尊嚴之上，而非建立在老闆個人的情緒喜好之中。如果連最基本的離職規範都無法遵守，那麼所謂的「團隊精神」不過是粉飾太平的口號，用來掩蓋權力不對等的現實。

▋ 愛台灣的糖衣與背後的「自卑論」：行銷算計還是真心認同？

本次爭議中最令網友難以接受的，莫過於前員工指控酷曾私下表示：「台灣人就是自卑，反正拍什麼你們都會看。」這句話如同一把利刃，刺穿了許多支持者長年來的信任感。如果這項指控屬實，意謂著那些標榜熱愛台灣文化、推廣在地美食的內容，背後可能僅僅是一場精準的商業算計。利用受眾的民族認同感與對外籍人士認同的渴望來變現，這種「收割感」才是導致訂閱數在短時間內崩盤的主因。

身為一名在第一線面對國中生的國文老師，我深知語言具備極大的影響力。語言可以用來溫暖人心、架起溝通的橋樑，但也可以被當作情緒勒索的工具，用來貶低一個族群的價值感。當「愛台灣」變成一種財富密碼，而背後卻充滿對在地勞動力的輕蔑，這不僅是品牌形象的翻車，更是一種文化的二次剝削。我們追求的國際交流，應該是建立在相互尊重的對等關係上，而非建立在「你自卑、我優越」的心理操弄之上。

▋ 「能者多勞」的糖衣毒藥：一名教育者的血淚反思

看著這則新聞，我不禁回想起初入職場時的自己，也曾深陷在「能者多勞」的陷阱中無法自拔。當時我也處於一個標榜「大家都是一家人」的環境，為了老闆口中的共同目標，我承擔了毫無限度的責任制。直到身體發出劇烈警訊，甚至因為過勞導致「突發性耳聾」時，我竟然還在病床上自我安慰，認為這是在積累未來無可取代的能力。那種為了所謂的「大業」而自我壓榨的心理，其實就是最典型的職場 PUA 受害者心態。

直到最後選擇離開，卻只換來對方的酸言酸語，我才真正清醒：在不健全的體制下，你的努力只是別人的墊腳石。你以為是在陪對方創業、共創輝煌，但在對方眼裡，你可能只是一個隨時可以被替換的免洗耗材。這種利用年輕人的熱忱與責任感來達成目標的行為，與其說是磨練，不如說是對勞動價值的霸凌。我們不該鼓勵孩子在不合理的對待中尋求所謂的「堅強」，因為真正的強大應該建立在對自我權益的堅持上。

▋ 給社會新血的職場防身術：辨識「情緒勒索」的徵才字眼

同學們雖然還在校園，但未來終將面對真實的社會競爭。學會辨識職場的陷阱，是比任何學科都重要的生存課題。首先，必須建立法律常識的防火牆：勞健保是雇主的強制義務，沒有任何協商餘地；且月薪未達四萬元的職位依法必須公開薪資範圍，拒絕任何「面議」的黑箱。如果一間公司連最基本的法律義務都想規避，那麼其內部的管理制度與對員工的尊重程度，想必也極其堪慮。

此外，要對徵才公告中的「形容詞」保持高度警覺。當「玻璃心不要來」、「責任感強」、「具備抗壓性」或「共體時艱」頻繁出現時，通常意味著該環境極度不穩定，或是老闆習慣將個人的決策失誤轉嫁給員工承擔。真正的專業團隊，會透過明確的工作目標與流程來分散壓力，而不是要求員工練就「金剛不壞之身」來忍受不合理的對待。釐清工作邊界、確保加班與休假的權利，並不是沒禮貌，而是專業職場人的基本素養。

專業制度是溫柔的唯一基石

在自媒體盛行的年代，光鮮亮麗的螢幕外表往往掩蓋了背後的狼狽。作為受眾，我們可以欣賞創作者的才華與創意，但作為職場參與者，我們必須以最冷峻的角度去審視其專業制度。真正的溫柔與活潑，絕不應建立在對基層員工的剝削之上；真正的「熱愛台灣」，更不該建立在對這片土地上勞動者的輕視之上。保護好自己，守住法律與尊嚴的紅線，別讓你的熱情成為他人揮霍的免洗耗材。