2026-04-05 19:00 蒔緣‧鹿角腓腓
《揚州瘦馬》跑遠了嗎？
人們以為《揚州瘦馬》只不過是離我們很遠的古老故事。
其實沒有！
遠去的，只是形式。 留下的，卻是一種更隱形的邏輯。👇
在明清時期，揚州的畸型產業，
將女孩當成商品培養；學才藝、學涵養；
學習諂媚，甚至被迫學習奇技淫巧。
用這樣的養成教育來為她們規劃人生；
用學習成就表現來拍定她們所得價碼。
一旦交割，女孩的人生也就被綁架了。
👉但你有沒有發現？
有些事情，只是換了一種樣貌，卻繼續存在著。
很多時候，有些人會對你說：「這樣你才會被喜歡。」
「我這樣要求你，是為你好。」、「你應該成為更好的人。」
📌這些話聽起來，很熟悉，對不對？
問題是——「好」有標準值嗎？「更好」，是由誰定義的？
是你？還是那個希望你「更好」的人？
你「更好」之後，不管是面子、名利或財富，是誰獲利？
✨活在當下，如果依然被期待著：
要讀書、要懂事、要體貼、要會看臉色、
要賺很多錢、要成為別人眼中的「理想樣子」——
這樣，和當年的「瘦馬」的區別是什麼？
她們被訓練，是為了賣個好價錢。
而我們呢？
有時候，只是為了——被愛、被認可、被留下。
⚠️最可怕的，從來不是控制本身。
而是『控制』一直被包裝成愛。
就像那句話：「我都是為了你好。」
這話讓傷害，變得合理；讓控制，看起來正當。
甚至讓被傷害的人，開始懷疑自己是否不夠好。
🎯歷史上的揚州瘦馬，或許已經消失。
但如果我們沒有意識到，
那種「把人當成工具來塑造」的思維，不應該再存在！
它就會換一種方式，繼續出現在我們的人際裡。
誰都不是商品。也不該被誰「培養成某種樣子」。
真正的在乎，不是把你變成『理想』，
而是，
允許你，成為你自己。
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