《揚州瘦馬》跑遠了嗎？

2026-04-05 19:00 蒔緣‧鹿角腓腓
圖/pixabay
圖/pixabay

人們以為《揚州瘦馬》只不過是離我們很遠的古老故事

其實沒有！

遠去的，只是形式。 留下的，卻是一種更隱形的邏輯。👇

在明清時期，揚州的畸型產業，

將女孩當成商品培養；學才藝、學涵養；

學習諂媚，甚至被迫學習奇技淫巧。

用這樣的養成教育來為她們規劃人生；

用學習成就表現來拍定她們所得價碼。

一旦交割，女孩的人生也就被綁架了。

👉但你有沒有發現？

有些事情，只是換了一種樣貌，卻繼續存在著。

很多時候，有些人會對你說：「這樣你才會被喜歡。」

「我這樣要求你，是為你好。」、「你應該成為更好的人。」

📌這些話聽起來，很熟悉，對不對？

問題是——「好」有標準值嗎？「更好」，是由誰定義的？

是你？還是那個希望你「更好」的人？

你「更好」之後，不管是面子、名利或財富，是誰獲利？

✨活在當下，如果依然被期待著：

要讀書、要懂事、要體貼、要會看臉色、

要賺很多錢、要成為別人眼中的「理想樣子」——

這樣，和當年的「瘦馬」的區別是什麼？

她們被訓練，是為了賣個好價錢。

而我們呢？

有時候，只是為了——被愛、被認可、被留下。

⚠️最可怕的，從來不是控制本身。

而是『控制』一直被包裝成愛。

就像那句話：「我都是為了你好。」

這話讓傷害，變得合理；讓控制，看起來正當。

甚至讓被傷害的人，開始懷疑自己是否不夠好。

🎯歷史上的揚州瘦馬，或許已經消失。

但如果我們沒有意識到，

那種「把人當成工具來塑造」的思維，不應該再存在！

它就會換一種方式，繼續出現在我們的人際裡。

誰都不是商品。也不該被誰「培養成某種樣子」。

真正的在乎，不是把你變成『理想』，

而是，

允許你，成為你自己。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#故事 #戲劇 #心理勵志文章

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

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#情緒

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

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#心理 #情緒勒索

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2026-03-31 13:04 陳冠璇
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

一名妻子因丈夫長期腰痛，醫師建議施打PRP、PRF等再生療法，單次費用動輒數萬元，讓她焦急詢問保險是否能理賠。這樣的情況在門診並不少見，尤其當醫療技術日新月異，自費療程越來越普遍，民眾卻常在付款前才驚覺「保險不一定會幫你買單」。

壽險顧問陳冠璇指出，關鍵其實不在於「打什麼針」，而是「怎麼受傷」。許多人誤以為只要是醫師建議、且有醫療必要，就一定能申請理賠，但實際上，保險公司審核的核心標準，往往與醫療現場的判斷完全不同，一不注意，幾萬元醫療費可能只能自己吞下。

以下為壽險顧問陳冠璇全文：

圖片來源：陳冠璇
圖片來源：陳冠璇

『你老公腰痛治不好，醫生建議打一針幾萬塊的 PRP、PRF

你慌張地 LINE 我問：「這能賠嗎？」』

我實話告訴你：這幾萬塊打下去，能不能拿回理賠金，關鍵不在醫生怎麼醫，而在你老公當初「為什麼」痛?

別管什麼 PRF 還是 PRP 了，保險公司只在乎一件事：你的腰痛是「跌倒撞到」，還是「長期積累」？

診斷書上的「關鍵字」，價值三萬元

在社群上，很多人常問：「診斷書要怎麼寫才會賠？」

甚至有業務員會私下「指導」。我直接告訴你：這是在玩火。

別再逼業務教你怎麼寫診斷書，萬一弄巧成拙變成「詐保」，你省下的醫藥費，都不夠付律師費。

診斷書是醫生的專業事實，業務員無權也沒資格主導。你真正該做的，是誠實告訴醫生受傷的「發生過程」。是搬重物閃到、還是走路跌倒？由醫生依專業判斷開立。這才是最安全、最合法的做法。

為什麼醫生說要打，保險公司卻不一定賠？

這就是最殘酷的現實：你用 2026 年的新技術治病，保險公司卻拿 20 年前的老條款在審你的錢。

這就是「醫學進步」與「保單定義」的時差。

意外險理賠（實支實付），必須同時符合三個條件：

1.突發：意料之外。

2.外來：身體以外的力量。

3.非疾病：不是因為生病引起的。

如果是長期坐姿不正導致的慢性腰痛，或是舊疾復發，就算醫生說非打 PRP 不可，這在定義上就是「疾病」，意外險一毛都不會賠。

最後，就算賠，也不一定全賠

即使符合意外定義，你還要看保單條款的「折扣」。

有些自費醫療，保單約定只按實際支出的 70% 給付，有些甚至只有 65%。幾萬塊的自費，最後理賠下來可能跟想像有落差。

真心話：

別在要付錢的時候才慌張翻條款。遇到這種高額自費，先冷靜下來，確認受傷原因，誠實告知醫生，並把保單拿給專業的業務員審視。

#保險 #理賠

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嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

2026-03-22 10:03 潮健康

　

圖說：嘴破總是反覆發作？小心這是身體發出的免疫力警訊！

　

嘴巴破洞（正式名稱為口瘡）雖然不是大病，但痛起來卻要人命，連說話、喝水都成了折磨。很多人以為嘴破只是「火氣大」或「咬到」，但如果傷口超過兩週未癒，或是反覆發作，可能代表你的身體正發出免疫力低下的警訊。

　

《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師整理：嘴巴破洞的6大主因、必備的4大修復營養素，並破解常見的「鹽巴塗抹」迷思，讓你告別痛楚，重拾進食的快樂。

　

嘴破痛到崩潰？營養師揭6大主因

嘴巴破洞（口瘡）雖不是大病，痛起來卻連說話、進食都折磨。營養師指出，嘴破不只是「火氣大」，更可能是免疫力發出的警訊。

　

為什麼會嘴破？這6類人最容易發生

  • 外傷型：最常見的原因，如牙齒咬到、被硬食刮傷或蛀牙摩擦。

  • 感染型：細菌、病毒（如皰疹病毒）或黴菌感染所致，通常可能與免疫力不足有關。

  • 營養缺乏型：長期缺乏維生素B群、維生素C、鋅或鐵質。

  • 壓力型：熬夜、長期壓力大導致自律神經失調與免疫紊亂。

  • 荷爾蒙型：部分女性在月經週期前，因荷爾蒙波動容易嘴破。

  • 藥物或疾病誘發：某些化療藥物或自體免疫疾病。

    • 　

    嘴巴一直反覆破洞？4大強效修復營養素清單

    營養師參考食品成分數據，整理出生活中最常接觸的糖類。

    透過下表讓你快速掌握哪種糖最適合你：

    　

    圖說：補對幫助修復嘴破的營養素，是告別嘴破痛感的關鍵。

    　

    嘴破別亂抹！破解3大常見網路偏方

    許多人在嘴破時會嘗試民間療法，但小心可能適得其反：

    　

  • 抹鹽巴（NG！）

    鹽巴直接塗抹傷口會引起細胞脫水，造成強烈劇痛並刺激黏膜，對復原並無幫助。

  • 噴西瓜霜（需謹慎）

    部分市售西瓜霜成分不明或重金屬殘留疑慮，建議選用具衛福部核可字號之藥品。

  • 喝高濃度檸檬汁（NG！）

    檸檬酸度極高，對已經潰瘍的傷口具有強大刺激性，可能導致惡化。

    • 　

    嘴巴破洞痛5大居家護理指南

    除了補充足夠的修復營養素，正確的居家護理能有助於緩解痛感並防止惡化。

    《豐傑生醫》營養師整理出5個簡單好上手的居家保養技巧：

    　

  • 保持傷口濕潤：善用吸管喝溫水

    • 多喝溫水能有助於避免口腔黏膜乾燥，建議喝水時可以使用「吸管」，避開水流直接衝擊傷口，減少進食與飲水時的摩擦痛。

    　

  • 適度低溫鎮定：冰優格或冰淇淋

    • 當傷口紅腫灼熱感強烈時，可以適量食用一點「冰優格」或「冰淇淋」。低溫能暫時減輕痛感，優格還能提供修復傷口所需的蛋白質。

    　

  • 落實口腔清潔：牙線不可少

    • 每天務必維持口腔清潔，建議搭配使用牙線。避免食物殘渣或菜渣殘留在傷口周圍，以免引發細菌感染導致癒合變慢。

    　

  • 更換清潔工具：選用軟毛牙刷

    • 嘴破期間，建議暫時更換為「刷毛較為柔軟」的牙刷，減少刷牙時物理性碰撞傷口造成的二次傷害。

    　

  • 慎選潔牙產品：避開酒精成分

    • 可以使用具備抗菌效果的漱口水，但請務必挑選「不含酒精、不刺激」的款式，避免酒精產生的劇烈刺痛感傷害脆弱的潰瘍處。

    　

    關於嘴巴破洞的常見Q&A

    Q1：嘴巴破洞一定要看醫生嗎？

    一般的口瘡通常在1~2週內會自行癒合。但若傷口超過2週未好、範圍過大（超過1公分）、反覆在同一部位發作，或伴隨發燒、淋巴結腫大，應立即就醫檢查是否為口腔癌前兆或系統性疾病。

    　

    Q2：如何預防嘴巴反覆破洞？

    除了補充足夠營養，建議維持規律作息（不熬夜）、每天飲水2000c.c.、保持口腔清潔，並選用刷毛較軟的牙刷，減少物理性損傷的機會。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    FJ豐傑生醫-部落格專欄

    嘴巴破洞越來越大

    原文出處：嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

    潮健康

    潮健康

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    #免疫力 #營養師

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    2026-04-01 10:44 語言魔法師｜謝蓁

    115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

    一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

    1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

    扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

    2. 清單化複習，面對弱點：

    別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

    3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

    利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

    二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

    1. 重質不重量，落實「錯題本」：

    做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

    2. 主動回憶，抓出知識盲點：

    寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

    3. 番茄鐘法，守護極致專注：

    設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

    三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

    1. 視覺化進度，看見成就感：

    在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

    2. 物理隔絕「數位怪獸」：

    手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

    3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

    熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

    ​​


    在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。

    語言魔法師｜謝蓁

    語言魔法師｜謝蓁

    一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

    #高效學習 #親子教育 #親子溝通 #國中會考

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