［女子生活學］好好過生活

過年前開始感冒，引發鼻竇炎與咳嗽，抗生素吃到腸胃不適，還好鼻竇炎治好了，惟獨咳嗽收不住，西醫說我氣管比較敏感，要讓它慢慢好。根據過往經驗，咳一個月是基本，咳了三周的我實在受不了，想起曾經有位老中醫教過一個食補方子，讓我咳嗽很快停止，遂往市場尋食材。

市場向來擁擠，小時候很討厭市場吵雜的氛圍，那時候的我想長大以後要去超市買菜，才不要去市場。多年之後50+的我，卻覺得市場充滿生命力，隱藏萬物的縮影，身在其中，彷彿看到眾生百態。

老中醫給的配方材料有：荸薺、甘蔗、紅蘿蔔、雪梨。紅蘿蔔跟雪梨家中有，我只要買荸薺跟甘蔗即可。不確定這季節能否買到荸薺，抱著碰運氣的念頭，走向市場中唯一有賣荸薺的店家，很幸運，老闆年前收了一批冷藏存放，買了一斤，老闆說現在種荸薺的人愈來愈少，種一年才能收成，太不經濟了。

買了荸薺，再買甘蔗，街邊小農販售的龍葵、紅菜、A菜吸引我的目光，三把五十元，不買太可惜，拎了一堆青菜回家，相較於之前兩百元只能買一點點，這兩大袋青菜讓我覺得很開心。

到家後，先處理我的荸薺甘蔗紅蘿蔔雪梨湯，去皮切薄片，加一大鍋水，入電鍋燉煮，當水來喝，期盼能跟之前一樣，幾天內止咳。處理食材時，想起最近經歷的各種小事，我一直相信人性本善，這些一連串小事，顛覆了我以往的認知。

我同意人性並非本善，有些人就是只考慮自己，就是為達目的不擇手段，別人的死活與他無關。原來我一直用自己的想法看世界，這世界的複雜度是我想像不來的；原來人不管年紀多大，總會不停地顛覆與重新認識自己。每個人有每個人的功課，我們改變不了世界，只能做好自己該做、能做的事，好好吃飯、好好工作、好好休息，就是盡到本分了。

把家裡打掃整理好，邊喝我的止咳湯，邊看伊朗新聞，我們都不知道中東戰火會演變成什麼樣，影響層面有多廣，再次慶幸自己生活在台灣，如此安穩、如此幸福。幸福的我，要活好每一刻，排除外在雜音，做好該做的事，不枉為人。