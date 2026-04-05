2026-04-05 19:25 女子漾／編輯ANDREA
減脂想喝加料手搖行不行？營養師破除「禁果效應」，傳授4招聰明置換法
台灣手搖飲文化盛行，許多人在減脂期間仍難以抗拒誘惑，Cofit總營養師張宜婷指出，過度壓抑對喜好食物的渴望，容易引發「禁果效應」，進而在壓力下產生報復性飲食，反而導致減脂計畫中斷。她強調，手搖飲並非絕對禁忌，關鍵在於「聰明置換」，只要掌握四大挑選攻略，減脂族群依然能享受手搖飲的樂趣而不破功。
攻略1：避開精緻澱粉，聰明選擇配料
常見的珍珠、布丁與椰果多屬精製澱粉，容易導致血糖快速上升後驟降，使飢餓感提前報到，進而增加後續進食量。營養師建議，若想加料滿足咀嚼感，可優先選擇寒天、仙草、奇亞籽或愛玉等富含水溶性膳食纖維的配料，不僅能延緩糖分吸收，還能維持血糖平穩。
攻略2：慎選果茶，留意隱藏添加糖
許多人認為果茶較清爽無負擔，但市售果茶常使用濃縮糖漿，或為平衡天然水果的酸度而添加額外糖分。張宜婷提醒，挑選果茶應確認是否為新鮮原果製作，並盡量將甜度控制在半糖以下以降低總糖攝取。此外，也可選擇結合益生菌與膳食纖維的機能性果茶，兼顧口感與腸道健康。
攻略3：檢視營養組成，提升蛋白質比例
同樣熱量的飲品，營養結構可能大不相同。以中杯半糖珍奶為例，熱量雖偏高但蛋白質往往不到10公克。若將基底的奶精替換為鮮乳或豆漿，就能有效提升蛋白質與營養密度。若因忙碌需將飲品作為輕食正餐，更應選擇高蛋白飲品以維持肌肉量並延長飽足感。
攻略4：動態平衡，調整下一餐飲食比例
若喝了手搖飲，下一餐的飲食規劃就顯得格外重要。建議主動增加蔬菜與全穀根莖類的攝取，避免再次碰觸甜點與含糖飲料，並可利用「211餐盤原則」將當日缺乏的營養素補齊。
張宜婷總結，影響體態與健康的是整日的總攝取量與頻率，而非單一杯飲料。建立具有彈性且可長期維持的飲食態度，適度放縱並選對成分，手搖飲也能輕鬆融入健康生活。
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