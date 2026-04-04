2026-04-04 19:08 女子漾／編輯ANDREA
外食族必看！「水餃、鍋貼熱量圖鑑」大公開，原來這口味最肥？4大吃法不發胖！
各位愛美的女孩們注意啦！這些看起來小巧可愛的餃子，其實是隱藏版的「熱量炸彈」，平常你一餐都吃幾顆呢？這次由營養師高敏敏幫大家整理了超實用的「餃子/鍋貼熱量圖鑑」，還要教你怎麼跟著營養師聰明吃，享受美味的同時也不怕身材走樣！
殘酷熱量大公開：鍋貼 vs. 水餃
先來看看大家最常點的水餃與鍋貼！因為煎製過程吸附了滿滿油脂，鍋貼的熱量普遍比水餃高出一截。
水餃組（每顆約30g）： 沒想到「韭菜」以60 kcal意外奪冠！其次是玉米(58 kcal)、新蔬食(57 kcal)、鮮蝦(55 kcal)、韓式辣味(53 kcal)，而最經典的招牌口味則是52 kcal，咖哩雞肉(50 kcal)反而熱量最低。
鍋貼組（每顆約30g）： 冠軍同樣是韭菜口味，一顆高達66 kcal！緊追在後的是韓式辣味與咖哩雞肉(皆為65 kcal)、招牌(64 kcal)、玉米(60 kcal)及新蔬食(59 kcal)。
湯品與飲料：小心勾芡陷阱！
吃餃子怎麼能不配碗湯？但這往往是熱量超標的最後一根稻草！一碗酸辣湯餃直接飆破 475 kcal；而大家最愛的玉米濃湯(190.8 kcal)和酸辣湯(154.8 kcal)因為有勾芡，熱量與油脂都不容小覷。另外，紅油珍珠抄手一碗也有 304.08 kcal，和風珍珠抄手更是來到 352.8 kcal 喔！
編輯加碼：營養師的4大「神仙吃法」不長肉
想要滿足口腹之慾又不想充滿罪惡感？把握以下幾個小秘訣，外食也能吃得超健康：
1.控制份量是關鍵： 營養師建議，女生一餐以8顆為限，男生則大約10顆剛剛好，別再毫無節制地狂點啦！
2.口味混搭更聰明： 點餐時盡量平均攝取蔬菜與肉類，並且記住「純海鮮餡優於肥絞肉餡」的原則。
3.無沾醬更輕盈： 現在的餃子其實都很夠味了！享用原味不僅能吃出食材的鮮甜，還能減少鈉攝取，減輕腎臟負擔。（如果沾滿一整碟醬油，鈉含量可是會直接超標一半）
4.聰明替換附餐： 捨棄高熱量的勾芡濃湯，改搭配一碗清爽的蔬菜湯，或是來杯無糖豆漿(135.3 kcal)，飽足感滿分又營養均衡！
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