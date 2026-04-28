2026-04-28 12:03 潮健康
數據監控成失眠原因之一？歐洲新聞台揭露「完美睡眠強迫症」現象
在科技日新月異的時代，智慧型手環、睡眠監測APP已成為現代人管理健康的重要工具。然而，報導於歐洲新聞台（Euronews）的研究指出，這些原本用來改善睡眠品質的科技產品，可能正成為失眠問題的新原因之一。
睡眠追蹤應用程式與穿戴裝置，對部分一般使用者有助於了解與改善睡眠，但對有失眠症狀的人以及過度依賴數位監測數據的民眾，可能陷入「完美睡眠強迫症」的惡性循環反而加劇焦慮與壓力，讓睡眠問題雪上加霜。
科技的雙面刃：從助眠工具變成焦慮來源
健康管理師張恆恩分享：現代人生活步調緊湊，失眠已成為普遍的健康困擾。為了改善睡眠品質，許多人開始仰賴穿戴式裝置和手機APP來監控睡眠狀態，期望透過數據分析找到改善的方法。
然而，這種看似科學的監測方式，卻可能帶來意想不到的副作用。研究團隊指出，當失眠者過度關注睡眠數據時，反而會在潛意識中對睡眠產生壓力，形成「越想睡好就越睡不好」的惡性循環。這種現象在被稱為「表現性失眠」，即因為過度在意睡眠表現而導致的睡眠障礙。
穿戴式裝置雖然能提供客觀的睡眠數據，包括入睡時間、深層睡眠比例、REM睡眠時長等資訊，但這些數字往往無法完全反映個人的真實睡眠需求。每個人的睡眠模式存在個體差異，過度追求「完美數據」可能忽略了身體的自然節律。
核心發現：數據引發的壓力循環
此研究顯示，失眠患者在使用監測 App 後，普遍表現出更高的焦慮程度，這種對數據的過度依賴，正讓睡眠從放鬆變成了一種『壓力任務』。研究團隊發現，這些患者會在睡前和起床後頻繁檢查睡眠評分，當數據不如預期時，就會產生強烈的挫折感和焦慮情緒。
過度關注睡眠數據會激活大腦的警覺系統，使交感神經持續處於亢奮狀態。當人們躺在床上時，如果腦海中還在思考「今晚的深眠比例會不會太低」、「心率變異度是否正常」等問題，這些認知活動會阻礙大腦進入放鬆狀態，延長入睡時間。
更值得注意的是，許多睡眠APP的演算法並非基於醫學標準設計，而是採用一般化的評分機制。這種標準化的評分系統可能不適用於每個個體，導致使用者誤以為自己的睡眠狀況不佳，進而產生不必要的健康焦慮。
新興名詞：何謂Orthosomnia？
近年來，睡眠醫學界開始關注一個新興現象「Orthosomnia」，中文可譯為「完美睡眠強迫症」，用來描述現代人對睡眠數據的病態追求。Orthosomnia患者通常表現出以下特徵：每天強迫性地檢查睡眠數據、對睡眠評分產生極度依賴、當數據不理想時會感到強烈焦慮，甚至會為了改善數據而採取極端的睡眠行為。這種對完美睡眠的執著，反而破壞了人體自然的睡眠調節機制。
研究團隊專家表示，健康的睡眠應該是一個自然而然的過程，不應該變成需要「達成目標」的任務。當睡眠被量化、被評分時，原本應該放鬆的休息時光就變成了另一種形式的工作壓力。這種心理負擔會干擾下視丘的睡眠中樞運作，影響褪黑激素的正常分泌。
人體的睡眠需求會隨著年齡、健康狀況、生活型態而有所變化，過度依賴標準化的數據評估，可能忽略了個人的實際需求。真正的睡眠品質，應該以起床後的精神狀態和日間的活力表現為準，而非單純的數字指標。
專家建議：回歸身體的真實感受
面對科技監測可能帶來的副作用，研究團隊專家建議採取「數位斷捨離」的策略。這並不意味著完全拋棄科技工具，而是學會適度使用，避免過度依賴。
首先，失眠困擾者可以週期性地暫停使用睡眠監測功能，讓大腦重新學習傾聽身體的疲勞信號。人體擁有天然的晝夜節律調節機制，透過陽光、溫度、激素變化等生理指標，就能感知到真實的睡眠需求。
其次，採用「體感優先」的睡眠評估方式。起床時感覺神清氣爽、白天精神充沛、情緒穩定，這些主觀感受往往比任何數據都更能反映真實的睡眠品質。學會相信身體的智慧，是改善睡眠的重要步驟。
改善睡眠品質也應從生活習慣著手，其包括：建立固定的作息時間、睡前避免藍光刺激、保持適當的室溫和濕度等。這些基礎的睡眠衛生習慣，往往比複雜的數據分析更能帶來實質的改善效果。
此外，除了調整對科技工具的使用態度外，也可以考慮採用身心層面的放鬆方式。例如，選擇具有安全感設計的寢具用品，透過觸感和嗅覺的舒緩體驗，幫助身心進入放鬆狀態。
值得提醒的是，如果失眠問題持續超過三個月，且嚴重影響日常生活，建議及時尋求專業醫療協助。睡眠障礙可能涉及多種生理和心理因素，需要專業的診斷和治療，而非僅靠科技工具的自我管理。
圖說： 過度依賴睡眠監測APP可能導致「完美睡眠強迫症」，反而加劇失眠問題。
圖說： 歐洲睡眠專家建議適度數位斷捨離，避免過度依賴數據而影響自然睡眠。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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資料來源：1. Euronews－Sleep tracking apps can heighten anxiety in people with insomnia, study warns