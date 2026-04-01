會考倒數45天：別讓錯誤的努力毀了孩子三年汗水！補教名師揭開「逆轉勝」的三大高效關鍵

115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

​

一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

​

2. 清單化複習，面對弱點：

別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

​

3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

​

二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

1. 重質不重量，落實「錯題本」：

做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

​

2. 主動回憶，抓出知識盲點：

寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

​

3. 番茄鐘法，守護極致專注：

設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

​

三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

1. 視覺化進度，看見成就感：

在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

​

2. 物理隔絕「數位怪獸」：

手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

​

3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

​

​​

在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。