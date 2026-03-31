2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩
❤有毒關係❤about慣性PUA情緒勒索
生活中常聽到的PUA
特別是在人際互動時
若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受
不要懷疑~就是被PUA了!!
PUA（Pick-up Artist）
原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的
運用社交技巧快速取得陌生異性的好感
過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼
但演變至今~
PUA成為透過心理操控
取得關係中的主導權
常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為
讓對方在壓力與不安下順從期待
若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場
便可能形成典型的情緒勒索!!
#真的很奇妙
長期被PUA的人
容易陷入自我檢討狀態
可能太認真接收PUA者說詞
搞的原本價值觀出現混淆
即便覺得PUA者說詞莫名詭異
卻會再質疑對方後產生罪惡感
我只覺得~
慣性PUA者都很懂挑人
默默接收者自然是首選
團體中若有人特別喜歡PUA你
((請相信~絕對不是為了妳好))
不過在滿足個人某些慾望罷了
如高高在上、能力特強等假象
但真正厲害者根本不需靠這個!!
慣性PUA者通常內心很自卑
只能藉此撐起自己的小天地
愛怎麼幻想都無所謂
但真不用賠進寶貴時間
陪玩這種沒意義的局囉~!!
#底線就是底線
#瘋子永遠都瘋
#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌
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