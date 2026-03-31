不吃甜也會糖尿病？手搖飲都無糖還中標 營養師揭「3大真兇」：問題根本不在糖

不吃甜也會得糖尿病？手搖飲都無糖還中標 營養師揭「3大真兇」：問題根本不在糖。圖片來源：聯合報系資料照

明明不愛甜食、手搖飲也都點無糖，健檢卻還是血糖超標？這種「我明明很努力」卻還是出現紅字的挫敗感，正困擾著越來越多人。

對此，營養師曾建銘日前就在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，許多人對糖尿病的理解其實存在很大誤解，真正的關鍵並不只是「吃糖」，而是身體代謝出了問題。

糖尿病不是吃糖造成，而是「身體不會用糖」

曾建銘指出，長期以來，大眾習慣把糖尿病簡化為「糖吃太多」，但這其實忽略了最核心的機制：胰島素阻抗。他用一個很生活化的比喻說明，胰島素就像「鑰匙」，細胞則是「門」。當我們攝取食物後，血糖上升，胰島素會負責把糖送進細胞，轉換成能量使用。

圖片來源：菁英診所

但當身體出現胰島素阻抗時，細胞對這把「鑰匙」變得遲鈍，就像門鎖卡住一樣，即使胰島素再多，糖也進不去細胞，只能在血液中堆積，最終導致血糖升高。長期下來，胰臟過度運作、逐漸疲乏，糖尿病便因此形成。

血糖失控的真正原因，是這3個關鍵

既然問題不在「糖」，那真正影響代謝的因素是什麼？曾建銘點出三個關鍵原因：

1.內臟脂肪堆積，讓身體發炎

肚子上的脂肪不只是外觀問題，更會分泌發炎物質，干擾胰島素正常作用，讓血糖調控變差。

2.肌肉量不足＋久坐生活

肌肉是消耗葡萄糖的重要器官。當現代人長時間久坐、缺乏運動，肌肉量下降，身體利用血糖的能力也會變差。

圖片來源：ingimage

3.遺傳與年齡因素影響

若家族有糖尿病史，或隨年齡增加，胰臟功能與細胞敏感度自然下降，罹病風險也會提高。

一直戒糖沒用？關鍵在「代謝健康」

曾建銘也提醒，與其過度執著「不能吃什麼」，更重要的是回到整體代謝的觀念。

他建議可以從幾個方向著手調整生活：

關注腰圍與體脂



增加日常活動量與肌肉量



以原型食物為主



維持規律作息與良好睡眠

糖尿病並不是單一飲食習慣造成，而是身體逐漸失去平衡的警訊。當我們把焦點從「糖」轉向「身體如何處理糖」，才是真正接近健康的第一步。