三色豆別再嫌！豌豆成減脂神隊友 營養師揭「5優點」控食慾又穩血糖。圖片來源：YouTube@爱做饭的多多妈

每次看到自助餐那盤「三色豆」，是不是都默默跳過？但先別急著嫌，因為裡面那顆不起眼的豌豆，其實才是春季減脂的隱藏王牌。比起高熱量加工配菜，新鮮豌豆不只營養密度高，還能幫助控制食慾、穩定血糖，難怪營養師都默默把它列入減重清單。

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尤其在春天這種「想變瘦但又容易嘴饞」的季節，豌豆剛好能填補嘴巴的空虛，還不會讓熱量爆表，堪稱減脂期最佛系的神隊友。

1. 吃得飽又不怕胖，減脂期最需要的安全感

豌豆最大的優勢就是「低熱量＋高飽足感」。每100克大約只有81卡，但因為富含膳食纖維，吃進去後能延長飽足時間，自然就比較不容易亂吃零食。對於容易嘴饞的人來說，這一點真的很關鍵。

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2. 植物蛋白補好補滿，代謝自然拉起來

很多人減肥時忽略蛋白質攝取，結果反而掉肌肉、代謝變慢。豌豆含有優質植物蛋白，可以幫助肌肉修復與生長，讓基礎代謝率維持在比較好的狀態。換句話說，就是讓身體更容易燃燒脂肪。

3. 低GI穩血糖，不再一吃就暴餓

減肥最怕的就是血糖忽高忽低，導致暴食。豌豆屬於低GI食物，能讓血糖穩定上升，不會突然掉下來引發強烈飢餓感。對於常常下午嘴饞或晚上暴食的人來說，真的很有感。

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4. 高纖幫助腸道順暢，減脂不卡關

減肥期間最常見的困擾之一就是便秘，而豌豆富含膳食纖維，可以促進腸道蠕動，幫助排便順暢。當腸道順了，整體代謝也會更穩定，減脂自然更有效率。

5. 低過敏又好消化，飲食更有彈性

如果你對乳製品或黃豆蛋白過敏，豌豆就是很好的替代選擇。它的蛋白質消化率高、過敏性低，適合多數人納入日常飲食中，也讓減肥餐不再那麼受限。

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豌豆怎麼吃最加分？這樣搭才不無聊

其實豌豆的吃法很多，不只是三色豆。可以拿來煮粥、拌沙拉、清炒，甚至加入湯品中都很適合。像是「豌豆玉米炒蛋」或「清炒豌豆蝦仁」，都是簡單又不容易失敗的搭配。

不過也要提醒，豌豆雖然健康，但因為含有一定澱粉量，吃太多還是可能造成脹氣，建議適量攝取、搭配均衡飲食，效果會更好。