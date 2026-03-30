【關於歸零這件事】：在生命謝幕之前，完成一場關於自我的純粹回歸

“...So while we’re all at different stages of our lives and careers in this room, we all share something fundamental: We share the privilege of working in the world of ideas, of empathy, of imagination." －－ Harrison Ford





我們是如此幸運，生活在一個由思想、同理心與想像力交織而成的世界。

這是一個充滿活力的環境，是我們生存的根基與養分。它如同最肥沃的土壤，提供源源不絕的養分，滋養著各式各樣、形態各異的生命——我們在這個世界紮根，嘗試開出屬於自己的花。





Christof: I know you better than you know yourself.

Truman: You never had a camera in my head! －－《The Truman Show 楚門的世界》





然而，正如《楚門的世界》所揭示的：人生如戲。









孩子時期的我們，是一名稱職的「探險家」。 在那段日子裡，我們擁有「初生之犢不畏虎」的純真，以及「不入虎穴，焉得虎子」的勇氣。我們肆無忌憚地探索世界的邊界，即便跌跌撞撞，那份原始的好奇天賦總能讓我們在碰撞中收穫最純粹的生命感觸。





學生時期的我們，則轉變為一名「學徒」。 我們像海綿一樣，不分好壞、中庸或極端地吸收各種資訊。這是一個「內化與塑形」的過程，我們透過模仿他人的行為舉止，來描繪自己的輪廓；在那個階段，我們努力描繪著一個連自己都還沒有清晰概念的影子。





進入社會化的過程中，我們的內心變得繁複且步履沉重。 我們在各種角色間切換：

有時是「感情豐沛的愛人」，用名為愛的線材，編織出一張充滿感性與理性的色彩地毯，躺在上面仰望無邊無際的可能。

有時是「衝動的鬥士」，在想要留名青史的底蘊下，隨時隨地宣洩溢出的精力，試圖發揚大我。

有時，我們卻成了一名「刻舟求劍的守法人士」。看似乖巧不叛逆，實則在長期的社會馴化下，喪失了靈魂原有的彈性與生命力。





"Karma's a relaxing thought." －－ Taylor Swift

而老年時期，則是生命的「收割期」與「沈澱期」。

這是一場關於因果的深度回望。 若過去的自己問心無愧，老年的靈魂便能滿足於圓滿的需求，平靜地完成生命的循環。然而，若過去的腳本充滿了權謀與遺憾，老年的身心將會變得千瘡百孔，在孤單中走完最後的旅程。





Indeed, 人生如戲。

如同莎士比亞筆下的人生七階段：嬰兒、小學生、情人、士兵、法官、老人——最後，我們每個人都會進入「第二次的童年」。那是一場全面性的生命歸零。





我們終將卸下所有的角色負荷，停止所有的紛擾演繹。如同初生時那般無牙、無目、無一物，我們帶著最初的那份「赤裸的空白」，優雅地結束這場名為人生的大戲。



