血紅素鐵吸收率是植物鐵的5倍！補鐵不只是補血，還可以重啟細胞的修復機制

補鐵不只是補血

新研究顯示，補鐵不再只是補血，更是為了重啟細胞的修復機制。腸道細胞老化時，會出現「攝取鐵質減少、排泄鐵質增加」的現象。當細胞核內的「二價鐵（Iron II）」不足，負責修復 DNA 標記的 TET 酵素就會降低活性，越來越多錯誤的 DNA 標記堆積就讓細胞加速老化甚至癌化。

補帖重啟細胞修護、預防記憶力減退與憂鬱

而且也有研究表示，缺鐵與注意力下降、情緒低落、免疫力變差有關。更有專家認為，缺鐵記憶力減退、甚至憂鬱傾向有密切關聯 。

血紅素鐵吸收率高

但是鐵質的補充並非單看「吃進多少（含量）」，更重要的是「留住多少（吸收率）」。動物性鐵因為以血紅素鐵的形式存在，與人體親和力高

，吸收度高，吸收率大約是植物性鐵的5倍以上。而植物性鐵以鐵離子形式存在，吸收率不佳，還常因為被植物裡同時存在的草酸、植酸、單寧、咖啡因等干擾吸收，更是雪上加霜。