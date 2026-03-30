2026 兒童英文線上課程評比 -51Talk、OiKID、Cambly Kids 怎麼選？從內向小孩到敢開口說英語，依孩子個性選擇合適的課程。

英文從我們小時候至今，一直都被列為是很重要的語言。

現在已經六年級的苳，關於她的英文課程，我們也是嘗試了很多種。

大班唸公幼的苳，小二學校開始上英文後，才算正式接觸。

雖然起步不算早，慶幸她在英文上面，一直還算得心應手。

考試部份OK，但口說想要加強，

在家裡沒有使用英文習慣的環境之下，就需要找工具幫忙了。

現在的兒童英文線上課程選擇真的很多，

身為家長，我自己最在意的其實只有幾件事：

孩子願不願意開口說

課程夠不夠彈性，能不能配合生活作息

老師 專不專業、發音好不好

專不專業、發音好不好 課後有沒有真正學起來，可以應用於日常

這篇文章會以我們接觸過的51Talk 、OiKID、Cambly Kids

這三間兒童英文線上平台做實際比較，

讓正在觀望的家長，

可以更快找到適合自己孩子的英文學習方式。

先從我們最近正在上的51Talk介紹起。

跟一般兒童線上英文課程一樣，

線上約課彈性，可以選擇自己想要的時間。

顧問在接洽的時候，會詢問孩子目前的程度，排定符合孩子狀況的內容。

第一堂課通常會比較簡單，上完第一堂以後，

便可以依孩子上課的心得與狀態，跟顧問討論後面的課程安排。

然後每堂課上課以前，務必要先做預習喔!

我還蠻喜歡他們預習課程的設計，運用AI人聲，

快速帶過當天課程會用到的單字、句子，

孩子可以跟著唸一遍，課前加深印象。

苳都是在上課前半小時預習，這樣子上課起來的效果挺不錯的。

上完51Talk，我對於它們的老師，給予極高的評價。

我們不會選擇固定老師，基本上也不建議大家固定，

這是為了讓孩子習慣聽不同腔調、語調的外國老師說話，

能接軌生活中遇到不同英語口音的情況。

而51Talk全球有近 3 萬名教師，所有老師都需具備 TESOL 認證，

也就是能教「非英語母語者」的專業資格， 不是隨便找個外國人聊天那種喔!

為什麼我會給他們老師極高的評價呢?

就是因為我們每次上課的老師，都不一樣，

但居然每一個都非常熱情，苳也都很喜歡。

他們的老師真的是很會給孩子鼓勵，滿滿情緒價值的那種，

有幾堂我在旁邊跟著聽，都覺得被她誇獎到，

苳仿佛能唸哈佛大學的那種浮誇程度XDD

除了熱情以及懂得引導孩子之外，

老師都經過六重篩選，淘汰率極高，

據說從面試到正式上線教學， 通過率僅 3%，

平均教學評分若低於 90 分，會被系統淘汰，

真的是能讓家長放心，好好把孩子交給他們的一個機制。

師資滿意之外，51Talk還有設計「小精靈獎勵式主動學習工具」。

孩子會因為學習表現獲得獎勵，加上遊戲時間有限制（一次 15 分鐘），不用怕沉迷。

課後老師會給評語，當然是全英文的，

雖然老師評語都能從系統上一鍵翻譯成中文，

但苳為了知道老師說了她什麼，會還很認真的去查不會的單字。

也算是另一種學習方式?

講到學習，51Talk把AI 輔助學習系統運用的很完整，

真人老師上完課後，

AI 會協助整理重點、提醒孩子弱項，對複習非常實用。

OiKID 實際使用&特色整理

再來分享OiKID，這是我們接觸的第一個兒童英文線上學習平台。

我覺得OiKID 的優勢在於課程節奏非常完整，

算是一步一步陪孩子走的系統型課程。

一樣有課前預習影片＋教材，課後複習功能很完整。

包含:課程回放、課後作業、AI 發音測驗＋評分，

也提供教材 PDF 可下載。

老師發音清楚，單字會搭配圖片，上課過程蠻多小遊戲。

一堂課同樣是 25 分鐘（1 對 1） ，可自由選擇老師。

跟其他兩種英文線上課程比較不同的地方，OiKID有中師與外師的選擇。

所以如果是對於要直接跟外國老師對話感到恐懼的孩子，

OiKID會是一個不錯的選項。

連課後的老師評分，都是用中文，比較沒有壓力。

像我們家，起初就是用OiKID，

那時苳年紀比較小，還沒有勇氣跟外師一對一。

不過隨著年紀增長，

加上在學校的英文考試都得到不錯的成績，讓她增添自信之後，

現在的她已經可以獨立跟外師上課，是沒有問題的了。

Cambly Kids 實際使用&特色整理

最後是Cambly Kids，我們只有短暫體驗過，所以比較不熟悉。

就以我們體驗之後的感覺，

我覺得它最大特色是全母語老師、即時對話，

比較像「沉浸式聊天學英文」。

簡單歸納重點：

它的課程結構較自由、課前預習與課後練習較少，

比較適合已有基礎、敢開口的孩子。

既然強調沉浸式聊天學英文，

老師會使用多種方式以及語言互動，而不只是簡單記住單字而已。

當老師在講一段句子或故事時，學生必須非常努力聆聽，

才能夠回答導師的問題，進而才有辦法討論各種主題。

對苳來說， Cambly Kids 的老師都很親切、發音也很標準，

但因為課程需要即時聽懂與回應，

如果那堂課的主題或單字， 她事前沒有接觸過，

就會比較容易卡住，需要老師多引導。

如果是英文有一定基礎，程度較高，或者比較喜歡挑戰的孩子，

那Cambly Kids應該會是還不錯的選擇。

三大平台快速比較

簡單整理一下以上三種英文學習平台的重點，

當然這是我自己的心得想法，每個人的感受不同。

整體來說程度難易度，

我覺得OiKID最簡單，其次是51Talk，最後則是Cambly Kids。

Cambly Kids 比較偏向自然對話，

我會比較推薦給已經敢講英文，並且想加強口說流暢度的孩子。

OiKID適合需要固定節奏，逐步建立英文信心的孩子，

像我們就是因為有上過OiKID課程的經驗，

銜接到51Talk後，便顯得比較得心應手。

那我們最近上的51Talk，我覺得是目前很適合苳的英文學習平台。

51Talk課程系統化、對標學校課綱的英文教材，

從最基礎單字、簡單句開始的初階，

到加強對話應用、生活英文交流的進階，都很ok。

最後講一下，讓我真正選擇它的原因，

關鍵在於，打造了一個讓孩子願意自己走進去的學習環境。

還有彈性排課制度，可以依照孩子作息自由安排時間，

不用被固定時段綁死，對忙碌家庭來說真的非常重要。

再加上平台裡的「小精靈獎勵設計」，把學習變成闖關與收集任務，

即使像苳已經是小六這麼大的年紀，仍然會因為成就感而主動想上課。

一直上下去，默默能夠看見孩子的進步。

每堂課都有學習紀錄與回饋，發音、句型、口說流暢度都有系統化累積，

當孩子開始主動開口說英文、願意自己預約上課，

簡單說，這種孩子願意自主學習的轉變，就是讓我最後下定決心的關鍵。

現在有 0 元體驗 1堂 51Talk 外師 1 對 1 課程：https://afflink.one/s/hlO4d

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結論

其實，比起選擇哪一個英文平台最好，

應該說是哪一種學習方式，更吻合孩子現在的狀態。

有些孩子需要明確的教材架構與學習節奏，

有些孩子則是在大量互動與對話中，才能進步得更快。

我個人認為，市面上看到的線上英文平台其實都很不錯。

畢竟光是讓學習不再受時間與地點限制這一點，就超加分。

而像苳個性比較內向慢熟的孩子，

我覺得一對一的英文課程，根本就是為她設計的。

讓她在家裡安心又熟悉的環境下，

願意開口、能持續接觸英文、並且在過程中慢慢建立信心，

無論選擇哪一種平台，都會是對英文學習有幫助的一步。