2026 兒童英文線上課程評比 -51Talk、OiKID、Cambly Kids 怎麼選？從內向小孩到敢開口說英語，依孩子個性選擇合適的課程。

2026-03-30 10:56 鍾小殷的幸福玩樂趣

英文從我們小時候至今，一直都被列為是很重要的語言。

現在已經六年級的苳，關於她的英文課程，我們也是嘗試了很多種。

大班唸公幼的苳，小二學校開始上英文後，才算正式接觸。

雖然起步不算早，慶幸她在英文上面，一直還算得心應手。

考試部份OK，但口說想要加強，

在家裡沒有使用英文習慣的環境之下，就需要找工具幫忙了。

現在的兒童英文線上課程選擇真的很多，

身為家長，我自己最在意的其實只有幾件事：

  • 孩子願不願意開口說
  • 課程夠不夠彈性，能不能配合生活作息
  • 老師專不專業、發音好不好
  • 課後有沒有真正學起來，可以應用於日常

這篇文章會以我們接觸過的51Talk 、OiKIDCambly Kids

這三間兒童英文線上平台做實際比較，

讓正在觀望的家長，

可以更快找到適合自己孩子的英文學習方式。

51Talk 實際使用&特色整理

先從我們最近正在上的51Talk介紹起。

跟一般兒童線上英文課程一樣，

線上約課彈性，可以選擇自己想要的時間。

顧問在接洽的時候，會詢問孩子目前的程度，排定符合孩子狀況的內容。

第一堂課通常會比較簡單，上完第一堂以後，

便可以依孩子上課的心得與狀態，跟顧問討論後面的課程安排。

然後每堂課上課以前，務必要先做預習喔!

我還蠻喜歡他們預習課程的設計，運用AI人聲，

快速帶過當天課程會用到的單字、句子，

孩子可以跟著唸一遍，課前加深印象。

苳都是在上課前半小時預習，這樣子上課起來的效果挺不錯的。

上完51Talk，我對於它們的老師，給予極高的評價。

我們不會選擇固定老師，基本上也不建議大家固定，

這是為了讓孩子習慣聽不同腔調、語調的外國老師說話，

能接軌生活中遇到不同英語口音的情況。

51Talk全球有近 3 萬名教師，所有老師都需具備 TESOL 認證，

也就是能教「非英語母語者」的專業資格， 不是隨便找個外國人聊天那種喔!

為什麼我會給他們老師極高的評價呢?

就是因為我們每次上課的老師，都不一樣，

但居然每一個都非常熱情，苳也都很喜歡。

他們的老師真的是很會給孩子鼓勵，滿滿情緒價值的那種，

有幾堂我在旁邊跟著聽，都覺得被她誇獎到，

苳仿佛能唸哈佛大學的那種浮誇程度XDD

除了熱情以及懂得引導孩子之外，

老師都經過六重篩選，淘汰率極高，

據說從面試到正式上線教學， 通過率僅 3%，

平均教學評分若低於 90 分，會被系統淘汰，

真的是能讓家長放心，好好把孩子交給他們的一個機制。

師資滿意之外，51Talk還有設計「小精靈獎勵式主動學習工具」。

孩子會因為學習表現獲得獎勵，加上遊戲時間有限制（一次 15 分鐘），不用怕沉迷。

課後老師會給評語，當然是全英文的，

雖然老師評語都能從系統上一鍵翻譯成中文，

但苳為了知道老師說了她什麼，會還很認真的去查不會的單字。

也算是另一種學習方式?

講到學習，51Talk把AI 輔助學習系統運用的很完整，

真人老師上完課後，

AI 會協助整理重點、提醒孩子弱項，對複習非常實用。

OiKID 實際使用&特色整理

再來分享OiKID，這是我們接觸的第一個兒童英文線上學習平台。

我覺得OiKID 的優勢在於課程節奏非常完整，

算是一步一步陪孩子走的系統型課程。

一樣有課前預習影片＋教材，課後複習功能很完整。

包含:課程回放、課後作業、AI 發音測驗＋評分，

也提供教材 PDF 可下載。

老師發音清楚，單字會搭配圖片，上課過程蠻多小遊戲。

一堂課同樣是 25 分鐘（1 對 1） ，可自由選擇老師。

跟其他兩種英文線上課程比較不同的地方，OiKID有中師與外師的選擇。

所以如果是對於要直接跟外國老師對話感到恐懼的孩子，

OiKID會是一個不錯的選項。

連課後的老師評分，都是用中文，比較沒有壓力。

像我們家，起初就是用OiKID，

那時苳年紀比較小，還沒有勇氣跟外師一對一。

不過隨著年紀增長，

加上在學校的英文考試都得到不錯的成績，讓她增添自信之後，

現在的她已經可以獨立跟外師上課，是沒有問題的了。

Cambly Kids 實際使用&特色整理


最後是Cambly Kids，我們只有短暫體驗過，所以比較不熟悉。

就以我們體驗之後的感覺，

我覺得它最大特色是全母語老師、即時對話，

比較像「沉浸式聊天學英文」。


 簡單歸納重點：

它的課程結構較自由、課前預習與課後練習較少，

比較適合已有基礎、敢開口的孩子。

既然強調沉浸式聊天學英文，

老師會使用多種方式以及語言互動，而不只是簡單記住單字而已。

當老師在講一段句子或故事時，學生必須非常努力聆聽，

才能夠回答導師的問題，進而才有辦法討論各種主題。

對苳來說， Cambly Kids 的老師都很親切、發音也很標準，

但因為課程需要即時聽懂與回應，

如果那堂課的主題或單字， 她事前沒有接觸過，

就會比較容易卡住，需要老師多引導。

如果是英文有一定基礎，程度較高，或者比較喜歡挑戰的孩子，

那Cambly Kids應該會是還不錯的選擇。

三大平台快速比較

簡單整理一下以上三種英文學習平台的重點，

當然這是我自己的心得想法，每個人的感受不同。

整體來說程度難易度，

我覺得OiKID最簡單，其次是51Talk，最後則是Cambly Kids。

Cambly Kids 比較偏向自然對話，

我會比較推薦給已經敢講英文，並且想加強口說流暢度的孩子。

OiKID適合需要固定節奏，逐步建立英文信心的孩子，

像我們就是因為有上過OiKID課程的經驗，

銜接到51Talk後，便顯得比較得心應手。

那我們最近上的51Talk，我覺得是目前很適合苳的英文學習平台。

51Talk課程系統化、對標學校課綱的英文教材，

從最基礎單字、簡單句開始的初階，

到加強對話應用、生活英文交流的進階，都很ok。

最後講一下，讓我真正選擇它的原因，

關鍵在於，打造了一個讓孩子願意自己走進去的學習環境。

還有彈性排課制度，可以依照孩子作息自由安排時間，

不用被固定時段綁死，對忙碌家庭來說真的非常重要。

再加上平台裡的「小精靈獎勵設計」，把學習變成闖關與收集任務，

即使像苳已經是小六這麼大的年紀，仍然會因為成就感而主動想上課。

一直上下去，默默能夠看見孩子的進步。

每堂課都有學習紀錄與回饋，發音、句型、口說流暢度都有系統化累積，

當孩子開始主動開口說英文、願意自己預約上課，

簡單說，這種孩子願意自主學習的轉變，就是讓我最後下定決心的關鍵。

現在有 0 元體驗 1堂 51Talk 外師 1 對 1 課程：https://afflink.one/s/hlO4d

完成體驗，再加碼送「24 堂自然發音動畫課」喔！

結論

其實，比起選擇哪一個英文平台最好，

應該說是哪一種學習方式，更吻合孩子現在的狀態。

有些孩子需要明確的教材架構與學習節奏，

有些孩子則是在大量互動與對話中，才能進步得更快。

我個人認為，市面上看到的線上英文平台其實都很不錯。

畢竟光是讓學習不再受時間與地點限制這一點，就超加分。

而像苳個性比較內向慢熟的孩子，

我覺得一對一的英文課程，根本就是為她設計的。

讓她在家裡安心又熟悉的環境下，

願意開口、能持續接觸英文、並且在過程中慢慢建立信心，

無論選擇哪一種平台，都會是對英文學習有幫助的一步。

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#老師 #小孩 #高效學習 #育兒教養 #英文能力 #語言學習

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#情緒

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3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光

65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光

2026-03-18 16:28 女子漾／編輯許智捷
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty

台灣正式邁入超高齡社會，各縣市紛紛加碼長者福利，其中「健保費補助」成為近期最受關注的政策之一。2026年起，南投、台東與苗栗陸續推出或規劃相關措施，從65歲到80歲不等，補助門檻與方式差異明顯。

不過，外界熱議的「65歲以上免繳健保費」，其實並非全台適用，而是依各縣市條件而定。

以下整理三地最新政策與申請重點，幫助民眾一次看懂。

編輯推薦

1. 南投縣：65歲以上補助上路　不排富、免申請

圖片來源：南投縣仁愛鄉公所
圖片來源：南投縣仁愛鄉公所

南投縣宣布自2026年4月1日起推動長者健保費補助政策，對象為65歲以上長者，以及55歲以上原住民。

本次最大亮點在於不設排富條款，且採「免申請、自動勾稽」方式，由縣府直接與健保署資料串接，符合資格者每月最高補助約826元，一年可減輕近萬元負擔。

仍需符合設籍條件，但不設年限限制，只要在2026年4月1日前完成設籍，即可適用補助。

2. 台東縣：70歲以上縣府代繳　符合資格可退費

圖片來源：台東縣政府
圖片來源：台東縣政府

台東縣自2026年1月1日起，針對70歲以上長者提供健保費代繳服務，預估約3萬名長輩受惠。

申請採免申請制度，由社會處主動造冊處理。資格條件包括設籍滿1年，且一年內實際居住國內滿183天，同樣不設排富門檻。

若長輩健保依附在子女名下投保，已被扣繳的費用，在資格確認後也會進行退費。

3. 苗栗縣：80歲以上規劃補助　採試辦方式推動

苗栗縣則規劃針對80歲以上高齡長者提供健保費補助，並以試辦方式推動政策。

經費來源主要為大型工程帶來的印花稅超徵收入，縣府表示將優先照顧高齡族群，預估每人一年可減輕約1萬元保費負擔。

不過，目前實際代繳與作業細節仍待進一步公告，民眾需持續關注官方資訊。

補助怎麼查？2種方式快速確認

民眾若想確認是否符合補助資格，可透過以下方式查詢：

1.登入健保署官網「補助資料查詢」，使用健保卡或自然人憑證，即可查看補助身分與金額。
2.透過「全民健保快易通」APP查詢補助紀錄，也能即時確認是否已折抵保費。

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#補助 #健保費

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醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

2026-03-18 10:47 女子漾／編輯許智捷
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印

不少人常出現腳痛、腳痠甚至膝蓋不適等症狀，但第一反應幾乎都是：「是不是最近走太多？」然而臨床上，問題往往不是走路，而是你每天穿的那雙鞋。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

醫師黃軒在社群指出，現在許多社群爆紅的「網紅鞋」，看起來舒適又好搭，但其實早已悄悄成為足部問題的元凶。

在時尚與健康之間，你的腳，很可能正在默默承受代價。

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1.「踩起來像雲」其實最傷腳？過軟鞋底讓足弓崩壞

現在很多人迷戀那種一踩就陷下去的「踩屎感」鞋款，走起來好像很療癒，但從足部結構來看，這其實是長期隱患。

圖片來源：水印
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鞋底過軟，代表支撐不足，足弓會逐漸往內塌陷，讓足底筋膜長期被拉扯。時間一久，不只腳底開始隱隱作痛，連小腿也會因為代償而變得特別疲勞。

簡單來說，越「軟Q」的鞋，反而越可能讓你的腳偷偷壞掉。

2.厚底鞋不只顯高，還可能讓你更容易扭傷

厚底鞋這幾年幾乎人手一雙，不用穿高跟鞋就能偷偷長高，是許多女生的心頭好。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

但問題在於，鞋底太厚會讓腳底對地面的感知變遲鈍。當你走在不平路面或突然轉向時，身體反應會慢一拍，腳踝穩定度下降，自然更容易扭傷。

看起來「穩穩站高高」，其實身體正在失去平衡感。

3.尖頭鞋超顯瘦，但腳趾正在變形

很多鞋款為了好看，會把鞋頭設計得又窄又尖，但這正是另一個常見地雷。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

腳趾其實需要空間自然展開，一旦長期被擠壓，就可能出現拇外翻、錘狀趾，甚至神經壓迫與指甲問題。更關鍵的是，腳趾無法正常出力時，整個走路姿勢都會改變，進一步影響膝蓋與髖關節。

時尚感有了，但代價可能是整條腿的壓力失衡。

醫師提醒：選鞋其實只要記住3件事

比起盲目追流行，選對鞋其實沒有那麼難。關鍵就在於回到腳的「自然需求」。

第一，鞋頭要夠寬，讓腳趾能自在伸展。
第二，鞋底要穩定，而不是一味追求柔軟。
第三，要有基本的足弓支撐，幫助分散壓力。

腳是人體與地面接觸的第一個關鍵結構，一旦這裡出問題，影響的不只是腳，而是整個身體的連鎖反應。下次當你再說「最近好像走太多」時，也許該先低頭看看，你腳上的那雙鞋，真的適合你嗎？

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一直想睡不是懶！換季最缺「這3種營養」 難怪你越睡越累

一直想睡不是懶！換季最缺「這3種營養」 難怪你越睡越累

2026-03-24 10:42 女子漾／編輯許智捷
圖片來源：iStock
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每到季節交替，總覺得整個人像被抽掉電力，早上起不來、下午狂想睡，連滑手機都懶得滑。這種「春睏模式」其實不只是天氣影響，很可能是身體營養失衡的警訊。

圖片來源：iStock
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除了睡眠與運動，日常飲食中的營養補給更是關鍵。尤其是維生素D、B群與Omega-3脂肪酸，能幫助調節神經、穩定情緒，同時提升整體能量狀態，讓人從內到外恢復活力。

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擺脫春睏關鍵：從餐盤開始調整

這三種營養素其實並不難取得，但卻常常被忽略，導致長期攝取不足。與其硬撐精神，不如先檢視每天吃進去的食物，慢慢把缺口補起來，身體自然會回應你。

1. 維生素D：補陽光也補精神

台灣有超過六成人維生素D不足，尤其長時間待在室內、不常曬太陽的人更容易缺乏。當體內維生素D偏低，容易出現疲倦、嗜睡，甚至影響骨骼健康

圖片來源：盛和風
圖片來源：盛和風

日常可以從鮭魚、沙丁魚、蛋黃、牛奶、菇類與黑木耳中攝取，同時也建議適度曬太陽，像是早上或傍晚外出走走，都是幫助身體自然合成維生素D的好方法。

2. B群：提神不是靠咖啡，是靠代謝力

總是覺得沒精神，很可能是能量代謝效率變差。B群在體內扮演重要角色，能幫助把吃進去的營養轉換成能量。

圖片來源：iStock
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糙米、燕麥、豆類、堅果、蛋、瘦肉與深綠色蔬菜，都是補充B群的好來源。當身體代謝順了，自然比較不容易疲憊。

3. Omega-3脂肪酸：穩情緒、抗發炎的隱形關鍵

如果最近容易煩躁、注意力不集中，可能和Omega-3攝取不足有關。這類脂肪酸具有抗發炎作用，對心血管、腦部與神經系統都有幫助，也被認為與情緒穩定有關。

圖片來源：iStock
圖片來源：iStock

日常可以從鮭魚、鯖魚等深海魚，或亞麻籽、奇亞籽與核桃中補充，讓身體維持在更穩定的狀態。

換季養生，其實是在幫身體重新開機

從中醫觀點來看，春天是養肝的重要時節，當肝氣順暢，整個人的精神與循環也會跟著變好。與其抱怨提不起勁，不如從生活細節開始調整，多曬點太陽、吃得更均衡一點，再搭配足夠蛋白質與蔬菜，讓身體慢慢回到最佳狀態。

當你覺得自己變得更有精神，其實不是突然變勤勞了，而是身體終於被好好照顧了。

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2026 兒童英文線上課程評比 -51Talk、OiKID、Cambly Kids 怎麼選？從內向小孩到敢開口說英語，依孩子個性選擇合適的課程。

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#老師 #高效學習 #育兒教養 #英文能力 #語言學習 #小孩

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.03.30 11
植髮療程如何評估？醫師提醒低價方案與毛囊存活率等重要因素

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#植髮

潮健康 2026.03.29 16
一到春天就感冒、過敏大發作？ 醫揭「3大壞習慣」害慘免疫力，比忽冷忽熱更傷身

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#工作壓力 #免疫力 #習慣

潮健康 2026.03.29 25
一有白髮就拔！會讓白髮消失還是越拔越多？

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#白髮

潮健康 2026.03.28 37
讓罪犯無所遁形！李昌鈺辭世 他如何從台灣小警察成為改寫全球鑑識史的華人神探？

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#美國 #工作職場

失敗要趁早-張念慈 2026.03.28 147
減重速度越快越好嗎？解析體重管理與身體調整的關係

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#減重 #體重 #身體

潮健康 2026.03.27 21
別再說「只是老了」！醫師示警6大失智前兆 很多家庭都太晚發現

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#失智症 #長照服務 #長輩

女子漾／編輯許智捷 2026.03.27 142
世界睡眠日│睡不好成健康警訊：藥師分享3招改善睡眠

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#睡眠品質 #身體 #睡眠

潮健康 2026.03.27 26
統測逼近、會考倒數！資深教師示警：3大錯誤恐讓孩子越讀越差

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#國中會考

郭玉如 2026.03.27 36
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