最近中華隊在國際賽場上的表現再次引起球迷關注，賽程緊湊與高強度對抗也讓「運動恢復」成為討論焦點。在高強度運動賽事中，球員經常需要在短時間內完成衝刺、投球或揮棒等動作。當賽程密集時，恢復能力往往與體能表現同樣重要。許多人認為運動後的肌肉痠痛是因為乳酸堆積，但運動生理學研究指出，多數情況其實屬於「延遲性肌肉痠痛」（Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS）。

DOMS通常在運動後12至48小時出現，主要與肌肉纖維在運動過程中產生微小損傷，以及後續修復過程中的局部發炎反應有關，而非單純由乳酸堆積所造成。此現象常見於突然增加運動量、嘗試新的訓練動作，或進行離心收縮較多的運動，例如重量訓練或下坡跑步。

對於多數人而言，這類痠痛可能伴隨肌肉僵硬、壓痛與活動度下降，但通常會在3至5天內逐漸改善，因此被視為身體適應運動刺激的一種自然生理反應。

在職業運動領域，恢復策略已經成為訓練計畫的一部分。研究指出，高強度運動後若沒有適當恢復，肌肉疲勞與僵硬可能持續累積，進而影響後續的運動表現。

對一般民眾來說，這樣的情況同樣常見。許多人在開始跑步、健身或球類運動後，隔天容易出現明顯痠痛，如果忽略恢復管理，可能讓運動變得難以持續。建立基本的恢復習慣，有助於讓身體逐漸適應運動帶來的負荷。

目前常見的運動恢復方式，多以支持身體自然修復為核心。例如運動後進行伸展或低強度活動，有助於維持肌肉活動度；按摩與筋膜放鬆常被用來減少肌肉緊繃感；冷熱療（如冰敷或冷熱交替）也被許多運動族群作為運動後的日常照護方式。

廖芳儀中醫師指出，從中醫觀點來看，運動後肌肉痠痛多與氣血循環不順有關，可透過伸展、推拿、針灸或拔罐等方式促進局部循環、幫助肌肉放鬆。部分職業運動員也會將這些療法作為運動恢復的輔助方式。

此外，充足睡眠與均衡飲食同樣被視為恢復過程的重要因素。研究指出，睡眠期間身體會進行多項修復與調節，因此維持規律作息與健康生活型態，對長期運動表現與身體恢復都具有重要影響。

禾場國際芳療學苑創辦人張元霖表示，近年研究開始探討芳香療法在運動恢復中的作用，精油在肌肉骨骼疼痛的輔助治療中，可能有助於降低疼痛與僵硬感。

不同植物精油也被研究用於運動後恢復，例如：

甜馬鬱蘭精油 ：其氣味溫和，常用於放鬆氛圍的按摩情境中，帶來身體舒緩與放鬆的感受。

：其氣味溫和，常用於放鬆氛圍的按摩情境中，帶來身體舒緩與放鬆的感受。 檜木精油 ：帶有自然木質香氣，常用於營造放鬆環境，作為運動後放鬆情境的一種選擇。

：帶有自然木質香氣，常用於營造放鬆環境，作為運動後放鬆情境的一種選擇。 黑胡椒精油 ：氣味溫暖，常搭配按摩使用，帶來溫熱與放鬆的感受，適合日常身體放鬆時使用。

：氣味溫暖，常搭配按摩使用，帶來溫熱與放鬆的感受，適合日常身體放鬆時使用。 純正薰衣草精油 ：氣味柔和，常見於放鬆與舒緩情境中，作為日常紓壓與放鬆的使用選擇之一。

：氣味柔和，常見於放鬆與舒緩情境中，作為日常紓壓與放鬆的使用選擇之一。 薑精油 ：具有溫暖氣味，常用於按摩或放鬆情境中，帶來溫熱與舒適的感受。

：具有溫暖氣味，常用於按摩或放鬆情境中，帶來溫熱與舒適的感受。 歐薄荷精油：帶有清涼氣味，常用於轉換感受與放鬆情境中，亦常見於運動後的日常使用場合。

結合按摩與精油的芳香療法可能透過減少發炎反應、促進血液循環與調節神經系統，進一步改善肌肉疼痛與疲勞。需要注意的是，芳香療法主要作為日常放鬆與保養方式，若出現持續性疼痛或運動傷害，仍建議尋求醫療專業評估。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

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參考資料：

原文出處：中華隊高強度賽程下的體能調整：運動恢復與表現維持的關聯受關注！