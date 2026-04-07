「春眠不覺曉….」唐代詩人孟浩然早就把「賴床」寫成了千古名句。隨著春日到來、氣溫回暖，許多民眾發現自己明明睡眠時間充足，白天卻依然頻頻打哈欠、感到精神不濟，甚至嚴重影響工作與學習效率。這並非單純的懶散，而是典型的「春睏」現象。

什麼是「春睏」？它是人體因應季節轉換的自然生理反應。在寒冷的冬季，人體的微血管會收縮以減少體溫散失，春季來臨、氣溫回升時，毛細孔與微血管會隨之舒張。這時，較多的血液流向肌膚表面，相對影響大腦的供氧與清醒度調節，使人容易感到疲倦、嗜睡、提不起勁。

在快節奏的現代生活中，平時熬夜晚睡累積的睡眠債，遇上季節性的「春睏」，往往讓疲憊感加倍放大。常見的情況像是：

上班族時常放空： 坐在辦公桌前頻點頭，注意力難集中，工作效率大幅下降。

坐在辦公桌前頻點頭，注意力難集中，工作效率大幅下降。 學生族精神渙散： 課堂上想努力保持清醒，但大腦卻難以吸收資訊，學習效果大打折扣。

課堂上想努力保持清醒，但大腦卻難以吸收資訊，學習效果大打折扣。 通勤族頻坐過站： 上下班時，在公車、捷運一坐下便迅速入睡，醒來發現坐過站的窘境。

上下班時，在公車、捷運一坐下便迅速入睡，醒來發現坐過站的窘境。 開車族危機四伏：開車疲勞、反應變慢，等紅燈時差點睡著，被後方車輛喇叭聲驚醒。

從中醫角度看，春季在五行中屬「木」，對應人體的「肝」臟。如果民眾平時壓力加上熬夜，導致「肝氣鬱結」，在春天就容易表現出精神萎靡。

春季氣候多雨潮濕，若平時偏好生冷飲食或缺乏運動，脾胃運作不佳，形成「脾虛濕困」。體內濕氣排不出去，宛如一塊「吸滿水的海綿」頭腦昏沉、缺乏活力。

具備中醫師與國際芳療師雙重背景的劉郁辰醫師指出，可透過飲食排除體內濕氣與順時作息，搭配芳香療法，利用嗅覺喚醒大腦，瞬間開機提神。

飲食調理 ：適度攝取蔥、薑、蒜、韭菜等辛溫食材以疏通肝氣，也可多食用四神湯、山藥和薏仁幫助脾胃排濕，並減少油膩與生冷食物。

：適度攝取蔥、薑、蒜、韭菜等辛溫食材以疏通肝氣，也可多食用四神湯、山藥和薏仁幫助脾胃排濕，並減少油膩與生冷食物。 日常作息 ：可稍微晚睡，但宜早起，應順應日照「夜臥早起」，晨起多做伸展散步，帶動氣血運行。

：可稍微晚睡，但宜早起，應順應日照「夜臥早起」，晨起多做伸展散步，帶動氣血運行。 早晨擴香 ：早晨使用甜橙、葡萄柚、檸檬精油擴香，能有效驅散陰霾、為新的一天注入正能量。

：早晨使用甜橙、葡萄柚、檸檬精油擴香，能有效驅散陰霾、為新的一天注入正能量。 午後醒腦：下午昏昏欲睡時，桉油醇迷迭香與歐薄荷的搭配，宛如一陣涼爽的微風，有助於瞬間集中注意力與淨化思緒。

「春睏」是身體適應季節轉換的過渡期，只要透過中醫的飲食與作息調養，搭配芳療的香氣輔助，同時保持適度運動與充足水分，便能輕鬆擊退春日疲勞，以充沛的精力迎接美好的春天。

嗅覺是人體五感中，少數能快速連結大腦情緒相關區域，便能將訊息直達大腦邊緣系統的感官，這使得芳香療法成為對抗春睏可作為日常提振精神與放鬆壓力的輔助方式。禾場國際芳療學苑創辦人張元霖提醒，市面上的香氛產品琳瑯滿目，想要達到真正安全且有感的療癒效果，除了能聰明挑選並且辨識精油品質好壞，還要懂得如何正確使用芳香療法。

【精油品質辨識與聰明挑選】

挑選精油該如何認明100%純天然精油，而不會與化學合成的香精混淆？購買時應仔細檢視產品標示，確認是否具備完整的拉丁學名、產地、萃取部位與萃取方式。化學香精不僅無法提供植物來源的整體性支持效果，長時間嗅聞反而容易引發頭痛、噁心，讓春睏的不適感雪上加霜。

【安全有效的正確使用方式】

快速嗅吸法： 將1至2滴精油滴在衛生紙或手帕上，靠近鼻子輕輕嗅吸，讓香氣分子迅速進入大腦邊緣系統，是最快速直接的醒腦方式。

將1至2滴精油滴在衛生紙或手帕上，靠近鼻子輕輕嗅吸，讓香氣分子迅速進入大腦邊緣系統，是最快速直接的醒腦方式。 安全稀釋塗抹： 精油為高濃縮萃取物質，建議以基底油稀釋至濃度約1~3%左右，塗抹於太陽穴、耳後及頸部兩側並輕柔按摩，安全有效舒緩疲勞。

禾場國際芳療學苑創辦人張元霖進一步說明，挑選精油時不該只是看到華麗的包裝、或單純試聞就購買，記得要檢視品牌資訊是否透明、是否包含有機認標章。越符合完全有機認證項目，則表示精油從根源便嚴格控管，保留百分之百純淨的植物能量。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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．全有機精油認證標準

．安全使用精油與稀釋比例計算方式

原文出處：春季易感疲倦：中醫與芳療觀點解析日常調整方式