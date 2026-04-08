進入40歲後，不少男性開始出現疲勞、睡眠品質下降、情緒起伏或性功能改變等情況，卻常被視為工作壓力大或自然老化。事實上，若合併性慾降低、晨間勃起減少等表現，且經檢驗確認睪固酮偏低，可能已屬醫學上所稱的「遲發性性腺功能低下」，也就是一般俗稱的「男性更年期」。這類狀況不僅影響生活品質，也與代謝異常、骨質流失等健康議題有關，值得中年男性及早正視。[1][2][3]

男性更年期與睪固酮濃度逐漸下降有關。睪固酮除了與性慾、勃起功能相關，也參與肌肉量、骨密度、情緒穩定及體能維持。當荷爾蒙分泌下降時，身體變化往往不只出現在性功能層面，也可能伴隨疲勞、肌力變差、腹部脂肪增加、注意力下滑與睡眠困擾。

其中，性慾下降、晨間勃起減少與勃起功能改變，被認為是較具辨識度的訊號。不過，由於這些症狀與壓力、睡眠不足、代謝問題甚至情緒低落等情況高度重疊，許多男性往往在身體狀況已持續一段時間後，才意識到需要進一步檢查。[1]

除了年齡增長，肥胖、慢性壓力、缺乏運動、長期熬夜、過量飲酒，以及糖尿病與代謝症候群等因素，也都可能影響男性荷爾蒙調節。這代表男性更年期並非單純的老化現象，而是可能與生活型態及慢性病風險交互影響。[2]

尤其現代中年男性常見久坐、高壓、外食比例高與睡眠不足等生活模式，容易同時出現腰圍增加、血糖血脂異常與體力下滑，使男性更年期的相關症狀更不易被區分。順挺泌尿科診所許家豪院長觀察，不少男性是在反覆疲勞、性功能改變或健檢數值異常後，才開始留意睪固酮不足的可能性。[3]

臨床上，男性更年期不能只靠症狀描述判斷，仍需由醫療院所安排晨間抽血檢驗，並由醫師綜合症狀與檢驗結果評估。由於睪固酮濃度會受到作息、身體狀況與檢驗時間影響，因此診斷過程通常需更審慎比對，避免將壓力或其他慢性疾病誤認為男性荷爾蒙低下。

此外，情緒低落、疲勞、體重增加等表現，也可能與甲狀腺功能異常、糖尿病或其他內分泌問題有關，因此若症狀持續存在，接受完整檢查仍是較合適的做法。[1]

若睪固酮長期偏低且未適當處理，除可能持續影響性功能與生活品質外，也可能與內臟脂肪增加、胰島素阻抗惡化、骨密度下降及心血管風險上升有關。因此，男性更年期近年逐漸被視為中年健康管理的重要議題。

在日常保健上，規律阻力訓練、控制體重、減少腹部脂肪、維持充足睡眠、降低酒精攝取及定期健康檢查，都有助於延緩荷爾蒙下降對身體帶來的影響。若已出現持續性疲勞、性慾低落、晨勃明顯減少或情緒波動，則應及早就醫評估，避免把身體訊號長期視為單純老化。[1][2][3]

男性更年期並非每位男性都一定會出現，但40歲後若身體狀態與過往明顯不同，仍值得提高警覺。從改善生活習慣、留意症狀變化到接受正規檢查，都是面對男性更年期的重要第一步。對中年男性而言，及早辨識荷爾蒙、代謝與骨骼健康之間的關聯，將有助於更完整地掌握自身健康風險。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

1.順挺泌尿科診所Line@

2.許家豪院長專文解析：脾氣變差、性慾消失、容易累？你可能正在經歷男性更年期

參考資料：

1.

Andropause: A Misnomer for a True Clinical Entity.

The Journal of Urology. 2000. Morales A, Heaton JP, Carson CC.

2.

Androgens and the Aging Male.

Psychopharmacology Bulletin. 2008. Seidman SN.

3.

Aging and Androgens: Physiology and Clinical Implications.

Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders. 2022. Anawalt BD, Matsumoto AM.

原文出處：男性更年期不只是疲勞：睪固酮下降可能牽動代謝與骨骼健康