2026-04-22 11:01 潮健康
口腔異味、肌膚與睡眠狀態變化：與身體發炎反應的關聯受關注
圖說：現代人習以為常的口臭、燥熱、皮膚粗糙，在中醫觀點是「上火」，在現代醫學看來則可能與身體調節狀態相關
現代人習以為常的口臭、燥熱、皮膚粗糙，在中醫觀點是「上火」，在現代醫學看來則是體內處於低度「發炎狀態」。當飲食過於重口、作息長期不規律，可能影響身體代謝與調節平衡。現代營養學觀點指出，除了多喝水，透過具備專利成分如積雪草、魚腥草以及早摘橄欖的植萃補充，相關植萃成分在研究中被用於探討與身體調節相關的機制。 [1][2][3]
一、 為什麼會火大？揭開「發炎循環」的生理機制
所謂的「上火」，其實是身體對外來刺激或內部高壓的一種反應。當我們遭遇以下狀況，體內就會開啟發炎反應：
1.高糖高油刺激： 重口味飲食會導致體內發炎因子（如多種細胞因子）濃度升高，與發炎反應增加有關 [7]。
2.睡眠剝奪： 熬夜會干擾皮質醇（天然抗炎荷爾蒙）的正常分泌，可能影響身體調節狀態。
3.氧化應激： 當壓力過大產生過多自由基，會攻擊健康細胞，可能與口氣與精神狀態變化相關。
二、 科學救火：抗發炎植萃的臨床應用
為了阻斷發炎循環，現代生技萃取技術特別強調「清」與「補」的結合：
圖說：透過具備專利成分如積雪草、魚腥草以及早摘橄欖的植萃補充，能幫助抑制發炎訊號，並啟動身體的自癒修復機制
三、 救火專科：如何精準切斷體內「悶燒」？
針對現代人的「救火」需求，市面上的保健品牌如「橙姑娘」提出相關產品設計概念：
四、 營養學的「抗炎生活」建議
1.彩虹飲食： 多攝取抗氧化蔬果。
2.精準補給： 對於長期外食、重口、熬夜者，可依個人需求評估是否補充相關營養成分。
3.規律作息： 減少夜間藍光刺激，配合洋甘菊成分放鬆，有助於維持良好生活作息。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考文獻：
[1]:”Gohil KJ et al. (2010). “Pharmacological Review on Centella asiatica: A Potential Herbal Cure-all.” Indian Journal of Pharmaceutical Sciences.“
[2]:”Shingnaisui K et al. (2018). “Therapeutic potentials of Houttuynia cordata Thunb. against inflammation and oxidative stress: A review.” Journal of Ethnopharmacology.“
[3]:”Bucciantini M et al. (2021). “Olive polyphenols: Antioxidant and anti-inflammatory properties.” Antioxidants.“
[4]: “Lin PH et al. (2017). “Zinc in Wound Healing Modulation.” Nutrients.“
[5]:”El-Mostafa K et al. (2014). “Nopal Cactus (Opuntia ficus-indica) as a Source of Bioactive Compounds for Nutrition, Health and Disease.” Molecules.“
[6]:”Kazemi A et al. (2024). “Effects of chamomile (Matricaria chamomilla L.) on sleep.” Complementary Therapies in Medicine.“
[7]: “Ma X et al. (2022). “Excessive intake of sugar: An accomplice of inflammation.” Frontiers in Immunology.“