讓罪犯無所遁形！李昌鈺辭世 他如何從台灣小警察成為改寫全球鑑識史的華人神探？

「華人神探」李昌鈺辭世了，享壽87歲。生前他寫好遺囑，要捐出全身器官，唯獨留下眼睛。理由很簡單：「假如有天堂地獄，我還是要靠眼睛吃飯。」

這句話，正是他的一生。他的成就，靠的從來不是運氣，也不是傳奇，而是一雙看見細節、不放過任何線索的眼睛。

李昌鈺經手過超過8000起案件，參與過辛普森殺妻案、甘迺迪總統遇刺重啟調查、911恐怖攻擊事件，以及台灣的319槍擊案與白曉燕命案。

這樣一個讓全世界無數罪犯聞風喪膽的傳奇人物，起點其實低到幾乎沒有退路。

從富商之子，到最年輕警長

李昌鈺出生在中國江蘇富裕的鹽商家庭，但父親在太平輪事件中過世，家道中落。中學都沒畢業的母親，帶著13個孩子輾轉來到台灣，努力撐住整個家。

為了減輕家裡負擔，李昌鈺報考中央警官學校（現中央警察大學），憑藉著過人的膽識與努力，年僅22歲就晉升為當時台灣史上最年輕的警長

對很多人來說，這已經是人生高點，但他沒有停在這裡。1964年，為了追求鑑識科學的極致，他帶著第一任妻子宋妙娟遠赴美國深造。

三份工作，換一張夢想人生的入場券

李昌鈺踏上美國土地時，口袋裡只剩下50美元。為了生存與籌措學費，他過著在實驗室洗試管、在餐館洗盤子、在武術館教外國人功夫的「三館人生」。

為了比別人擁有更多時間奮鬥，他自創了近乎瘋狂的「三二八五法則」：他把一天切到只睡4小時，一年就可以多出3285個小時，全拿去讀書和研究。

這份極致的自律與拚勁，讓李昌鈺以驚人的速度取得了紐約大學的生化博士學位。

很多人看到結果，覺得理所當然，但那段日子，如果少撐一天，整條路就斷了。

母親的一句話，改變他的一生

李昌鈺曾說，影響他一生最深的是母親。

母親常告誡他：「人不能窮在志氣上，衣服可以破破爛爛，但要乾乾淨淨。做人也要乾乾淨淨，做事一定盡我們的力量。」 這句話深深烙印在他的靈魂裡。

當他在美國嶄露頭角，康乃狄克州州長邀請他出任警政廳長時，他起初一口回絕，因為他只想做第一線的研究工作。

但母親知道後，苦口婆心地勸他：「不要為自己著想，要為美國的華人著想，為中國人打開一條出路。」

為了這份大愛，他接下了重任，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔首長。

那個位置，不只是職位，更是一扇被打開的門。

「神級」破案不靠運氣 靠的是讓證據說話

李昌鈺被稱為鑑識傳奇，不是因為運氣好，而是對細節的執著。

他提出「桌腳理論」，認為破案要靠「現場、物證、人證與運氣」4個支柱，少一個都不行。

他曾主導偵辦轟動全美的「碎木機殺妻案」，兇手受過情報訓練，把妻子屍體粉碎丟進湖裡，企圖毀屍滅跡，讓警方束手無策。

但李昌鈺帶領團隊，在大雪中一點一滴地挖掘，最後撈出56塊骨頭碎片、2660根頭髮、一顆牙齒、一隻假牙架，還有半個指頭。

這僅僅佔人體千分之一的物證，加上還原出的電鋸編號，成了讓陪審團定罪的鐵證，最終兇手被重判50年徒刑。

沒有名字的受害者，也值得被找到真相

李昌鈺最讓人敬佩的，不是他破了多少轟動大案，而是他對案件不分大小，人不分貧富貴賤。

他曾接手過一起獨居老太太遇害的案件，被害人身中30多刀慘死在被清理過的廚房裡，兇手的血鞋可能被丟進垃圾堆。

當時已經逼近清晨，垃圾車馬上就要來清運，李昌鈺在深夜大雪中動員了兩百多名警力進行地毯式搜索。

刑警隊長面有難色，表示200多人的加班費會造成財務壓力。

但李昌鈺很堅持：「如果我們現在不趕緊加班找到證物，到了清晨，垃圾車把所有垃圾都清走……要抓兇手就要快！至於加班費，由我向州長爭取！」

最終，警方在超市旁的垃圾桶找到了血鞋，並透過信用卡消費紀錄，在短短不到12小時內逮捕了謀財害命的姪子。

事後沒有媒體報導，也沒有人道謝。

李昌鈺依然堅定：「我們從事鑑識科學，不能只為有錢人辦案，面對沒錢沒勢的弱者，一樣要盡最大的努力，鍥而不捨地追查出真相。」

一個看起來強悍的人，也會崩潰

在強悍的神探外表下，李昌鈺也有著極為脆弱的柔情一面。

他與第一任妻子宋妙娟鶼鰈情深，妻子陪他從默默無聞的窮學生一路走到享譽全球。

2017年，宋妙娟不幸中風過世，這對極度依賴妻子的李昌鈺造成打擊，他一度意志消沉，甚至心灰意冷到想要出家當和尚。

幸運的是，在亡妻與他共同的好友蔣霞萍的陪伴、照料下，李昌鈺才慢慢走出喪妻的陰霾。

兩人在2018年結婚，李昌鈺滿懷感恩地形容蔣霞萍：「有如亡妻安排來的天使」，再次照亮了他原本晦暗的晚年人生。

燃燒到最後一刻：留給世界的最後禮物

李昌鈺一生桃李滿天下，即使到了晚年，依然掛念著傳承與教育。

他曾在桃園機場遇到一位素昧平生的6、7歲小男孩，小男孩說長大想去美國留學。

李昌鈺聽了微微一笑，掏出自己的名片遞給他：「將來等你到了美國，歡迎你來找我！」

他永遠沒有忘記自己當年口袋只剩50美元的窘境，總是用最溫暖的方式鼓勵下一代。

即使走到生命的盡頭，李昌鈺依然掛念著尚未沉冤得雪的人們。

在臨終前的兩個月，他躺在病榻上，每天清晨透過電話與三名學生連線，以親自口述的方式，整理自己經手過的8000多宗案件，探討如何用現代科技與人工智慧破解「失蹤人口案」。

就在他辭世前的一至兩天，多達13章的初稿終於順利完成交付給出版社。得知書稿完成後，這位一生懸命的傳奇神探，才終於放下心裡的重擔，安然謝幕。

只做一事，把不可能的變成可能。

台灣來的小警察，怎麼成為改變全球鑑識科學歷史的傳奇大師？

李昌鈺說自己「我一生簡單，只做了一件事情，就是把不可能的變成可能。」

也許就這就是答案。

李昌鈺的一生沒有奇蹟，只有一次又一次，把別人放棄的地方，撐過去。而那裡，剛好就是分出人生高度的地方。

李昌鈺的一生圓滿落幕了，謝謝李博士87年始終堅持做對的事，也提醒自己遇到困難時繼續往前，把不可能變可能，後來的人生，就會長成完全不同的樣子。