2026-03-27 17:23 女子漾／編輯許智捷
別再說「只是老了」！醫師示警6大失智前兆 很多家庭都太晚發現
多數人對失智症的想像，往往停留在「忘記家人」的那一刻，但醫師提醒，真正的失智，其實早在更前面就已經開始。
精神科醫師姜冠宇在臉書發文提醒，許多家庭都是等到長輩出現嚴重記憶問題，甚至影響日常生活時，才意識到異常，但事實上，失智症的早期徵兆，往往早已藏在生活細節裡，只是被忽略，甚至被一句「老了啦」輕描淡寫帶過。
失智不是突然發生 6大異常變化早已出現
醫師表示，失智症初期未必以「忘記」為主，而是表現在各種細微但持續的改變。若長輩出現以下狀況，且與過去明顯不同，就應提高警覺：
1.對食物味道產生異常感受
2.個性與以往出現明顯落差
3.無法完成過去熟悉的簡單事情
4.在熟悉環境中迷路或開車頻繁擦撞
5.情緒、作息變得不穩定
6.判斷力下降，例如遭詐騙金錢
醫師強調，這些徵兆並非單一出現就代表失智症，但若持續存在，就不應以「年紀大了」作為唯一解釋。
問題不只在疾病 而是多數家庭太晚面對
比起疾病本身，更現實的困境在於，多數家庭往往等到長輩出現走失、情緒失控，甚至無法自理生活時，才開始尋求照護資源。
然而在台灣高齡化加速下，失智照護需求持續攀升，日照中心、居家服務與機構安置多需經過評估與排隊，難以即時銜接，導致不少家庭在最需要支援的時刻，反而陷入資源銜接不上的壓力。
早期發現關鍵 在於為家庭爭取準備時間
姜冠宇指出，「早看、早評估、早準備」的核心，在於讓家庭提前規劃。包括及早進行認知檢查、了解長照資源、評估日後照護形式，以及與家人討論照顧分工與財務安排，都是降低風險的重要步驟。
他提醒，一旦長輩出現持續性的異常變化，就不應再以「老了」帶過，及早介入，才能避免在問題爆發時措手不及。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
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