統測逼近、會考倒數！資深教師示警：3大錯誤恐讓孩子越讀越差。圖片來源：Canva

今天是統測倒數30天，國中會考也近在眼前。身為高職三年級導師，我每天走進教室，看到的不是「還差幾分」，而是一整排正在緊繃邊緣的孩子。

​有的人拼命寫題目，有的人看起來很安靜，但眼神早就飄走。有些人則是不斷找樂子做，完全靜不下心來看書，看得出來他們是在緩解壓力，但不得其法。

​如果你的小孩越補越差，可能你正在做一件自己也沒察覺的事。在我帶班的經驗裡，很多孩子不是不努力，而是已經撐到沒有空間再承受。

​當壓力堆到一個程度，他不會反抗，他會選擇關掉自己。那種沉默，看起來配合，其實是在退出。

​當孩子覺得自己被盯著、被評分，他會本能地找出口。而最直接的方式，就是把結果交給你最不想看到的版本。

​你越在意分數，他越有理由把分數考爛給你看。那不是放棄，而是他在一個沒有選擇的狀態裡，找到唯一還能決定的東西。

錯誤一：用「分數」逼孩子，忽略情緒承受度

很多家長會對孩子說「再認真一點」，但我在教室裡看得很清楚，認真不是一句話能換來的。它是身體狀態、情緒承受、環境支持同時到位後，才會慢慢出現的反應。

​當大人用過去的標準去要求現在的孩子，那些話不會變成推力，只會變成壓力。

​你在處理的是分數，但孩子在承受的是關係。一旦兩件事錯開，補再多都只是讓裂縫更大。成績單只是結果，真正影響結果的，是他每天坐在書桌前的那種感受。

生活節奏失控：亂吃、亂睡，直接影響大腦表現。圖片來源：Canva

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錯誤二：生活節奏失控：亂吃、亂睡，直接影響大腦表現

拜的不是神，是你大腦能不能穩住

考前這段時間，我看過不少學生開始準備拜文昌帝君。他們整理文具、準備准考證，那種專注其實很真實。這些行為的背後，是想讓自己穩住。

​供品的選擇，其實會影響心理暗示。芹菜代表勤奮，蔥對應聰明，蒜象徵精算能力，包子與粽子象徵「包中」，油是替考運加油。

​但禁忌也很直接：丸子、雞蛋、鴨蛋容易聯想到零分與抱蛋；烏龍茶讓人聯想到出錯；紅龜粿則帶著「槓龜」的意象。這些細節，會在不知不覺中影響狀態。

​2026 年的文昌位在東北方。祭拜時，把考生的姓名、生日、住址、考場、志願清楚報上。再把准考證影本與考試文具順時針繞香爐三圈，帶回家放在書房東北方。

​你在做的，是讓自己穩住，讓準備過的內容在考場能順利被拿出來。

​你每天給他的早餐，可能正在讓他當機

這段時間，我特別容易看出哪些學生早上會掉狀態。很多人早餐就是甜麵包配含糖飲料，第一節還能撐，第二節開始渙散，第三節幾乎整個人不在現場。這不是態度問題，是身體直接撐不住。

​調整方式不複雜，但很關鍵。早餐先吃蛋白質，再吃低 GI 澱粉，讓能量釋放穩定。魚油分時段補充，早上選高 EPA，幫助維持專注；晚上補 DHA，讓大腦慢慢放鬆。薑黃與鋅也不能忽略，如果指甲出現白斑，多半已經缺鋅，這會直接影響學習表現。

​書桌的擺設也有影響。可以為不同科目設定專屬且固定的位置，例如：固定把數學放右邊、語文放左邊。

​有「歸檔」的行為習慣一段時間後，他們在考試卡住時，視線會自然移動到某個方向，這是「定向搜尋」技巧，提取記憶的速度真的會比較快。

​這些細節平常不會被注意，但在考場會拉開差距。

​你少睡的那幾小時，會在考場全部討回來

​倒數階段，很多學生開始熬夜，以為多讀一點就多一分機會。但實際上，考試那天的狀態會把一切放大。英國睡眠教練尼克．力特赫斯（Nick Littlehales）提出的 R90 睡眠法，把睡眠拆成 90 分鐘一個週期，一週累積 30 到 35 個週期，比每天死守時數更實際。

​真正要守的，是起床時間固定。那是整個生理時鐘的基準。入睡時間用倒推計算，例如早上 7 點起床，往前推五個週期，23:30 入睡最理想。如果錯過，就等下一個週期，而不是硬逼自己在中間睡著。被鬧鐘從深睡期拉起來的疲憊，會一路拖到考場。

用錯方式「補習與加壓」，讓壓力越補越大。圖片來源：Canva

錯誤三：用錯方式「補習與加壓」，讓壓力越補越大

​這30天，我比任何時候都更確定一件事。很多孩子不是輸在能力，而是輸在怎麼面對壓力。十歲之後，他們對「被怎麼對待」非常敏感。當大人一直站在高位要求，他只會學會防備。

​對話可以這樣說：「你是我們家的大考戰士，我看到你這樣讀，其實有點心疼，也會覺得自己幫不上忙。我希望你把這週的進度完成，我相信你可以。」這種說法，孩子比較接得住，因為裡面有理解，也有信任。

​如果他對未來沒有方向，就用九宮格去拆。把時間分成短期、中期、長期，再把影響範圍從自己拉到更大。不要再問名次，改問他想成為什麼樣的人。當這件事開始清楚，很多行為會自己對齊。

​給家長的提醒

倒數30天，很多家長開始更急，但語氣一急，孩子的門就關起來了。在學校看多了就知道，有些孩子一遇到壓力就逃，有些會硬撐，有些直接放掉。差別往往不是能力，而是他們平常怎麼被對待。

給學生的提醒

如果你現在覺得亂，很正常。這段時間，本來就不輕鬆。但你的狀態不是只靠意志撐出來的。吃什麼、怎麼睡、怎麼安排讀書，都在影響你當天的表現。先把這些基本條件顧好，很多卡住的地方會慢慢鬆開。

倒數30天，不會讓一個人突然變強，但會把原本的狀態全部放大。考場上沒有奇蹟，只有一顆被你養壞，或被你慢慢救回來的腦。