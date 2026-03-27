統測逼近、會考倒數！資深教師示警：3大錯誤恐讓孩子越讀越差

2026-03-27 16:33 郭玉如
統測逼近、會考倒數！資深教師示警：3大錯誤恐讓孩子越讀越差。圖片來源：Canva
統測逼近、會考倒數！資深教師示警：3大錯誤恐讓孩子越讀越差。圖片來源：Canva

今天是統測倒數30天，國中會考也近在眼前。身為高職三年級導師，我每天走進教室，看到的不是「還差幾分」，而是一整排正在緊繃邊緣的孩子。

​有的人拼命寫題目，有的人看起來很安靜，但眼神早就飄走。有些人則是不斷找樂子做，完全靜不下心來看書，看得出來他們是在緩解壓力，但不得其法。

​如果你的小孩越補越差，可能你正在做一件自己也沒察覺的事。在我帶班的經驗裡，很多孩子不是不努力，而是已經撐到沒有空間再承受。

​當壓力堆到一個程度，他不會反抗，他會選擇關掉自己。那種沉默，看起來配合，其實是在退出。

​當孩子覺得自己被盯著、被評分，他會本能地找出口。而最直接的方式，就是把結果交給你最不想看到的版本。

​你越在意分數，他越有理由把分數考爛給你看。那不是放棄，而是他在一個沒有選擇的狀態裡，找到唯一還能決定的東西。

錯誤一：用「分數」逼孩子，忽略情緒承受度

很多家長會對孩子說「再認真一點」，但我在教室裡看得很清楚，認真不是一句話能換來的。它是身體狀態、情緒承受、環境支持同時到位後，才會慢慢出現的反應。

​當大人用過去的標準去要求現在的孩子，那些話不會變成推力，只會變成壓力。

​你在處理的是分數，但孩子在承受的是關係。一旦兩件事錯開，補再多都只是讓裂縫更大。成績單只是結果，真正影響結果的，是他每天坐在書桌前的那種感受。

生活節奏失控：亂吃、亂睡，直接影響大腦表現。圖片來源：Canva
生活節奏失控：亂吃、亂睡，直接影響大腦表現。圖片來源：Canva

錯誤二：生活節奏失控：亂吃、亂睡，直接影響大腦表現

拜的不是神，是你大腦能不能穩住

考前這段時間，我看過不少學生開始準備拜文昌帝君。他們整理文具、準備准考證，那種專注其實很真實。這些行為的背後，是想讓自己穩住。

​供品的選擇，其實會影響心理暗示。芹菜代表勤奮，蔥對應聰明，蒜象徵精算能力，包子與粽子象徵「包中」，油是替考運加油。

​但禁忌也很直接：丸子、雞蛋、鴨蛋容易聯想到零分與抱蛋；烏龍茶讓人聯想到出錯；紅龜粿則帶著「槓龜」的意象。這些細節，會在不知不覺中影響狀態。

​2026 年的文昌位在東北方。祭拜時，把考生的姓名、生日、住址、考場、志願清楚報上。再把准考證影本與考試文具順時針繞香爐三圈，帶回家放在書房東北方。

​你在做的，是讓自己穩住，讓準備過的內容在考場能順利被拿出來。

你每天給他的早餐，可能正在讓他當機

這段時間，我特別容易看出哪些學生早上會掉狀態。很多人早餐就是甜麵包配含糖飲料，第一節還能撐，第二節開始渙散，第三節幾乎整個人不在現場。這不是態度問題，是身體直接撐不住。

​調整方式不複雜，但很關鍵。早餐先吃蛋白質，再吃低 GI 澱粉，讓能量釋放穩定。魚油分時段補充，早上選高 EPA，幫助維持專注；晚上補 DHA，讓大腦慢慢放鬆。薑黃與鋅也不能忽略，如果指甲出現白斑，多半已經缺鋅，這會直接影響學習表現。

​書桌的擺設也有影響。可以為不同科目設定專屬且固定的位置，例如：固定把數學放右邊、語文放左邊。

​有「歸檔」的行為習慣一段時間後，他們在考試卡住時，視線會自然移動到某個方向，這是「定向搜尋」技巧，提取記憶的速度真的會比較快。

​這些細節平常不會被注意，但在考場會拉開差距。

你少睡的那幾小時，會在考場全部討回來

​倒數階段，很多學生開始熬夜，以為多讀一點就多一分機會。但實際上，考試那天的狀態會把一切放大。英國睡眠教練尼克．力特赫斯（Nick Littlehales）提出的 R90 睡眠法，把睡眠拆成 90 分鐘一個週期，一週累積 30 到 35 個週期，比每天死守時數更實際。

​真正要守的，是起床時間固定。那是整個生理時鐘的基準。入睡時間用倒推計算，例如早上 7 點起床，往前推五個週期，23:30 入睡最理想。如果錯過，就等下一個週期，而不是硬逼自己在中間睡著。被鬧鐘從深睡期拉起來的疲憊，會一路拖到考場。

用錯方式「補習與加壓」，讓壓力越補越大。圖片來源：Canva
用錯方式「補習與加壓」，讓壓力越補越大。圖片來源：Canva

錯誤三：用錯方式「補習與加壓」，讓壓力越補越大

​這30天，我比任何時候都更確定一件事。很多孩子不是輸在能力，而是輸在怎麼面對壓力。十歲之後，他們對「被怎麼對待」非常敏感。當大人一直站在高位要求，他只會學會防備。

​對話可以這樣說：「你是我們家的大考戰士，我看到你這樣讀，其實有點心疼，也會覺得自己幫不上忙。我希望你把這週的進度完成，我相信你可以。」這種說法，孩子比較接得住，因為裡面有理解，也有信任。

​如果他對未來沒有方向，就用九宮格去拆。把時間分成短期、中期、長期，再把影響範圍從自己拉到更大。不要再問名次，改問他想成為什麼樣的人。當這件事開始清楚，很多行為會自己對齊。

給家長的提醒

倒數30天，很多家長開始更急，但語氣一急，孩子的門就關起來了。在學校看多了就知道，有些孩子一遇到壓力就逃，有些會硬撐，有些直接放掉。差別往往不是能力，而是他們平常怎麼被對待。

給學生的提醒

如果你現在覺得亂，很正常。這段時間，本來就不輕鬆。但你的狀態不是只靠意志撐出來的。吃什麼、怎麼睡、怎麼安排讀書，都在影響你當天的表現。先把這些基本條件顧好，很多卡住的地方會慢慢鬆開。

倒數30天，不會讓一個人突然變強，但會把原本的狀態全部放大。考場上沒有奇蹟，只有一顆被你養壞，或被你慢慢救回來的腦。

#國中會考

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2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
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政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#情緒

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醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

2026-03-18 10:47 女子漾／編輯許智捷
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印

不少人常出現腳痛、腳痠甚至膝蓋不適等症狀，但第一反應幾乎都是：「是不是最近走太多？」然而臨床上，問題往往不是走路，而是你每天穿的那雙鞋。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

醫師黃軒在社群指出，現在許多社群爆紅的「網紅鞋」，看起來舒適又好搭，但其實早已悄悄成為足部問題的元凶。

在時尚與健康之間，你的腳，很可能正在默默承受代價。

編輯推薦

1.「踩起來像雲」其實最傷腳？過軟鞋底讓足弓崩壞

現在很多人迷戀那種一踩就陷下去的「踩屎感」鞋款，走起來好像很療癒，但從足部結構來看，這其實是長期隱患。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

鞋底過軟，代表支撐不足，足弓會逐漸往內塌陷，讓足底筋膜長期被拉扯。時間一久，不只腳底開始隱隱作痛，連小腿也會因為代償而變得特別疲勞。

簡單來說，越「軟Q」的鞋，反而越可能讓你的腳偷偷壞掉。

2.厚底鞋不只顯高，還可能讓你更容易扭傷

厚底鞋這幾年幾乎人手一雙，不用穿高跟鞋就能偷偷長高，是許多女生的心頭好。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

但問題在於，鞋底太厚會讓腳底對地面的感知變遲鈍。當你走在不平路面或突然轉向時，身體反應會慢一拍，腳踝穩定度下降，自然更容易扭傷。

看起來「穩穩站高高」，其實身體正在失去平衡感。

3.尖頭鞋超顯瘦，但腳趾正在變形

很多鞋款為了好看，會把鞋頭設計得又窄又尖，但這正是另一個常見地雷。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

腳趾其實需要空間自然展開，一旦長期被擠壓，就可能出現拇外翻、錘狀趾，甚至神經壓迫與指甲問題。更關鍵的是，腳趾無法正常出力時，整個走路姿勢都會改變，進一步影響膝蓋與髖關節。

時尚感有了，但代價可能是整條腿的壓力失衡。

醫師提醒：選鞋其實只要記住3件事

比起盲目追流行，選對鞋其實沒有那麼難。關鍵就在於回到腳的「自然需求」。

第一，鞋頭要夠寬，讓腳趾能自在伸展。
第二，鞋底要穩定，而不是一味追求柔軟。
第三，要有基本的足弓支撐，幫助分散壓力。

腳是人體與地面接觸的第一個關鍵結構，一旦這裡出問題，影響的不只是腳，而是整個身體的連鎖反應。下次當你再說「最近好像走太多」時，也許該先低頭看看，你腳上的那雙鞋，真的適合你嗎？

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#網紅鞋

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65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光

65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光

2026-03-18 16:28 女子漾／編輯許智捷
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty

台灣正式邁入超高齡社會，各縣市紛紛加碼長者福利，其中「健保費補助」成為近期最受關注的政策之一。2026年起，南投、台東與苗栗陸續推出或規劃相關措施，從65歲到80歲不等，補助門檻與方式差異明顯。

不過，外界熱議的「65歲以上免繳健保費」，其實並非全台適用，而是依各縣市條件而定。

以下整理三地最新政策與申請重點，幫助民眾一次看懂。

編輯推薦

1. 南投縣：65歲以上補助上路　不排富、免申請

圖片來源：南投縣仁愛鄉公所
圖片來源：南投縣仁愛鄉公所

南投縣宣布自2026年4月1日起推動長者健保費補助政策，對象為65歲以上長者，以及55歲以上原住民。

本次最大亮點在於不設排富條款，且採「免申請、自動勾稽」方式，由縣府直接與健保署資料串接，符合資格者每月最高補助約826元，一年可減輕近萬元負擔。

仍需符合設籍條件，但不設年限限制，只要在2026年4月1日前完成設籍，即可適用補助。

2. 台東縣：70歲以上縣府代繳　符合資格可退費

圖片來源：台東縣政府
圖片來源：台東縣政府

台東縣自2026年1月1日起，針對70歲以上長者提供健保費代繳服務，預估約3萬名長輩受惠。

申請採免申請制度，由社會處主動造冊處理。資格條件包括設籍滿1年，且一年內實際居住國內滿183天，同樣不設排富門檻。

若長輩健保依附在子女名下投保，已被扣繳的費用，在資格確認後也會進行退費。

3. 苗栗縣：80歲以上規劃補助　採試辦方式推動

苗栗縣則規劃針對80歲以上高齡長者提供健保費補助，並以試辦方式推動政策。

經費來源主要為大型工程帶來的印花稅超徵收入，縣府表示將優先照顧高齡族群，預估每人一年可減輕約1萬元保費負擔。

不過，目前實際代繳與作業細節仍待進一步公告，民眾需持續關注官方資訊。

補助怎麼查？2種方式快速確認

民眾若想確認是否符合補助資格，可透過以下方式查詢：

1.登入健保署官網「補助資料查詢」，使用健保卡或自然人憑證，即可查看補助身分與金額。
2.透過「全民健保快易通」APP查詢補助紀錄，也能即時確認是否已折抵保費。

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#補助 #健保費

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他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

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2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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#分科測驗

潮健康 2026.03.27 23
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潮健康 2026.03.26 28
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#子宮肌瘤 #試管嬰兒 #懷孕 #不孕症 #凍卵 #健康飲食 #精子 #年齡

宜蘊醫療 2026.03.26 29
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#網路聲量 #食物 #網友

Social Lab社群實驗室 2026.03.26 41
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女子漾／編輯許智捷 2026.03.26 259
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#語言學習 #吳鳳

失敗要趁早-張念慈 2026.03.26 37
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