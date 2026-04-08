進入春季後，一天之內的氣溫變化變得明顯。早上出門仍帶有涼意，中午在陽光照射下逐漸回暖，到了傍晚又再度轉涼。這樣的溫差型態，讓身體在短時間內需要不斷調整體感，也讓不少人在日常生活中出現忽冷忽熱的感受。

圖說：春天陽光漸強，輕薄防曬外套讓通勤更舒適。

當環境溫度改變時，人體會透過血管收縮與擴張來維持體溫穩定。春季早晚與白天溫差較大，身體需要在不同溫度之間反覆適應。若調整節奏跟不上外在變化，容易出現手腳偏冷、悶熱，或整體體感不穩定的情況，時間一長也可能影響精神與專注狀態。

日常通勤戶外與室內環境的轉換最容易感受到溫差影響。從戶外騎車或步行進入捷運、辦公室等空調空間，中午外出面對較高溫度，身體在短時間內持續切換環境，體感落差也會更大。

這樣的變化累積下來，有些人會出現疲倦或注意力不集中的情況，整體狀態也較容易受到影響。因此在換季期間，更要注意讓身體維持穩定，避免忽冷忽熱。

面對春季溫差，建議選擇輕薄、可穿脫的外層衣物，能讓身體在不同溫度環境中快速調整，尤其在春天，白天陽光逐漸增強，外出時更容易感受到曝曬與悶熱感。

早上出門時加上一件輕薄防曬冰霸衣外套，進入室內或中午氣溫回升時再隨身收起；戶外活動時準備輕量外層，也能減少日照帶來的不適感。這樣的穿著方式不會增加負擔，也有助於讓體感維持舒適。

隨著季節轉換，日照時間逐漸延長，陽光強度也開始增加，加上春季風勢變化較大，戶外活動時不只氣溫，光線與風感也會影響整體體感。

騎車或步行時，迎面而來的強光容易讓眼睛感到不適，長時間下來也可能影響專注力；同時持續吹風，也可能讓身體在出汗後更容易感到涼意。因此，外出時可搭配遮陽輕旅帽或太陽眼鏡，能在風勢較強時減少直接吹風，並減少光線刺激。

除了穿著調整之外，日常作息與補水習慣同樣會影響身體對溫差的適應。維持規律睡眠與適度活動，有助於讓身體在氣溫變化中保持穩定。氣溫較高的時段更要適時補充水分，能減少悶熱帶來的不適感。

健康管理師張恆恩分享：春季氣溫變化大，身體在短時間內需要反覆調節體溫，若長時間處於忽冷忽熱的環境中，較容易增加身體負擔。建議可透過穿著調整、維持規律作息與適時補水，讓身體有時間適應氣候變化，減少不適情況發生。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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原文出處：春季溫差明顯：早晚體感落差加大