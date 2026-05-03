2026-05-03 19:01 潮健康
異體真皮粉退出台灣！「再生真皮粉」接棒掀微整新風潮
由人類真皮組織提取而來的「異體真皮粉」，是不少人對付法令紋與鼻基底等臉部凹陷時的指定醫材，如今卻因《再生醫療法》限制，逐漸退出台灣市場，取而代之的是被稱為「再生真皮粉」的新一代組織再生材料。
粹究美學診所楊仕安院長表示，再生真皮粉延續支架整合與結構重建的概念，但在製程、合法性與穩定度上全面升級。對醫師與民眾來說，更是多了一項來源透明，且價格更具競爭力的填充新選擇。
圖說：楊仕安醫師表示，再生真皮粉延續真皮支架概念，在來源、安全性與穩定性上全面升級。
再生真皮粉是什麼？技術升級效果更持久
過去的「異體真皮粉」來自國外人體捐贈皮膚，經特殊脫細胞製程，保留完整的細胞外基質支架，植入後能填補體積、提供即時支撐與再生環境。
然而隨著再生醫療相關規範趨嚴，人源真皮粉在引進與使用上受限，加上民眾愈來愈在意材料來源與可追溯性，「再生真皮粉」正是在這樣的背景下，成為醫美療程的臨床替代首選。
相較於進口自韓國的異體真皮粉，再生真皮粉由台灣生技公司產製，以嚴格檢驗的豬隻真皮為來源，透過專利去細胞與純化處理，保留膠原纖維與細胞外基質架構，同時降低殘留細胞與 DNA，以減少感染與免疫反應風險。
圖說：再生真皮粉保留完整的細胞外基質框架與膠原纖維，使自體組織整合效益更好。
楊仕安醫師本身也是異體真皮粉的國際講師，對真皮粉材料的臨床表現有第一手觀察。他坦言，過去的真皮粉植入人體後，若在初期就被體內的蛋白降解酶快速分解，支架還來不及引導自體細胞長入便已大量流失，可能直接影響術後的留存效果。針對這項痛點，再生真皮粉採用膠原蛋白塗層技術（COATING），可使整體膠原蛋白含量提升至93.9% 以上，有效延緩酶解速度，為自體組織的長入爭取更充裕的時間。
突破微整填充侷限！再生真皮粉整合重建，超越增生
對於不想只用玻尿酸填充的民眾來說，膠原蛋白增生劑是相當熱門的替代選項。楊醫師解析，膠原蛋白增生劑是透過微晶球等人工聚合物，先啟動輕微發炎反應，間接刺激膠原蛋白新生；相較之下，再生真皮粉則扮演「重建支架」的角色，直接提供一套完整的天然細胞外基質（ECM）框架，先把流失的空間撐起來，再引導自體細胞與微血管有序地長入，最終以整合的方式讓自體組織取代真皮材料。
圖說：再生真皮粉注射後會在適當深度形成膠原支架，凹陷與鬆垂可以同時被處理。
楊醫師補充，正因為是「引導再生」而非「刺激發炎」，再生真皮粉術後較不容易出現增生不均或結節硬塊，組織整合後的觸感也更貼近自身膚質。加上再生真皮粉顆粒更為細緻，粒徑比異體真皮粉小60%，不僅細緻度高，分布也更均勻，觸感平順，可以應用在深淺不同的層次，依照不同部位分層規劃︰
- 上臉｜太陽穴（夫妻宮）： 填補凹陷，恢復飽滿圓潤的輪廓，改善疲憊感
- 中臉｜蘋果肌、臉頰、顴骨區域： 重建中臉支撐與豐盈度，托高鬆垂組織
- 下臉｜法令紋、木偶紋： 深淺分層填補支撐，撫平紋路凹陷
- 下顎線與下巴： 強化下臉骨架輪廓，重塑緊緻俐落的線條
- 唇部年輕化： 恢復唇部輪廓與飽滿度，同步淡化口周細紋
- 凹陷型痘疤： 以真皮支架填補凹洞，改善膚況及平整度
- 韌帶修復重塑： 精準補入骨膜韌帶層，穩固臉部深層地基，達到由內而外的提升效果
填充醫材迎來世代交替，專業評估更關鍵
安全性、自然度與維持時間，始終是求診者挑選填充材料時最在意的三件事。玻尿酸、膠原蛋白、或各類增生劑皆各具特色，再生真皮粉並非要取代所有材料，而是提供一種以結構重建與組織再生為核心的新選項，特別適合追求效果自然、穩定持久，又不想頻繁回廠維修的族群。
隨著異體真皮粉退場、再生真皮粉接棒，台灣的微整填充市場正式進入下一個世代。但楊仕安醫師不忘呼籲：「最適合的治療，永遠建立在充分溝通與完整評估之上。」對消費者而言，無論再好再新的產品，仍需搭配精準的判斷與醫師專業技術，才能真正實現自然、協調且長效的抗老目標。
延伸閱讀
再生真皮粉是什麼？與異體真皮粉有何不同？原理、優勢比一比
法令紋醫美該選玻尿酸還是肉毒？費用、效果與恢復期多久？
法令紋改善療程有哪些？3大法令紋類型與消除方法一次看