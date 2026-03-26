2026-03-26 17:00 宜蘊醫療
以色列夫妻求二寶屢失敗？ 生殖醫揭「二胎不孕」主要原因
許多夫妻在迎接第一個孩子時過程順利，但當計畫迎接第二胎時，卻遲遲無法懷孕，需要尋求生殖醫學協助。生殖醫學專家吳成玄指出，這種情況在醫學上被稱為「次發性不孕（Secondary infertility）」，隨著生育年齡延後，即便是曾有成功生育史的夫妻，仍可能因卵巢早衰或配偶精子品質波動而陷入困境，建議若嘗試半年未果應及早接受醫學評估。
台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄醫師分享，一名39歲女性多年前遠嫁以色列，婚後夫妻順利迎來第一個寶寶，但計畫二胎時，嘗試三次人工授精（IUI）皆失敗。夫妻倆回到台灣接受進一步評估，檢查發現，太太的卵巢庫存量（AMH）已降至1.7，顯示卵巢功能隨年齡出現衰退；先生經精液分析也診斷出「寡精症」。考量其年齡與生理條件後，醫師建議改採試管嬰兒（IVF）療程，以提高懷孕機率。
試管療程中共取得7顆成熟卵子，成功培養出6顆囊胚。植入前進一步檢查子宮環境時，也發現子宮內有瘜肉，經子宮鏡手術切除後再進行胚胎植入，終於順利懷孕並平安產下一名男寶寶。
為什麼第一胎順利，不代表「二胎好孕」？
吳成玄醫師分析，「次發性不孕」最常見的原因是年齡增長。女性卵巢功能在35歲後會出現明顯的質與量下滑，卵子染色體異常率隨之增高。此外，生產後的生理變化亦不容忽視，部分女性在首胎與二胎之間可能出現子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤或子宮沾黏等問題。這些「後天」產生的障礙，會直接干擾胚胎著床環境，導致即便首胎順利，二胎仍需仰賴子宮鏡手術等醫療介入方能解決。
男性不孕因素：寡精症與生活形態的隱形干擾
除了女性因素，男性精子品質的波動也是影響二胎成功率的關鍵。吳成玄醫師指出，在不孕症夫妻中，約3-4成與男性因素有關。其中，「寡精症」意指每毫升精液精子數低於1,500萬個。吳成玄醫師解釋，寡精症成因複雜，長期累積的生活壓力、熬夜、抽菸、肥胖或精索靜脈曲張，都可能讓男性的生育能力在幾年內出現顯著下滑。
醫建議：高齡備孕半年未果應即時檢查，以免錯失生育機會
吳成玄醫師提醒，如果夫妻嘗試懷孕一年以上仍未成功，或女性年齡超過35歲、備孕半年仍未懷孕，建議及早尋求專業評估。透過完整檢查，包括卵巢功能、精液分析與子宮環境評估，可以找出影響懷孕的原因，並依照個別情況選擇適合的治療方式。
吳成玄醫師也表示，隨著跨國婚姻與海外工作人口增加，近年有不少旅居海外的家庭選擇回台接受生殖醫療。對長期旅居海外的家庭而言，若療程安排得當，即使回台時間有限，也能完成必要檢查與治療規劃。
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