2026-03-26 11:30 女子漾／編輯許智捷
不愛洗澡的人有福了！醫師證實：其實不用每天洗 關鍵是「洗完這一步」更重要
對不少人來說，「每天洗澡」幾乎是默認的生活習慣，但其實，這件事不一定對皮膚比較好。皮膚科醫師指出，洗澡頻率並沒有絕對標準，甚至在某些情況下，過度清潔反而可能讓皮膚狀況變差，尤其是50歲以上族群，並非一定需要每日清洗，過於頻繁反而可能對皮膚造成傷害。
更重要的是，比起「洗幾次」，洗完之後的保養，才是真正影響皮膚健康的關鍵。
醫師提醒：洗太勤，反而讓皮膚變更乾
據《Parade》報導，愛荷華大學醫療體系皮膚外科醫師妮可・內格貝內博（Nicole Negbenebor）指出，隨著年齡增加，皮膚油脂分泌會逐漸減少，加上膠原蛋白流失，使皮膚變得更薄，也更容易出現乾燥問題。
在這樣的狀態下，如果仍維持每天洗澡的習慣，反而可能讓皮膚負擔加重。加州普羅維登斯米申醫院皮膚科醫師布萊恩・托伊（Brian Toy）指出，多數清潔產品在去除髒污的同時，也會帶走皮膚表層的天然油脂，而這層油脂正是維持肌膚潤澤與防護的重要屏障。一旦過度清潔，使油脂流失，就容易讓皮膚逐漸出現乾癢、緊繃，甚至脫皮等不適狀況。
另外，長時間使用熱水沖洗，也會加速水分流失，進一步破壞皮膚屏障。
不一定要天天洗！頻率其實可以調整
醫師強調，洗澡次數應該依照個人的生活型態來決定，而不是固定每天一次。
比如活動量低、長時間待在室內，其實不需要天天全身清潔，若處於炎熱潮濕環境或容易流汗，則可以增加洗澡頻率，而皮膚偏乾的人，也可以改成隔天洗一次，或一週2～3次。
此外，在兩次完整洗澡之間，可以針對腋下、腹股溝等容易出汗部位做局部清潔，兼顧衛生與皮膚保護。
洗澡方式也有差！溫水＋時間短是關鍵
除了頻率，洗澡方式同樣影響皮膚狀態。
醫師建議：
避免長時間沖熱水
改用溫水清潔
選擇成分單純、溫和的清潔產品
減少使用含強力抗菌或除臭成分的產品
這些看似小細節，其實都會影響皮膚油脂的保留程度。
最關鍵一步：洗完一定要「立刻保濕」
比起洗澡本身，醫師更強調「洗完之後做什麼」。
在皮膚還微濕的時候立即塗抹保濕產品，可以幫助鎖住水分，減少乾燥情況。建議選擇無香料、成分簡單的乳液或乳霜，隨著皮膚變乾，也可以改用質地較厚的產品。
而且保濕不是一次就夠，而是需要每天持續進行，效果才會穩定。
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