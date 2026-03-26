吳鳳教英文被酸「土耳其人憑什麼？」最愛說「你憑什麼」的人，通常最不敢開始！





藝人 吳鳳 開設英文線上課，結果被網友留言酸：「土耳其人教英文？」

短短一句話，除了殺傷力以外，更多的是羞辱和恥笑。那不是在討論教學內容，而是在否定一個人「有沒有資格」。

​但如果你稍微看一下吳鳳的背景，就會發現事情完全不是那樣。

​吳鳳12歲就進國際學校接受英文教育，之後持續投入語言學習，精通四國語言。他做過英文導遊、主持英文節目，甚至用英文採訪過好萊塢明星。

​吳鳳不是「突然跑來教英文的人」，他是一個長期把語言當工具、當能力，一路打磨上來的人。

​他說英文的能力，根本狠狠超車9成以上的人。

​面對網友無情的羞辱，吳鳳說：「你可以不認同我的教學，但請不要歧視我的努力。」

​這句話，我看了很感慨，因為不只是吳鳳教英文被抨擊，一般人的日常也常遇到以下三個困境。

困境一：你憑什麼？不是那個出身，就不該做這件事？

​「土耳其人憑什麼教英文？」這句話，很多創作者一定不陌生。「你又不是專家，憑什麼分享？」「你又沒有頭銜，誰要聽？」

好像這個世界，有一套隱形規則，某些事情，只能由某些「被認可的人」來做。

但現實剛好相反。全世界會講英文的人，有80%都不是母語人士。很多教得最好的人，反而是「曾經不會的人」。

因為他們走過卡關、挫折、害怕開口的過程。

你不會去笑賴世雄說：「你不是美國人，憑什麼教英文？」為什麼要去酸土耳其人憑什麼教英文？

我自己就走過這一段。我當記者第一年，我每天寫部落格，當時一天瀏覽數破萬，26歲就出書。但我後來沒有再持續。

​因為那些批判我的聲音太吵雜「菜鳥記者，憑什麼寫部落格？」「每天寫部落格，是不是沒認真工作？」「幾個人看就覺得自己很紅？」

​我開始焦慮，開始懷疑，最後選擇退下來。這件事，我到現在都還在後悔。

內容創作也是一樣。你不一定要是最厲害的那一個，但你可以是「走在路上的那一個」。

​只是很多人，會用一句「你憑什麼」，把別人的開始，直接扼殺掉。

困境二：我憑什麼？明明很好，卻不敢開始

更可怕的是第二種。

​不是別人質疑你，是你先否定自己。「我還不夠好」「我這樣寫會不會被笑」「再準備一下再說」

​這些話，看起來好像是理性邏輯的判斷，其實只是自己在看不起自己。

6年前我離開新聞工作第一線，重新經營粉專時，我變成自己質疑自己「我憑什麼？」

​但這一次，我決定繼續走下去。我很清楚一件事，不是準備好才開始，是開始之後，才慢慢變好。

很多人不是沒有能力，是沒有允許自己「先不完美」。

困境三：他憑什麼？現在這樣開始，也不會有結果

​還有一種更常見，也更殘酷。

「年紀那麼大了學這個有用嗎？」「現在這樣開始，有什麼用？」這種話的背後，其實藏著一個信念：不相信一個人會變好。甚至更直接一點，是不希望他變好。

因為一旦他真的做起來了，那代表很多事情，其實沒有你想的那麼難。那就會動搖很多人的安全感。

​所以最簡單的方法，就是在他還沒成功之前，先否定他。

我在以文字為主的新聞媒體工作，但我這幾年花了很多錢，去進修口語表達、聲音表達、短影音課，一樣有人說浪費錢、學這個幹嘛？

但我已經不會再被影響了。

因為我知道，那些否定我的聲音，不會幫我走到我想去的地方。

所有你今天覺得厲害的人，都曾經有一段看起來很普通、甚至很糟的開始。

沒有人一開始就準備好。如果「現在不夠好」就不能開始，那這世界上，大概沒有任何人有資格成長。

​把別人拉下來，不會讓你往前

​從吳鳳教英文被罵不夠格，到網路上很多酸民言論，可以看到很多人以為，只要把正在往前走的人拉下來，自己就比較安全、比較不焦慮。

​但現實剛好相反。

你把別人拉下來，不會讓你變更好，只會讓你永遠停在原地。因為你的注意力，全部放在「阻止別人」，而不是「讓自己前進」。

​真正有用的方法，其實很簡單。看到有人開始了、有人做得不錯，不要急著說「你不可能成功」「那麼爛還拿出來丟人現眼」。

先祝福他。然後去看，他怎麼開始的？他怎麼撐過前期沒人看的？他做了什麼，讓自己慢慢變厲害？把那些東西學起來，然後快點跟上。

​這才是會讓你真的改變位置，讓自己也成為厲害的人，最好的方式。

你以為是在評論別人，其實是在限制自己

​這三種「憑什麼」，看起來是在評論別人。但其實，每一句話，都在悄悄影響你自己。這三種「憑什麼」，背後其實都是同一件事。見不得人好。

第一種，是見不得別人開始變好。

第二種，是見不得自己可能變好。

第三種，是見不得別人未來會變好。

​因為你會批評別人，所以也覺得別人會批評你。

​你會開始不敢發文、不敢分享、不敢學新東西。你會把自己困在一個很安全，但永遠不會看到新風景的牢籠裡。

學會祝福，然後跟上

當你開始懷疑「誰有資格」，你其實也正在放棄「讓自己變得有資格」的機會。

​這個世界從來不缺批評的人，但真正會改變命運的，是願意開始的人。

​與其急著拉下正在往前的人，不如學會祝福，然後跟上。

因為真正會走遠的人，從來不是最完美的那一個，而是那個願意在還不夠好的時候，就先開始的人。



