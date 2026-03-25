小心紅肉攝取導致癌症的風險上升

根據衛福部癌症登記資料顯示，乳癌已成為女性癌症中成長速度最快的疾病之一，發生率在過去20年間持續攀升，讓整體死亡人數也隨之增加。

資料中可以看到，2022年國內新增女性乳癌患者達1萬7366人，在2024年已有高達3050婦女死於乳癌，死亡人數在女性癌症中排名第二。

事實上，鼻咽癌、乳癌、血癌、大腸癌及肺癌屬於基因缺陷的遺傳癌症（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20921897/）。換句話說，直系家屬中有過以上病史時，那麼就必須人事地去不要點燃導火線。

然而，很可惜的是空氣中的PM2.5就是你我絕對逃不過的因素。當一個人接觸了空氣中如PM2.5等的污染物質2至3年後，就會大大地增加了罹患甲狀腺癌的風險(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039606021004153)。

令人震驚且常被為一般人所忽略的另外一因素就是食用四隻腳的家畜。2007年劍橋大學所出版的一篇研究指出，高達80%的乳癌、腸癌和攝護腺癌病例與飲食習慣有著顯著的正向相關。研究指出，在乳癌方面，總肉類攝取量與發病率有一致的相關性，並且有證據表明存在劑量反應關係。此外，有研究表明，素食者罹患乳癌、腸癌或攝護腺癌的風險並未有明顯降低等呈現。流行病學關聯的潛在機制可能包括肉類在烹調過程中形成雜環胺。目前英國衛生部（1998）的建議是，肉類消費量不應增加，且攝取量處於較高水準的消費者應考慮減少攝取量（https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/highmeat-diets-and-cancer-risk/DD2E4F802AA5D84B0AC1929243BEA673）。

黃帝內經在素問卷的藏氣法時論篇提醒世人「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充」；另外，在通評虛實論篇則提到「消癉仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，肥貴人，則高梁之疾也」的主張來警示世人如果出現了生氣通天論篇所明示之「足生『大丁（疔瘡）』」時，那就是意謂是因為過度食用「『高梁（肥肉美味）』之變」。