馬力全開！最出色的Nike Pegasus 42跑出流暢腳感

Pegasus 42

被暱稱「小飛馬」的Nike Pegasus跑鞋，是許多跑者日常訓練的好夥伴，馬年迎來最新款的Pegasus 42，透過升級的 Air Zoom 氣墊系統，帶來更高效的能量回饋與流暢腳感，要讓跑者們「馬力全開」！

第一代Pegasus從1983年問世，過程中一度停產，直到2000年重新出發，最新的Pegasus 42將在4月9日正式上市。Pegasus 42打造高效回彈緩震性能，搭載曲線型全掌Air Zoom氣墊，能量回饋較前代大幅提升15%，支撐與緩震的精準平衡，適合各種類型跑者不同配速的日常訓練。

搶先在試跑會上實際上腳Pegasus 42，從熱身開始慢慢感受新一代小飛馬的腳感，過程中包括節奏跑，透過3K的一步步邁進感受持續輸出的跑步狀態，團隊接力賽透過衝刺模擬到競賽的跑步體驗。

除了曲線型全掌Air Zoom氣墊是Pegasus 42一大看點，配合亞洲人腳行停止了鞋楦結構，讓穿著感更加舒適；腳趾下方採用的創新前掌翹度結構，額外容納了3公釐緩震空間，讓前掌緩震再升級。

外觀來看，Pegasus 42有多種配色選擇，想低調的黑白色系，到活潑的亮色搭配，讓訓練上增添更多樂趣。

Pegasus 42的煥新還有：

中底延用Nike Pegasus 41的ReactX泡棉，腳感舒適柔軟；外底升級為經典Waffle橡膠設計，步伐銜接更加流暢，同時在多種路面都能提供穩定抓地力。

中足支撐系統配合全模壓鞋墊 (fully molded sock liner) 帶來舒適穩固的包覆感，全新輕量透氣鞋面順應足部動態變化，奔跑中自然貼合腳型。

種種強化都讓Nike能自豪宣告，Pegasus 42能給跑者迄今為止最出色的小飛馬跑鞋體驗。

特別的是，Nike為Pegasus 42舉辦的市民跑者試跑挑戰賽，還和國際舞台結合，將送冠軍隊伍的女性跑者到上海，參加今年4月25日的Nike After Dark Tour 賽事！

After Dark Tour 是是專為女性打造的Nike全球夜跑系列賽，2026年將於倫敦、洛杉磯、馬尼拉、墨西哥、孟買、上海與雪梨等七大城市登場。台灣跑者能穿上Pegasus 42在上海馳騁，在夜幕中感受飆汗快感。