2026-03-25 21:00 梅洛琳
那些你說不出口的情緒，最後都變成了文字
有時候我們想「寫」，
其實是因為我們想「說」。
我們心中有很多話、很多聲音，
想要告訴這個世界。
那些聲音，不一定能告訴我們身邊的親朋好友，
但是我們卻願意把這些內容，說給這個世界聽。
你看那些社群平台，
不管是 Facebook 還是 Threads，
上面都有滿滿的人在訴說著許多事。
有時候是他們的心情，
有時候是發生在他們身上的事，
還有的時候，是想要說出一個故事。
這些故事或許跟他們無關，
也或許跟他們有關，
這些故事，是他們一個小小的世界。
在那個世界裡面，
有很多喜怒哀樂、酸甜苦辣。
他們嘗過了其中的滋味，
然後沉醉其中，想要說給這個世界聽。
我們在對這個世界開口的同時，
也渴望這個世界的回應。
或許是一個按讚、 一個微笑，
又或者是一句鼓勵；
當然也少不了迎來批評，或是跟你持著相反論點的言論。
那些回應，也都牽扯著我們的情緒。
我們就因為這個樣子，
跟這個世界有所牽扯。
寫作，讓我們在面對自己的委屈、不平，
或者是開心、雀躍，
想要跟人分享的時候，有一個出口。
有些聲音，只想說給想聽的人聽，
比如說──你。
透過寫作，我們慢慢察覺到自己在這個世界的定位。
把那些曾經發生過的事情，
或說不出口的情緒，
用故事呈現出來，
於是，有了《天使的眼淚》。
寫作的目的不一定為了什麼，
而是想讓世界聽到我們的聲音。
可能是心中的故事，
可能是胸口的情緒，
可能是你所看到事物的任何感觸。
如果，
你想走進另外一種跟你不同的情緒，
體驗另外一種滋味，
可以翻開《天使的眼淚》，
讓天使的羽翼，
載著你到達另外一塊新的世界。
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