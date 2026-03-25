勞退新制大變動！月退可反悔、雇主不得拒絕自提　2026修法四大重點一次看

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看 年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金、國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元



受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。