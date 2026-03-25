2026-03-25 16:53 女子漾／編輯許智捷
勞退新制大變動！月退可反悔、雇主不得拒絕自提 2026修法四大重點一次看
近期「勞退新制」再度成為討論焦點。勞動部公布《勞工退休金條例施行細則》修正內容，針對提繳機制、請領彈性與保障範圍全面優化。過去不少人對「月退後不能反悔」、「雇主不配合自提」等問題感到困擾，如今制度明確修正，讓勞工在退休規劃上有更大彈性與保障。
這次調整不只影響即將退休族，也與每位正在工作的勞工息息相關。以下整理2026年最新修法4大關鍵變化。
1. 雇主不得拒絕自提 個人退休金主導權更明確
過去實務上，部分雇主會以行政作業麻煩為由，消極處理甚至拒絕勞工提出的「自願提繳」申請。新制明確規定，雇主必須受理勞工自提1%至6%的申請，不得拒絕。
若雇主違反規定，勞工可直接向勞保局申請處理，雇主則可能面臨滯納金處分。滯納金採按日計算，每逾一日加徵應提繳金額3%，最高可加至原金額一倍。
這項修正等於將「退休金累積主導權」更清楚交回勞工手中。
2. 月退新增30天猶豫期 可改一次領（限一次）
以往勞工一旦選擇「月領退休金」，就無法再變更為一次領取，決策風險相對較高。
新制上路後，若選擇月退，在首次入帳後30日內，可申請改為一次領取，提供一段「反悔窗口」。但需注意，這項變更僅限一次，一旦確定後即不得再次調整。
此舉讓退休金領取方式更具彈性，也降低選錯制度的風險。
3. 遺屬請領時效放寬 未成年子女權益提升
針對勞工身故後的退休金繼承問題，本次修法也進一步保障遺屬權益。
過去未成年子女的請領時效，是從勞工身故當下起算10年，容易出現「尚未成年就已過期」的情況。新制改為從年滿18歲（成年）後起算10年，讓未成年繼承人有更合理的申請時間。
這項調整被視為制度更貼近實際家庭需求的重要修正。
4. 退休金專戶保障再強化 不得扣押或抵銷
新制也明確規範，勞工退休金專戶及其請領金額，包含遺屬或指定受益人領取部分，皆納入「不得讓與、抵銷或強制執行」的範圍。
換句話說，這筆退休金將受到更完整的法律保護，不會因債務問題被扣押，確保退休生活基本保障不被影響。
勞退與勞保別再搞混 制度差異一次看懂
不少人仍會混淆「勞退」與「勞保」。
勞保屬於社會保險制度，採共同基金概念；而勞退新制則是個人專戶制度，每一筆提繳金額都直接累積在個人名下，並隨著工作轉換持續累積。
領取條件也不同，勞退新制滿60歲即可領取；勞保年金則須達法定年齡（目前為65歲）才能全額請領。
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