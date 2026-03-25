愛吃麵要注意！研究曝心血管風險高4成 鈉含量高、尿素氮多 慢性腎友更要少吃。圖片來源：翻攝網路

在台灣飲食中，「麵食」幾乎是日常不可或缺的一部分，從早餐麵包、午餐乾麵到宵夜泡麵，幾乎隨時都能見到。但營養師提醒，如果長期偏好吃麵，對身體恐怕不是加分，甚至可能增加慢性疾病風險，特別是腎臟功能較弱的人，更需要提高警覺。

麵食鈉含量偏高 慢性腎友負擔更大

營養師指出，麵粉製品在製作過程中通常會添加精製鹽，導致鈉含量偏高。與同樣作為主食的米飯相比，相同重量的麵食，鈉含量可能多出300至900毫克，長期攝取容易造成身體負擔。

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此外，麵食中的麩質成分，在代謝過程中會產生較多尿素氮，對腎臟來說是一項額外壓力。對於慢性腎臟病患者而言，這類代謝負擔更需要謹慎控制。

一碗麵＝3.5倍尿素氮 代謝壓力差很大

根據營養分析，一碗麵所產生的尿素氮，約為一碗白飯的3.5倍。關鍵在於麵粉中含有「麩胺酸」與「脯胺酸」兩種胺基酸，這些成分在代謝後，會增加體內尿素氮的生成量。

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也因此，營養師建議慢性腎臟病患者在主食選擇上，應以米飯為優先，減少麵食攝取，降低腎臟負擔。

研究揭風險差異 麵食族心血管風險高4成

不只腎臟健康受到影響，研究也指出主食選擇與心血管疾病風險有關。2025年發表於《Frontiers in Nutrition》的研究顯示，以小麥類麵食為主食的人，其心血管疾病風險比以米食為主的人高出40.8%。

研究推測，這與兩大因素有關。首先是營養差異，米食的脂肪與鈉含量較低，且不含膽固醇，升糖指數相對穩定，有助減少氧化壓力與胰島素阻抗。其次則與飲食習慣有關，麵食常搭配高油、高鹽或紅肉料理，無形中提高整體健康風險。

關鍵不是吃飯或吃麵 而是「碳水品質」

不過，營養師也強調，健康關鍵不在於單純選擇米或麵，而是「碳水化合物的品質」。2025年《JAMA》研究指出，多攝取全穀類、豆類與蔬果等高品質碳水，有助降低慢性病風險，甚至與抗老化相關。

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相對地，過量攝取精製碳水（如白麵包、精製麵條）則可能對健康產生負面影響。《營養學雜誌》研究也發現，攝取足夠高品質碳水的人，整體外貌年齡平均比同齡者年輕1.2歲。

吃得健康的關鍵 在於選擇與比例

回到日常飲食，其實不需要完全拒絕麵食，而是學會調整比例與選擇。適量攝取、搭配蔬菜與優質蛋白質，同時減少高油、高鹽的烹調方式，才是真正讓身體長期受益的關鍵。

對於慢性腎臟病患者而言，更應優先選擇對身體負擔較低的主食，才能在享受美食的同時，也守住健康底線。