呼吸深度與情緒狀態有關？胸腔筋膜放鬆議題引發討論

2026-04-21 10:02 潮健康

　

情緒身體感受之間似乎存在微妙關聯。當壓力累積時，不少人會出現胸口緊繃、呼吸變淺或身體沉重的感受。近年在身心保養領域中，有觀察指出，呼吸深度與胸腔活動度可能影響整體放鬆狀態，也讓「胸腔筋膜」這個概念逐漸受到關注。

　

呼吸變淺　常是壓力累積的身體表現

在日常生活中，人們往往很少刻意留意自己的呼吸方式。然而在壓力較大的情況下，呼吸容易不自覺變得短促或偏淺，胸口與肩頸區域也可能出現緊繃感。長時間維持在這樣的狀態下，身體會逐漸產生疲憊與沉重感。

　

不少人分享，當工作繁忙或情緒壓力較高時，胸口會出現悶悶的感覺，甚至感覺呼吸不夠順暢。這些身體訊號往往不是突然出現，而是在生活節奏緊湊與壓力持續累積下逐漸形成。

　

胸腔筋膜　被形容為情緒壓力的「暫存空間」

在身體保養與舒緩領域中，胸腔區域常被視為容易累積緊繃感的位置。胸口周圍分布著肌肉與筋膜組織，與呼吸動作、姿勢與身體活動度密切相關。當生活壓力較大或長時間維持固定姿勢時，胸口與肩頸區域往往會出現明顯的緊繃感。

　

部分從事身體保養工作的觀察者形容，胸腔筋膜就像身體情緒壓力的「暫存空間」。當人長期處於焦慮、忙碌或情緒緊張的狀態時，胸口活動度可能逐漸變得僵硬，呼吸也變得較淺。

　

生活緊繃與久坐　讓胸口更容易感到壓力

現代人長時間使用電腦與手機，許多工作型態都需要久坐與維持固定姿勢。當肩膀前傾、背部緊繃時，胸口活動空間可能受到限制，呼吸自然也容易變得較淺。

　

再加上生活與工作的壓力，身體很容易長時間維持在緊張狀態。久而久之，胸口、肩頸與背部可能形成持續的緊繃感，讓人感覺身體沉重或難以完全放鬆。

　

在身體保養服務的日常觀察中，抒沁SPA也提到，許多顧客在放鬆過程中才意識到自己平時胸口與肩頸區域的緊繃程度。這樣的感受讓不少人開始重新留意呼吸方式與身體姿勢，並嘗試為忙碌生活安排更多放鬆時間。

　

　

從呼吸與放鬆開始　重新找回身心節奏

面對長時間的生活壓力，許多人逐漸發現，維持身心平衡並不只是情緒調整，也與身體狀態息息相關。透過放慢呼吸、伸展胸口與肩頸、調整姿勢，以及安排適度休息，都有助於讓身體逐漸回到較放鬆的節奏。

　

當胸口緊繃逐漸減少、呼吸變得更自然時，人們往往也會感受到整體狀態的轉變。這些細微的身體變化，也提醒著我們在忙碌生活中保留片刻停下來的時間。

　

「呼吸深度是否會影響情緒狀態」或許仍有不同看法，但可以確定的是，當身體逐漸放鬆、呼吸變得順暢時，人也更容易感受到內在的平衡。從關注呼吸與胸口狀態開始，也許正是許多人重新調整生活節奏的一個契機。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

抒沁SPA

原文出處：呼吸深度與情緒狀態有關？胸腔筋膜放鬆議題引發討論

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#情緒 #身體

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TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

2026-04-13 09:02 失敗要趁早 - 張念慈

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#職涯 #職場 #台灣 #工作職場

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比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

2026-04-16 14:06 女子漾／編輯許智捷
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels

總說沒時間運動的人，這次真的沒藉口了。最新研究與醫師觀點指出，一種每天不到2分鐘就能完成的高強度運動，不只幫助減脂，連最難消的內臟脂肪也可能明顯下降，甚至在沒有刻意節食的情況下，也能看到體態變化。關鍵運動其實很日常，就是「爬樓梯衝刺」。

圖片來源：pexels
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編輯推薦

22秒就有感！爬樓梯衝刺成燃脂黑馬

功能醫學醫師劉曜增分享，爬樓梯衝刺是一種高效率的高強度運動。根據刊登在《Endocrine Journal》的隨機對照試驗，研究團隊針對久坐且有肥胖問題的族群進行12週訓練，每週4天、每次僅約22.7秒的爬樓梯衝刺，但運動時心率可達每分鐘118下，已達高強度標準。

圖片來源：pexels
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也就是說，不需要長時間運動，只要短短幾十秒，就能讓身體進入燃脂狀態，對忙碌族群來說相當有吸引力。

不用節食也瘦！體重、體脂同步下降

研究結果顯示，在未刻意控制飲食的情況下，受試者12週後平均體重減少2.52公斤，體脂下降約2%，整體脂肪量減少2.45公斤，連內臟脂肪也明顯降低。

這代表關鍵不只是「有沒有運動」，而是「運動強度夠不夠」。當強度達標，即使時間很短，也可能帶來顯著效果。

不只燃脂，還可能改變身體代謝機制

研究也觀察到血液中的代謝物出現變化，其中甘胺酸與絲胺酸與內臟脂肪下降高度相關，顯示這類高強度運動可能進一步影響脂肪代謝。

圖片來源：pexels
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換句話說，它不只是幫助消耗熱量，更可能讓身體進入更有效率的「燃脂模式」，這也是為什麼短時間運動仍能產生明顯效果的原因之一。

高強度運動效率更高！1分鐘抵多分鐘

另一項發表於《Nature Communications》的大型研究，分析超過7.3萬名成人、長達8年的數據後發現，高強度運動的健康效益其實被低估。

研究指出，若以時間效率來看：

1分鐘高強度運動約等於4分鐘中強度運動的效果（降低死亡率）
預防心血管疾病約為1比5
預防第二型糖尿病甚至可達1比9

這也意味著，比起單純拉長運動時間，適度提升強度，反而更有效率。

醫師提醒：別硬衝，分段做更安全

不過醫師也提醒，高強度運動並非人人適合直接進行。醫師王思恒建議，高齡者或體重較高者，可以先從分段式開始，例如快走上樓、短時間衝刺，逐步增加強度，以降低關節負擔。

圖片來源：pexels
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同時也可以將這類運動融入日常，例如利用通勤、上班空檔進行幾組簡單的爆發性動作，避免一次運動過量造成傷害。

「運動零食」成新趨勢，碎片時間也能瘦

醫師指出，這類短時間高強度運動其實就是近年流行的「運動零食」概念。也就是把運動拆成零碎片段，在日常生活中完成。

像是爬樓梯衝刺、深蹲跳、快走上樓等，都屬於這類型運動。對於沒有時間長時間運動的人來說，反而更容易持續，也更貼近現代生活節奏。

圖片來源：pexels
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#減肥 #減脂 #減重

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2026-04-14 10:24 鍾小殷的幸福玩樂趣

考前半年開始上美術班正規考試的課程， 素描與水彩。

一週一次，回家沒在練習，

整個佛系考試的節奏。

居然讓苳給考上了！

話說國中美術班考什麼?

素描、水彩與創意表現共三科， 每科100分鐘，

從早上八點到下午三點， 扣除別的不說，

光是要你畫畫一整天， 而且是非常認真的畫，其實挺累人的。

孩子能堅持到最後， 走出考場的那一刻， 就值得給予鼓勵了。

 

考之前我跟苳說:

如果妳考上，即使沒要唸， 還是值得慶祝，媽媽帶妳去吃大餐。

我一向比較在意孩子課業以外的事。

比如從苳小時候我就覺得，

她投稿上報，畫畫、作文比賽得獎，

比起考試成績好，都更值得驕傲。

因為我個人認為，

就算再厲害的學霸，成績的光寰頂多陪你到18歲，

再唸個研究所也就24、25歲。

出社會以後的人生，才是真正的開始。

有點興趣，變成專長，增加才華，

讓平淡的日復一日之中，

找到讓自己有熱情並且發光的事情， 才是更重要的。

 

記得當我們最後決定留在一般國中，

但還是報考美術班時，

苳當時不是問了句:「那我去考美術班有什麼意義?就算考上了也不會去唸啊!」

結果考試結果出來，知道自己考上以後，

我問她:「現在妳覺得考美術班有意義嗎?」

「有啊!其實以前我對畫畫一直沒自信，就算得過獎，也覺得我真的還好。

考試那天，看到很多人畫得很好，我也沒把握會不會考上。

中間也想過隨便考一考就好，可是我想到妳叫我，再怎樣都要認真把它完成，

所以我還是很認真!最後考上了，我第一次覺得，原來我畫畫也蠻厲害的嘛!」她回我。 '

她真的很認真，

每一堂考試，都畫到最後一秒，打鐘了才走出教室。

尤其最後一堂的創意表現，

也許比較不像素描水彩需要比較多的細節跟技巧，

也許是考到下午已累了，

很多孩子都早早就畫完離開。

像我們一樣等孩子到最後一秒的家長，

已經不超過10位。

 

苳第一堂素描畫完出來，跟我說大家都好厲害。

(她每堂課都畫到最後一秒，所以看得到放在桌上的作品)

第二堂的水彩，本來就不是她擅長的，

考完以後，有點悶悶的繼續跟我說:大家都好厲害。

只有最後一堂創意表現，她有點自信了，

走出來跟我說的終於不是大家都好厲害，

而是她覺得她創意表現畫得還不錯。

「我覺得我畫得還行，我看很多素描、水彩都畫得很好的人，創意表現反而還好。」

我想可能因為創意表現是最即興的，無法練的，

其它都能靠練習練出來。

總之，成績單揭曉，

果然她的創意表現拿到最高分。

最後說說我們決定不唸美術班的原因，

這就要回歸到，是否了解自己孩子的個性。

像苳不是一個很有企圖心的孩子，走的是溫和路線，

她對畫畫也不到狂熱的喜歡。

而國中美術班，不是只要畫畫就好，

它們會要求孩子，學科也要顧好。

在要顧術科，又要唸書的情況下，

美術班會有假日，還要去學校的情況。

當初我跟苳提到這一點，她馬上說不要，也太累了吧!

仔細想想，除非是已經非常確定自己就是要往這條路走，

不然在國中已經要面對課業升學壓力的情況下，

還要撥出時間努力畫畫，確實是太辛苦了一點。

像他們班有一個同學一樣去考美術班，

她就是真的很會畫，畫作拿過全台中市第一名的。

我有次跟對方媽媽聊天，知道這位同學國小就考過美術班，

中年級便為了國中美術班而鋪路，開始學素描、水彩，

考上國中美術班以後，高中會以台中一中美術班為目標。

如果是已經肯定到這種程度，那當然二話不說就是朝自己想要的方向走。

而我們還在陪著孩子找尋她想要的道路，

所以美術班這一關，

考上了，只是增加對自己的肯定，

但我們就先在這裡停下來囉!

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#育兒教養 #親子教養 #親子溝通 #國中會考

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2026-04-14 11:02 潮健康
健康飲食示意圖。圖／123RF
健康飲食示意圖。圖／123RF

　　

潮健康／林昱彣 外電編譯

　

現代人飲食選擇眾多，尤其高糖、高油與高鈉的「三高食物」處處可見，對於有心想減重者而言，往往需要耗費極大的意志力與重重篩選，才能「吃得相對乾淨」。部分民眾認為減肥應嘗試各種不同的食物以維持「新鮮感」；然而，近期刊載於《Health Psychology》的研究指出，在減重計畫中，採取「單調且高度重複」的規律模式，反而有機會帶來更顯著的減重效果

　

吃得越單調越容易減肥？ 研究：飲食重複率高者體重下降更多

該研究由美國卓克索大學（Drexel University）團隊發起。研究團隊招募了112名參與行為減重計畫（BWL）的過重或肥胖成年人（84.8%為女性，平均年齡52.6歲，平均BMI為34.5）。透過分析受試者在前12週使用應用程式紀錄的每日飲食日誌（每日需記錄至少800大卡才算有效天數），探討「熱量穩定性」與「飲食重複性」對減重成效的影響。

　

初步分析結果顯示，飲食中包含較少獨特食物、重複性較高的受試者，在12週後的體重下降幅度更大。獨特食物的定義為：在受試者的飲食紀錄中，僅被記錄過「一次」的食物項目，即被視為獨特食物。若要被視為重複紀錄的食物，其輸入的名稱必須完全一致。不過，飲料與調味料等2類項目被明確排除，因為其會讓飲食重複性的測量失準。

　

研究指出，飲食紀錄中有超過一半（>50%）是重複食物的受試者，平均減輕了5.9%的體重；相較之下，飲食內容大多為不重複食物的受試者，平均僅減輕了4.3%。統計指出，飲食中不重複食物的比例每減少10%，整體體重減輕的比例預計會增加0.5% ；而重複記錄超過10次的食物比例每增加10%，體重減輕幅度則會增加1.6%。

　

每天熱量穩定更易減重！ 「週末多吃一點」反成意外助力？

除了重複攝取同樣的食物，每天攝取的「總熱量是否穩定」亦是減重成敗的關鍵。研究發現，每日熱量攝取較為穩定（即每天攝取的熱量與12週總平均值偏差較小）的受試者，減重效果較好。具體而言，每天攝取熱量的平均偏差值每增加100大卡，減重的幅度就會減少0.6%

　

不過，研究中也發現一個出乎意料的結果：與平日（週一至週四）相比，週末（週五至週日）攝取較多熱量的受試者，反而減輕了更多體重。針對此現象，研究團隊推測，在週末攝取較多熱量可能讓受試者感到「較少被剝奪感」，進而幫助其在週間更好地調節飲食行為；且本次試驗中，週末多吃的熱量偏差平均皆小於500大卡，或許並未達到會阻礙減重的程度。

　

單調飲食法減重關鍵  專家曝：減少大腦「決策疲勞」

為何單調規律的飲食有助於減肥？研究團隊透過「習慣形成理論」（Habit formation）解釋，當一種行為被反覆執行（例如每天吃一樣的食物、達到特定的熱量目標），該行為就會變得更加自動化執行起來也更不費力。

　

若面對大量的食物選擇，人們的大腦必須不斷進行耗費精力的決策，權衡食物的「享樂價值」與「熱量成本」。過往實驗亦表明，單一餐點中若提供多樣化的食物，人們往往會吃下更多熱量，因為每一種新食物都會帶來額外的享樂價值，促使人們繼續進食；相反地，反覆吃相同的食物能降低大腦對該食物的「享樂飢餓感」，減輕自我控制的負擔。在實際操作上，重複吃固定的餐點或零食，也能讓事前備餐與計算熱量變得更易於管理。

　

最後，研究團隊也提醒，本次試驗為相關性研究，無法完全確定因果關係，且受試者自行記錄熱量也可能存在高估或低估的誤差。但總體而言，若未來想嘗試減重，建立一套規律且固定重複的飲食菜單，減少大腦的決策疲勞，或許是比追求飲食多樣化更輕鬆且容易成功的策略。

　

　

資料來源：Do Routinized Eating Behaviors Support Weight Loss? An Examination of Food Logs From Behavioral Weight Loss Participants

　

　

延伸閱讀：

減脂不必再吃水煮餐？ 營養師揭「9大燃脂食材」提升代謝，還能預防食慾反撲

睡前3小時空腹好處多？ 研究大推「夜間斷食法」：讓身體「真正休息」，還能幫助降血壓

　

原文出處：每天都吃同一種食物更容易瘦？ 研究證實：「單調飲食法」減少大腦決策疲勞

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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