2026-04-24 11:01 潮健康
春季溫差對心血管的影響：專家解析相關風險因素
溫差：春季心血管的挑戰
春天雖是生機勃發的季節，但在心血管門診中，卻常出現「反常」的就醫高峰，這源於春季氣候的特質：日夜溫差大且氣壓變化劇烈。正欣診所營養師江庭萱指出，這類環境變化可能與自律神經調節及血管收縮反應的變化有關。
綠色力量：硝酸鹽與鉀離子的護心機制
正欣診所營養師江庭萱建議，在日常飲食中，可留意與血管功能相關的營養攝取飲食，飲食上可選擇富含「膳食硝酸鹽（Dietary Nitrates）」的深綠色蔬菜，如菠菜、韭菜與綠蘆筍。
從生理機制來看，膳食硝酸鹽進入人體後，會經由唾液與腸道細菌轉化為一氧化氮（Nitric Oxide, NO）。一氧化氮被認為與血管舒張相關的生理物質之一，可能與血管調節及血壓變化有關。此外，綠蘆筍與菠菜亦富含鉀離子，能拮抗鈉滯留，與體內水分與電解質平衡調節相關。
水果陷阱：果糖引發的內皮損傷
許多人習慣大量攝取水果以補充維生素，但正欣診所營養師江庭萱提醒，可能導致糖分攝取較高的情況。現代水果甜度極高，過量的果糖在肝臟代謝過程中會產生尿酸（Uric Acid）。
尿酸與痛風及血管健康議題相關，高尿酸可能與血管功能變化有所關聯。因此，春季水果的選擇可留意高升糖指數食物的攝取量，轉而選擇富含花青素的莓果類（如藍莓、草莓）。花青素為常見植化素之一，與抗氧化相關研究有所探討，可作為春季飲食調整的參考方向之一。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考文獻：
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