蕁麻疹反覆發作好困擾？網友熱議六大「蕁麻疹原因」助你對症下藥

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「蕁麻疹原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大蕁麻疹原因有哪些。

▲ 網友熱議六大蕁麻疹原因 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「蕁麻疹原因」的相關話題討論，可以發現「食物過敏」是最多人提到的急性蕁麻疹誘因。常見致敏食物包括海鮮、水果、辛辣料理或酒精飲品，不少人在食用後，短時間內即出現皮膚紅腫與劇烈搔癢等症狀。對此，網友們建議若出現蕁麻疹症狀卻不確定過敏來源，可以「先上網搜尋看看，大概有哪些比較常見，卻不能吃的東西」，或是「去看皮膚科，醫生應該會有詳細說明」，也有人建議「直接去驗過敏源」，較有機會找出引發病灶的根本原因。不過，也有民眾對於「有人吃一兩隻蝦子沒事，吃到第五六隻時才過敏」的情形感到疑惑，對此則有醫師表示「過敏反應和『接觸量』有關，只要吃進去的量還在身體能承受的範圍內，通常不會引起明顯反應」。不過，若是過去曾在吃下特定食物後出現明顯的過敏反應，例如急性蕁麻疹或呼吸困難等情況，仍應先由醫師評估後再嘗試食用。

除了食物過敏之外，「急性感染」與「環境過敏」也是備受網友熱議的急性蕁麻疹原因之一。有些人在感冒、病毒感染或身體發炎期間，會突然出現蕁麻疹症狀，且以孩童族群較為常見。另外，也有不少人對塵蟎、花粉或寵物毛髮較為敏感，只要接觸到相關過敏原，皮膚就可能出現紅疹與搔癢。例如有位媽媽分享家中孩童借住親戚家時，因晚上睡在很久沒住人的房間，隔天早上起床後發現「手腳起大片紅疹」。有網友點出「是床單的關係，環境太久沒住人，床跟床單都很容易過敏，連大人都可能會這樣」，也有民眾分享自身經驗，表示「我會在免疫低落的時候加上環境中灰塵太多引起急性蕁麻疹」，也有人提醒「房間久沒人睡真的要整理清乾淨，棉被、床具真的要洗過才能蓋」，避免長期堆積的灰塵或塵蟎引起相關過敏反應。

另一方面，導致慢性蕁麻疹發作的原因相當多元，其中「情緒起伏」是最常被網友提及的原因。例如有民眾提到自己在「工作或生活壓力大的時候，手腳特別容易癢或起疹子」，並發文詢問「壓力大有可能會導致皮膚癢嗎」，引發網友們於留言區熱烈回應。有人分享「身邊有朋友是壓力大蕁麻疹就會發作」，也有人表示「好像真的會耶…前陣子也是壓力大到蕁麻疹大牙（起來）」，甚至有慢性蕁麻疹患者坦言「平常是還好可以控制，但壓力大的時候就容易大發作，全身都癢」，顯示出「心理壓力大」和「情緒起伏不穩」，都是引起慢性蕁麻疹的關鍵因素。

此外，「溫度變化」與「皮膚受刺激」同樣是誘發慢性蕁麻疹的常見原因。有網友提到自己「從小睡覺時都會到處發癢、身體各處會突然升溫，升溫那塊如果沒及時降溫就會長一顆一顆像被蟲咬的痕跡」，但直到近幾年才知道這是蕁麻疹的症狀，並分享自己透過將「冷氣開冷一點」才改善情況。另一方面，也有民眾因為對晚上睡覺時大腿或臀部會出現線條狀抓痕感到困擾，而拍下照片發文請益。對此，皮膚科醫師回覆「看來像是皮膚劃痕症，是因為皮膚受物理摩擦（如抓癢、衣物擠壓）後，肥大細胞釋放組織胺導致的紅腫」，並提供三點建議：第一「勿搔抓：物理刺激會讓紅腫更嚴重，癢時改用冷敷緩解」；第二「減壓： 穿寬鬆衣物，洗澡水溫不要太高」；第三「就醫： 若影響睡眠，建議就醫由醫師開立抗組織胺，改善症狀」。

整體而言，蕁麻疹的成因相當多元，若症狀頻繁發作或持續時間較長，建議尋求專業醫師評估並找出引發病症的誘因。此外，患者也需要搭配規律作息與適度的生活調整，才能更有效降低發作機率，讓生活不再被突如其來的搔癢打亂。

【《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

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