一直想睡不是懶！換季最缺「這3種營養」 難怪你越睡越累

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每到季節交替，總覺得整個人像被抽掉電力，早上起不來、下午狂想睡，連滑手機都懶得滑。這種「春睏模式」其實不只是天氣影響，很可能是身體營養失衡的警訊。

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除了睡眠與運動，日常飲食中的營養補給更是關鍵。尤其是維生素D、B群與Omega-3脂肪酸，能幫助調節神經、穩定情緒，同時提升整體能量狀態，讓人從內到外恢復活力。

擺脫春睏關鍵：從餐盤開始調整

這三種營養素其實並不難取得，但卻常常被忽略，導致長期攝取不足。與其硬撐精神，不如先檢視每天吃進去的食物，慢慢把缺口補起來，身體自然會回應你。

1. 維生素D：補陽光也補精神

台灣有超過六成人維生素D不足，尤其長時間待在室內、不常曬太陽的人更容易缺乏。當體內維生素D偏低，容易出現疲倦、嗜睡，甚至影響骨骼健康。

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日常可以從鮭魚、沙丁魚、蛋黃、牛奶、菇類與黑木耳中攝取，同時也建議適度曬太陽，像是早上或傍晚外出走走，都是幫助身體自然合成維生素D的好方法。

2. B群：提神不是靠咖啡，是靠代謝力

總是覺得沒精神，很可能是能量代謝效率變差。B群在體內扮演重要角色，能幫助把吃進去的營養轉換成能量。

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糙米、燕麥、豆類、堅果、蛋、瘦肉與深綠色蔬菜，都是補充B群的好來源。當身體代謝順了，自然比較不容易疲憊。

3. Omega-3脂肪酸：穩情緒、抗發炎的隱形關鍵

如果最近容易煩躁、注意力不集中，可能和Omega-3攝取不足有關。這類脂肪酸具有抗發炎作用，對心血管、腦部與神經系統都有幫助，也被認為與情緒穩定有關。

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日常可以從鮭魚、鯖魚等深海魚，或亞麻籽、奇亞籽與核桃中補充，讓身體維持在更穩定的狀態。

換季養生，其實是在幫身體重新開機

從中醫觀點來看，春天是養肝的重要時節，當肝氣順暢，整個人的精神與循環也會跟著變好。與其抱怨提不起勁，不如從生活細節開始調整，多曬點太陽、吃得更均衡一點，再搭配足夠蛋白質與蔬菜，讓身體慢慢回到最佳狀態。

當你覺得自己變得更有精神，其實不是突然變勤勞了，而是身體終於被好好照顧了。