一直想睡不是懶！換季最缺「這3種營養」 難怪你越睡越累

2026-03-24 10:42 女子漾／編輯許智捷
圖片來源：iStock
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每到季節交替，總覺得整個人像被抽掉電力，早上起不來、下午狂想睡，連滑手機都懶得滑。這種「春睏模式」其實不只是天氣影響，很可能是身體營養失衡的警訊。

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除了睡眠與運動，日常飲食中的營養補給更是關鍵。尤其是維生素D、B群與Omega-3脂肪酸，能幫助調節神經、穩定情緒，同時提升整體能量狀態，讓人從內到外恢復活力。

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擺脫春睏關鍵：從餐盤開始調整

這三種營養素其實並不難取得，但卻常常被忽略，導致長期攝取不足。與其硬撐精神，不如先檢視每天吃進去的食物，慢慢把缺口補起來，身體自然會回應你。

1. 維生素D：補陽光也補精神

台灣有超過六成人維生素D不足，尤其長時間待在室內、不常曬太陽的人更容易缺乏。當體內維生素D偏低，容易出現疲倦、嗜睡，甚至影響骨骼健康

圖片來源：盛和風
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日常可以從鮭魚、沙丁魚、蛋黃、牛奶、菇類與黑木耳中攝取，同時也建議適度曬太陽，像是早上或傍晚外出走走，都是幫助身體自然合成維生素D的好方法。

2. B群：提神不是靠咖啡，是靠代謝力

總是覺得沒精神，很可能是能量代謝效率變差。B群在體內扮演重要角色，能幫助把吃進去的營養轉換成能量。

圖片來源：iStock
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糙米、燕麥、豆類、堅果、蛋、瘦肉與深綠色蔬菜，都是補充B群的好來源。當身體代謝順了，自然比較不容易疲憊。

3. Omega-3脂肪酸：穩情緒、抗發炎的隱形關鍵

如果最近容易煩躁、注意力不集中，可能和Omega-3攝取不足有關。這類脂肪酸具有抗發炎作用，對心血管、腦部與神經系統都有幫助，也被認為與情緒穩定有關。

圖片來源：iStock
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日常可以從鮭魚、鯖魚等深海魚，或亞麻籽、奇亞籽與核桃中補充，讓身體維持在更穩定的狀態。

換季養生，其實是在幫身體重新開機

從中醫觀點來看，春天是養肝的重要時節，當肝氣順暢，整個人的精神與循環也會跟著變好。與其抱怨提不起勁，不如從生活細節開始調整，多曬點太陽、吃得更均衡一點，再搭配足夠蛋白質與蔬菜，讓身體慢慢回到最佳狀態。

當你覺得自己變得更有精神，其實不是突然變勤勞了，而是身體終於被好好照顧了。

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#身體 #健康

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2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

2026-03-18 10:47 女子漾／編輯許智捷
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印

不少人常出現腳痛、腳痠甚至膝蓋不適等症狀，但第一反應幾乎都是：「是不是最近走太多？」然而臨床上，問題往往不是走路，而是你每天穿的那雙鞋。

圖片來源：水印
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醫師黃軒在社群指出，現在許多社群爆紅的「網紅鞋」，看起來舒適又好搭，但其實早已悄悄成為足部問題的元凶。

在時尚與健康之間，你的腳，很可能正在默默承受代價。

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1.「踩起來像雲」其實最傷腳？過軟鞋底讓足弓崩壞

現在很多人迷戀那種一踩就陷下去的「踩屎感」鞋款，走起來好像很療癒，但從足部結構來看，這其實是長期隱患。

圖片來源：水印
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鞋底過軟，代表支撐不足，足弓會逐漸往內塌陷，讓足底筋膜長期被拉扯。時間一久，不只腳底開始隱隱作痛，連小腿也會因為代償而變得特別疲勞。

簡單來說，越「軟Q」的鞋，反而越可能讓你的腳偷偷壞掉。

2.厚底鞋不只顯高，還可能讓你更容易扭傷

厚底鞋這幾年幾乎人手一雙，不用穿高跟鞋就能偷偷長高，是許多女生的心頭好。

圖片來源：水印
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但問題在於，鞋底太厚會讓腳底對地面的感知變遲鈍。當你走在不平路面或突然轉向時，身體反應會慢一拍，腳踝穩定度下降，自然更容易扭傷。

看起來「穩穩站高高」，其實身體正在失去平衡感。

3.尖頭鞋超顯瘦，但腳趾正在變形

很多鞋款為了好看，會把鞋頭設計得又窄又尖，但這正是另一個常見地雷。

圖片來源：水印
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腳趾其實需要空間自然展開，一旦長期被擠壓，就可能出現拇外翻、錘狀趾，甚至神經壓迫與指甲問題。更關鍵的是，腳趾無法正常出力時，整個走路姿勢都會改變，進一步影響膝蓋與髖關節。

時尚感有了，但代價可能是整條腿的壓力失衡。

醫師提醒：選鞋其實只要記住3件事

比起盲目追流行，選對鞋其實沒有那麼難。關鍵就在於回到腳的「自然需求」。

第一，鞋頭要夠寬，讓腳趾能自在伸展。
第二，鞋底要穩定，而不是一味追求柔軟。
第三，要有基本的足弓支撐，幫助分散壓力。

腳是人體與地面接觸的第一個關鍵結構，一旦這裡出問題，影響的不只是腳，而是整個身體的連鎖反應。下次當你再說「最近好像走太多」時，也許該先低頭看看，你腳上的那雙鞋，真的適合你嗎？

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65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光

65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光

2026-03-18 16:28 女子漾／編輯許智捷
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty

台灣正式邁入超高齡社會，各縣市紛紛加碼長者福利，其中「健保費補助」成為近期最受關注的政策之一。2026年起，南投、台東與苗栗陸續推出或規劃相關措施，從65歲到80歲不等，補助門檻與方式差異明顯。

不過，外界熱議的「65歲以上免繳健保費」，其實並非全台適用，而是依各縣市條件而定。

以下整理三地最新政策與申請重點，幫助民眾一次看懂。

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1. 南投縣：65歲以上補助上路　不排富、免申請

圖片來源：南投縣仁愛鄉公所
圖片來源：南投縣仁愛鄉公所

南投縣宣布自2026年4月1日起推動長者健保費補助政策，對象為65歲以上長者，以及55歲以上原住民。

本次最大亮點在於不設排富條款，且採「免申請、自動勾稽」方式，由縣府直接與健保署資料串接，符合資格者每月最高補助約826元，一年可減輕近萬元負擔。

仍需符合設籍條件，但不設年限限制，只要在2026年4月1日前完成設籍，即可適用補助。

2. 台東縣：70歲以上縣府代繳　符合資格可退費

圖片來源：台東縣政府
圖片來源：台東縣政府

台東縣自2026年1月1日起，針對70歲以上長者提供健保費代繳服務，預估約3萬名長輩受惠。

申請採免申請制度，由社會處主動造冊處理。資格條件包括設籍滿1年，且一年內實際居住國內滿183天，同樣不設排富門檻。

若長輩健保依附在子女名下投保，已被扣繳的費用，在資格確認後也會進行退費。

3. 苗栗縣：80歲以上規劃補助　採試辦方式推動

苗栗縣則規劃針對80歲以上高齡長者提供健保費補助，並以試辦方式推動政策。

經費來源主要為大型工程帶來的印花稅超徵收入，縣府表示將優先照顧高齡族群，預估每人一年可減輕約1萬元保費負擔。

不過，目前實際代繳與作業細節仍待進一步公告，民眾需持續關注官方資訊。

補助怎麼查？2種方式快速確認

民眾若想確認是否符合補助資格，可透過以下方式查詢：

1.登入健保署官網「補助資料查詢」，使用健保卡或自然人憑證，即可查看補助身分與金額。
2.透過「全民健保快易通」APP查詢補助紀錄，也能即時確認是否已折抵保費。

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狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
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男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
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潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
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2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
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治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

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他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

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2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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Qinote 2026.03.23 28
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#乳癌 #癌症防治

潮健康 2026.03.23 22
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#寵物 #毛小孩 #貓咪

網路溫度計DailyView 2026.03.23 438
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潮健康 2026.03.22 37
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#皮膚

潮健康 2026.03.22 25
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