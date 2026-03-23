你以為的愛，其實是種詛咒—— 關於「過度操心」這件事，沒有人敢跟你說的真相

2026-03-23 22:23 紫婷夫人

把心掏出來，換來的是什麼？

你身邊一定有這種人——

家人操碎了心，累出一身病，把積蓄全掏空去替人還債，結果換來的不是感激，而是冷漠、埋怨，甚至被當成仇人對待。

這種事聽起來很荒謬，但它每天都在發生。

為什麼付出最多的人，最後最惹人嫌？這跟命運公不公平無關，跟對方是不是忘恩負義也無關，根源在於那種操心的行為，本質上就錯了。

操心的底層，藏著一種極度的傲慢

心理學上有個觀點：過度操心的底層動機，根本談不上關心，說穿了是自戀型的控制，加上自身焦慮的投射。

操心者的潛台詞，翻譯過來是這樣的：

「我覺得你是個弱者。你搞不定你的人生。只有按照我的劇本走，我才覺得安全。」

這句話傲慢得驚人，但很多人就是這樣在「愛」別人的。

東亞社會有一種叫做「共生病態」的現象，邊界消融，彼此糾纏，分不清誰的人生該由誰負責。

在我做命理療癒的工作裡，見過很多這樣的人。表面上是在擔心別人，但當你真的坐下來陪他們去看，底下往往藏的是一個很深的恐懼——

怕被拋下、怕失去掌控、怕如果不夠有用就沒有人愛自己。

操心，很多時候是一種求生策略。只是這個策略在童年也許管用，長大後，它會開始傷人。

當一個人感覺到自己的一舉一動都處在另一個人的審視與擔憂裡，本能反應不會是感恩，只會是逃離。

更深的一層：你的擔心，是一種詛咒

吸引力法則的核心是同頻共振。

當你不斷擔心孩子學壞、擔心伴侶被騙、擔心家人做錯決定，你腦海裡反覆勾勒的，是失敗與災難的劇本。

你在向外廣播的訊號，是「我不相信你有能力」。

有個現象叫比馬龍效應 (Pygmalion Effect)——你怎麼看一個人，他就會慢慢長成那個樣子。

正面期待讓人變好，這大家都懂。但很少人想過反面：你對他的每一分擔心，都是在他耳邊低語——

你不行。日積月累，他真的開始相信了。

然後你說，你看，我就知道他會這樣。

古人說「兒孫自有兒孫福」，

很多人覺得太消極。

換個角度看，這句話是在說：

請你相信對方有能力走自己的路。

那種篤定的注視，才是真正有力量的支持。

為人擋風遮雨，是在偷走他們成長的機會

痛是這個世界上最有效的老師。

很多操心者習慣扮演「救世主」——

弟弟賭博欠債，二話不說掏錢幫他還；

兒子不願工作，默默用退休金供養著。

這看起來是慈悲，但你同時也偷走了對方痛定思痛、徹底覺醒的機會。

「人教人教不會，事教人一次就夠。」一個人只有在真的撞上南牆、走投無路的時候，認知才會產生重組的可能。

但如果每次都有人替他擦屁股，對方只會得出一個結論：犯錯的成本極低。然後在下一次，賭更大。

以命理的角度說，有些家庭關係之所以特別消耗、特別糾纏，在命盤上是有結構性原因的——那叫欠六親債。

六親，指的是父母、兄弟姊妹、夫妻、子女這些最親近的關係。

當一個人命盤裡帶著六親債的格局，這一生就會在某段家庭關係裡反覆拉鋸，反覆受傷，像是被一條看不見的繩子綁著，剪也剪不斷。

你有沒有見過這種人——

明明知道那個親人就是個無底洞，自己也說過無數次「這是最後一次」。

但只要對方開口，還是會忍不住幫他？道理全懂，但就是做不到。

這不只是意志力的問題。命盤裡帶六親債的人，對家人有一種近乎本能的牽絆。

但最關鍵的地方在於：你每一次的付出，以為在還債，其實只是在這段關係裡又多刻了一道痕，把彼此綁得更緊，下一輪還得再來一次。

真正了債的方式，是在這段關係裡看清自己的課題，學會那個你一直在逃的功課，然後放手。

這不是狠心，是清醒。

你說服不了認知不在同一層次的人

這個場景很多人都經歷過：你發現父母正在把錢投進一個明擺著是龐氏騙局的投資，急著勸阻，

結果換來的是父母劈頭一頓罵——「你讀了幾年書就看不起長輩了是嗎？」

然後錢還是投進去了。

薩特 (Jean-Paul Sartre) 說過「他人即地獄 (Hell is other people)」，其中一層意思就是：當你試圖全盤接管另一個人的選擇時，就無法避免衝突。

對許多人來說，維護那點自尊心，比獲得財富重要一萬倍。你永遠無法喚醒一個裝睡的人。

強行插手，最後的結果往往是：操碎心的人傾家蕩產、精神崩潰。

而被操心的對象，依賴如故，甚至理直氣壯地埋怨你管太多。

操心，有時是在逃避自己的人生

這個部分可能很多人不想承認。

許多習慣插手他人人生的人，深挖下去，是在逃避自己人生的某種平庸與無力感。

當一個人對自己的現狀不滿、卻又無力改變時，很容易把焦慮轉移到伴侶或孩子身上，透過管理別人的生活，獲取一種虛假的掌控感。

不修剪自己的生命之樹，卻狂澆別人的地皮。然後還要做道德綁架，說自己為這個家犧牲了一切。

還有一件事很少人意識到：你今天對孩子、對伴侶的操心方式，絕大多數是你從父母身上複製來的。

你的媽媽當年怎麼對你，你以為你長大了就不一樣，結果有一天你聽到自己嘴裡說出來的話，跟她一模一樣。

這不是你的錯。但如果你不去看懂這個迴圈，你就會繼續把它傳下去。

你的孩子，有一天也會坐在某個地方，用同樣的方式愛他的家人。

飛機上有個規定：遇到緊急狀況，先戴好自己的氧氣面罩，再去救人。

你自己先活著，才有能力幫別人。榜樣的力量永遠比管教有效。

當你把自己活成一座不可撼動的高山，你根本不需要操心別人走哪條路。

你的存在本身，就已經是答案。

阿德勒教你三個問題，瞬間澆滅操心的衝動

阿德勒 (Alfred Adler) 有個方法，

我覺得可以試試。

下次你又忍不住想去管之前，先停三秒，問問自己：

這件事搞砸了，是誰要收爛攤子？

如果答案是對方，那你憑什麼替他決定？

如果你插手，結果還是爛了，對方把責任推給你——你承受得住嗎？

問完這三個問題，你會發現，大部分時候你想管的衝動，談不上愛，只是你受不了眼睜睜看著失控的感覺。

那是你的問題，跟他無關。

放手，才是真的愛

真正的愛，是允許一個人「如他所是」，而不是硬要他「如你所願」。

當你放下那種自以為是的拯救者情結，停止背負不屬於自己的重量，那個你一直擔心的人，反而因為失去了依靠，開始激發出自己的求生本能，慢慢地，真的站起來了。

你把所有的眼神都放在別人身上，覺得這叫愛。但你有沒有想過——你上次認真看自己，是什麼時候？

從今天開始，把那些盯著別人的目光，一點一點收回來。這樣下去，你連自己都快沒了。

一個連自己都快沒了的人，能給出的，從來都不是愛。

這些年陪著很多父母、很多孩子坐下來談。

我發現最難的，是那個願意承認「我的擔心裡面有我自己的恐懼」的瞬間。

那個瞬間，才是真正關係鬆動的開始。

 

#家人 #人生

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3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

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2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
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政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

2026-03-18 10:47 女子漾／編輯許智捷
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印

不少人常出現腳痛、腳痠甚至膝蓋不適等症狀，但第一反應幾乎都是：「是不是最近走太多？」然而臨床上，問題往往不是走路，而是你每天穿的那雙鞋。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

醫師黃軒在社群指出，現在許多社群爆紅的「網紅鞋」，看起來舒適又好搭，但其實早已悄悄成為足部問題的元凶。

在時尚與健康之間，你的腳，很可能正在默默承受代價。

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1.「踩起來像雲」其實最傷腳？過軟鞋底讓足弓崩壞

現在很多人迷戀那種一踩就陷下去的「踩屎感」鞋款，走起來好像很療癒，但從足部結構來看，這其實是長期隱患。

圖片來源：水印
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鞋底過軟，代表支撐不足，足弓會逐漸往內塌陷，讓足底筋膜長期被拉扯。時間一久，不只腳底開始隱隱作痛，連小腿也會因為代償而變得特別疲勞。

簡單來說，越「軟Q」的鞋，反而越可能讓你的腳偷偷壞掉。

2.厚底鞋不只顯高，還可能讓你更容易扭傷

厚底鞋這幾年幾乎人手一雙，不用穿高跟鞋就能偷偷長高，是許多女生的心頭好。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

但問題在於，鞋底太厚會讓腳底對地面的感知變遲鈍。當你走在不平路面或突然轉向時，身體反應會慢一拍，腳踝穩定度下降，自然更容易扭傷。

看起來「穩穩站高高」，其實身體正在失去平衡感。

3.尖頭鞋超顯瘦，但腳趾正在變形

很多鞋款為了好看，會把鞋頭設計得又窄又尖，但這正是另一個常見地雷。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

腳趾其實需要空間自然展開，一旦長期被擠壓，就可能出現拇外翻、錘狀趾，甚至神經壓迫與指甲問題。更關鍵的是，腳趾無法正常出力時，整個走路姿勢都會改變，進一步影響膝蓋與髖關節。

時尚感有了，但代價可能是整條腿的壓力失衡。

醫師提醒：選鞋其實只要記住3件事

比起盲目追流行，選對鞋其實沒有那麼難。關鍵就在於回到腳的「自然需求」。

第一，鞋頭要夠寬，讓腳趾能自在伸展。
第二，鞋底要穩定，而不是一味追求柔軟。
第三，要有基本的足弓支撐，幫助分散壓力。

腳是人體與地面接觸的第一個關鍵結構，一旦這裡出問題，影響的不只是腳，而是整個身體的連鎖反應。下次當你再說「最近好像走太多」時，也許該先低頭看看，你腳上的那雙鞋，真的適合你嗎？

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#網紅鞋

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他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

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2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

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男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
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潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
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2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
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治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

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2026-03-18 16:28 女子漾／編輯許智捷
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65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty

台灣正式邁入超高齡社會，各縣市紛紛加碼長者福利，其中「健保費補助」成為近期最受關注的政策之一。2026年起，南投、台東與苗栗陸續推出或規劃相關措施，從65歲到80歲不等，補助門檻與方式差異明顯。

不過，外界熱議的「65歲以上免繳健保費」，其實並非全台適用，而是依各縣市條件而定。

以下整理三地最新政策與申請重點，幫助民眾一次看懂。

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1. 南投縣：65歲以上補助上路　不排富、免申請

圖片來源：南投縣仁愛鄉公所
圖片來源：南投縣仁愛鄉公所

南投縣宣布自2026年4月1日起推動長者健保費補助政策，對象為65歲以上長者，以及55歲以上原住民。

本次最大亮點在於不設排富條款，且採「免申請、自動勾稽」方式，由縣府直接與健保署資料串接，符合資格者每月最高補助約826元，一年可減輕近萬元負擔。

仍需符合設籍條件，但不設年限限制，只要在2026年4月1日前完成設籍，即可適用補助。

2. 台東縣：70歲以上縣府代繳　符合資格可退費

圖片來源：台東縣政府
圖片來源：台東縣政府

台東縣自2026年1月1日起，針對70歲以上長者提供健保費代繳服務，預估約3萬名長輩受惠。

申請採免申請制度，由社會處主動造冊處理。資格條件包括設籍滿1年，且一年內實際居住國內滿183天，同樣不設排富門檻。

若長輩健保依附在子女名下投保，已被扣繳的費用，在資格確認後也會進行退費。

3. 苗栗縣：80歲以上規劃補助　採試辦方式推動

苗栗縣則規劃針對80歲以上高齡長者提供健保費補助，並以試辦方式推動政策。

經費來源主要為大型工程帶來的印花稅超徵收入，縣府表示將優先照顧高齡族群，預估每人一年可減輕約1萬元保費負擔。

不過，目前實際代繳與作業細節仍待進一步公告，民眾需持續關注官方資訊。

補助怎麼查？2種方式快速確認

民眾若想確認是否符合補助資格，可透過以下方式查詢：

1.登入健保署官網「補助資料查詢」，使用健保卡或自然人憑證，即可查看補助身分與金額。
2.透過「全民健保快易通」APP查詢補助紀錄，也能即時確認是否已折抵保費。

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