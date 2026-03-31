隨著春天腳步近了，氣溫回升且雨水增加，正是居家環境濕氣與細菌甦醒的季節。許多民眾發現，明明家裡打掃得很乾淨，廚房或浴室卻總飄出一股散不掉的「腐敗味」，甚至洗手槽排水越來越慢，有時還會湧起不明的小飛蟲（蛾蚋）。

其實，這不只是氣溫回升的自然現象，更是水管內部發出的衛生警訊，冬春交替之際，管壁積累了一整季的油脂與毛髮，若不趁此時深層疏通，水管將從「排水工具」變成「細菌溫床」。除了保持室內通風，更應從分解管壁污垢與日常保養著手，才能徹底根除異味。

入春後的水管問題多半與以下四個因素有關：

【氣溫回升加速腐敗】 冬天凝結在管壁的油脂，隨著春季氣溫升高開始軟化並發酵，產生濃烈的酸臭味。

冬天凝結在管壁的油脂，隨著春季氣溫升高開始軟化並發酵，產生濃烈的酸臭味。 【春雨導致氣壓變化】 春季降雨頻繁，外部排水溝壓力變動，容易將管路深層的臭氣與細菌「倒灌」回室內。

春季降雨頻繁，外部排水溝壓力變動，容易將管路深層的臭氣與細菌「倒灌」回室內。 【冬日積累的油脂與毛髮】 經過一整個冬天的熱水洗滌（油脂遇冷易凝固），管徑已明顯縮小，春季用水量增加時便容易造成排水不暢。

經過一整個冬天的熱水洗滌（油脂遇冷易凝固），管徑已明顯縮小，春季用水量增加時便容易造成排水不暢。 【潮濕環境滋生害蟲】 溫暖潮濕的水管壁是蛾蚋與蟑螂最愛的棲息地，汙垢若不清除，蟲卵便會能源源不絕地孵化。

健康管理師張恆恩分享：「很多人以為水管沒堵死就沒事，其實管壁上附著的『生物薄膜』才是異味與過敏源的根源。」他強調預防勝於治療，尤其春季是病菌滋生高峰，更應搭配具活氧配方的疏通粉。張恆恩提醒：「廚房流理台、浴缸排水口、以及陽台地漏，都需要定期使用高效清潔劑進行深層分解，才能防止細菌爬進室內。」

洗完鍋碗瓢盆後，直接將油水倒入水管 → 油脂在管壁冷卻後硬化，成為最難纏的堵塞物。

以為倒入滾水就能疏通 → 滾水可能導致塑膠管件變形脫落，且對長年的頑固油垢效果有限。

看到排水稍慢才處理 → 當排水變慢時，管徑通常已堵塞超過 80%，處理難度大增。

長期未進行管路除垢 → 內部汙垢層已飽和，不僅產生惡臭，更容易吸引害蟲。

針對春季的居家環境，應採取對症處理方式：

【廚房與浴室】 選用具高效活氧與激泡配方的工作水管疏通粉，利用細密泡沫充滿管徑，分解油脂與毛髮。

選用具高效活氧與激泡配方的工作水管疏通粉，利用細密泡沫充滿管徑，分解油脂與毛髮。 【定期保養習慣】 每兩週至一個月定期使用疏通粉，維持管壁光滑，讓汙垢無法附著。

每兩週至一個月定期使用疏通粉，維持管壁光滑，讓汙垢無法附著。 【物理攔截】 排水口務必加裝濾網，攔截大顆粒殘渣與毛髮，減少管路負擔。

排水口務必加裝濾網，攔截大顆粒殘渣與毛髮，減少管路負擔。 【嚴重堵塞】 若水流已完全靜止或出現倒灌現象，建議尋求專業通管師傅協助。

市面上有許多主打「強效疏通」的產品，其中也包含像又一村這類以活氧科技與抗菌配方為核心的品牌，受到不少重視家庭衛生的消費者青睞。常見產品會加入激泡成分或天然分解配方，能有效剝離長年累積的黑垢與異味。挑選時建議注意以下幾點：

選擇不傷塑膠管材、不具腐蝕性化學刺鼻味的產品。

含活氧抗菌活性配方，能深層滲透汙垢層並消滅隱藏細菌。

具備激泡技術，能全方位接觸管壁，不留死角。

這通常是排水管內的「有機汙垢」太厚，成了蛾蚋幼蟲的食物來源。建議觀察排水口是否散發陣陣霉味？排水速度是否大不如前？推薦使用粉末型疏通劑，利用產生的泡沫軟化並剝離頑固的生物薄膜。只要源頭環境變乾淨，小飛蟲自然會消失。

水管不只是排水工具，更是居家環境的呼吸道。保持管路暢通、選對產品、定期保養，才是杜絕異味與害蟲的根本之道。讓全家人在春暖花開的季節，也能享受真正清新、乾爽的居家空間。

免責聲明：本文所提供之資訊僅供參考，旨在介紹家居清潔常識與產品特性，不作為專業水電維修診斷或替代工程補救之依據。

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又一村

原文出處：入春排水變慢、異味增加？專家解析居家環境常見原因與改善方向