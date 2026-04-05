在現代高壓社會中，「睡個好覺」似乎成了一種奢侈的渴望。許多職場菁英白日腦力超載，夜晚卻在床上輾轉反側，即便更換了昂貴的寢具、嘗試了白噪音，依然無法阻止大腦的高速運轉。一般觀念往往認為，失眠是大腦無法「關機」的結果，但根據BBC報導的研究顯示，控制睡眠的關鍵開關，可能不完全位於頭顱內的腦部，而是藏在腹部的「第二大腦」：腸道。

科學家發現腸道微生物群（Microbiome）是掌控人類生理時鐘的關鍵角色。這項發現推翻了過去「睡不好只是大腦太累」的單一觀點，揭示了腸道健康與睡眠品質之間密不可分的生理連結。對於長期淺眠、易醒或受焦慮所苦的族群而言，提供一項值得參考的研究觀點。

人體的運作機制遠比我們想像的更為精密。醫學界將腸道與大腦之間的雙向溝通管道稱為「腸腦軸（Gut-Brain Axis）」。這條軸線透過迷走神經（Vagus Nerve）這條生理高速公路，將兩個器官緊密連結。

值得注意的是，腸道不僅是消化器官，更是人體最大的神經分泌器官之一，有研究指出，血清素多數與腸道相關機制有關；而另一種負責抑制神經興奮、幫助放鬆的胺基酸 GABA（γ-胺基丁酸），與腸道菌相狀態可能有所關聯。

當腸道菌相失衡，這些關鍵化學物質的產量便會波動，可能與情緒與睡眠表現的變化有關，導致入睡困難或淺眠多夢。簡而言之，若腸道內的「原住民」過得不開心，可能影響整體休息狀態。

睡眠與腸道健康的影響是雙向的。不僅腸道菌相會影響睡眠，睡眠不足也會反過來破壞菌相平衡。根據此研究指出，即便只是短期的睡眠剝奪或晝夜節律混亂（如熬夜、週末補眠造成的社交時差），可能與腸道菌相變化有關。

腸道內的細菌也有自己的「生理時鐘」。當人體作息不規律時，體內的微生態系統也會跟著「倒時差」。這種代謝節律的錯亂，會導致與代謝相關的菌種減少，可能影響菌相組成與相關生理反應，可能與代謝相關指標變化有所關聯。這解釋了為什麼長期熬夜的人，往往伴隨著腸胃功能不適、肥胖以及情緒焦慮，形成一個難以打破的惡性循環。

既然腸道菌相直接關係到睡眠品質，透過飲食調整成為了常見的調整方式之一。相較於單純補充益生菌，攝取足夠的「益生元（Prebiotics）」更是養好菌的基礎。益生元是益生菌的食物，能幫助好菌在腸道內生長。

三大飲食原則包括：

多樣化植物纖維： 攝取全穀雜糧、蘆筍、洋蔥、香蕉等富含膳食纖維的食物，這些不被小腸消化的纖維進入大腸後，會被細菌發酵產生短鏈脂肪酸，有助於維持腸道環境平衡。

攝取全穀雜糧、蘆筍、洋蔥、香蕉等富含膳食纖維的食物，這些不被小腸消化的纖維進入大腸後，會被細菌發酵產生短鏈脂肪酸，有助於維持腸道環境平衡。 天然發酵食品： 適量攝取無糖優格、味噌、納豆或韓式泡菜。這些食物含有天然的活性菌株，且發酵過程中產生的代謝物可能與情緒感受調整相關。

適量攝取無糖優格、味噌、納豆或韓式泡菜。這些食物含有天然的活性菌株，且發酵過程中產生的代謝物可能與情緒感受調整相關。 避免精緻糖與加工食品：高糖飲食會餵養腸道中的壞菌與真菌（如白色念珠菌），可能影響身體狀態與作息表現。

除了透過飲食調整體內生化環境，外部的物理性刺激同樣能調節神經傳遞物質。近年來，「深層觸壓感（Deep Touch Pressure, DTP）」的概念也備受關注。DTP 是一種均勻、帶有重量的觸覺刺激，類似於擁抱或被安撫的感覺，適度的深層觸壓可能與壓力相關生理反應有關。

這與腸道菌製造血清素的機制形成了完美的「內外呼應」：腸道負責原料的製造，而外部的深層觸壓則提供了安全感的環境信號，幫助身體進入較放鬆的狀態。

健康管理師張恆恩最後分享：對於身處高壓環境的現代人而言，維持良好睡眠狀態，有賴建立全方位的健康識能。這意味著我們可以從餐桌上的選擇開始，關注腸道菌相的平衡，同時檢視臥室環境是否具備舒適與安定的條件。當我們逐步調整作息、尊重體內的晝夜節律，並透過合適方式讓身體放鬆，有助於維持較穩定的睡眠品質，作為日常健康管理的一環。

圖說：維護腸道健康，提升血清素分泌，有助於睡眠品質。

圖說：舒適的睡眠環境。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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資料來源：

1. BBC-Snug with your bugs? How microbes control your sleep

原文出處：腸道菌相與睡眠關聯受關注：研究探討腸腦互動機制