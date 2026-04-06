2026-04-06 12:02 潮健康
換季鼻過敏問題增加：醫師分享日常調整與保養建議
台灣長期被稱為「過敏之島」，過敏性鼻炎更是許多民眾日常生活的困擾。根據衛福部全民健保申報資料分析，2019年，國人因過敏性疾病就醫約355萬人，佔總人口的15%，就醫人口以15-44歲最多佔38.6%，其次是45-64歲佔24.8%，15歲以下佔21.8%。當鼻塞、流鼻水、連續打噴嚏反覆發作，不僅影響睡眠品質，也可能造成黑眼圈、注意力下降等問題。
目前擔任全煜耳鼻喉科副院長同時也是健康力駐站醫師林岱樓表示，過敏性鼻炎並非單純的季節性問題，而與氣候環境、生活型態及免疫系統狀態密切相關。想減少鼻過敏帶來的不適，除了藥物治療外，可從「環境控制」與「生活調整」兩個方向著手。
台灣過敏盛行率高 氣候與生活型態是主因
台灣過敏問題普遍，主要與兩大因素相關：
首先是氣候環境。台灣屬於海島型氣候，全年高溫潮濕，非常適合塵蟎與黴菌生長，其中塵蟎更是最常見的過敏原之一。當室內濕度超過60%時，塵蟎繁殖速度會明顯增加，進而提高過敏發作機率；其次是現代生活型態改變。高油、高糖、低纖維的西化飲食，可能造成腸道菌相失衡。
醫師建議5招改善鼻過敏 從生活習慣做起
林岱樓醫師指出：腸道被認為與免疫調節相關的重要器官之一，一旦菌相失衡，免疫系統可能更容易產生過敏反應。因此對於長期受鼻過敏困擾的民眾，林岱樓醫師建議，可從日常生活中建立良好習慣，有助於減少不適情形。
第一招：加強環境控制
保持室內濕度約50%，並定期清洗寢具（建議55°C以上熱水），搭配防蟎寢具套與空氣清淨機，有助於減少環境中過敏原。
第二招：溫鹽水洗鼻
使用生理食鹽水沖洗鼻腔，可物理性清除鼻腔中的過敏原與分泌物，為常見的日常清潔方式之一。
第三招：規律運動
適度有氧運動如慢跑、游泳，有助維持身體機能與活動狀態，但應避免在空氣品質差或花粉濃度高時進行戶外活動。
第四招：鼻部按摩舒緩鼻塞
當鼻塞發作時，可按摩鼻翼兩側或鼻周穴位，有助於放鬆局部緊繃感受。
第五招：長期調整體質
過敏性鼻炎的根本問題在於免疫系統過度反應，長期調整體質、改善腸道健康，可作為日常調整方向之一。
益生菌調整腸道菌相 成過敏體質調整新方向
林岱樓醫師強調，腸道菌相與人體免疫系統密切相關，與腸道功能與免疫反應之間的關聯持續被研究探討，適當補充與免疫調節相關研究的益生菌菌株，可能與免疫反應調節相關；林岱樓醫師也提醒，益生菌可作為日常保健輔助，但仍應搭配良好生活習慣與醫師建議。
過敏調整的益生菌怎麼挑？林岱樓醫師提醒，市面上訴求過敏的益生菌非常多，要挑選有國家健康食品「輔助調整過敏體質」功效認證的益生菌才相對有保障；此類產品需通過國家健康食品認證，其相關功效與適用情形，應依主管機關核可內容為準。
過敏性鼻炎屬於慢性體質問題，症狀可能反覆發作。透過環境控制、飲食調整、規律運動與適當保健，有助於減少發作帶來的困擾。若長期發作長期影響生活品質，則應及早尋求專業醫師診斷與治療，以免症狀惡化或併發其他鼻部疾病。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
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・健康力
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