換季鼻過敏問題增加：醫師分享日常調整與保養建議

圖片來源：Canva

一名妻子因丈夫長期腰痛，醫師建議施打PRP、PRF等再生療法，單次費用動輒數萬元，讓她焦急詢問保險是否能理賠。這樣的情況在門診並不少見，尤其當醫療技術日新月異，自費療程越來越普遍，民眾卻常在付款前才驚覺「保險不一定會幫你買單」。

壽險顧問陳冠璇指出，關鍵其實不在於「打什麼針」，而是「怎麼受傷」。許多人誤以為只要是醫師建議、且有醫療必要，就一定能申請理賠，但實際上，保險公司審核的核心標準，往往與醫療現場的判斷完全不同，一不注意，幾萬元醫療費可能只能自己吞下。

以下為壽險顧問陳冠璇全文：

圖片來源：陳冠璇

『你老公腰痛治不好，醫生建議打一針幾萬塊的 PRP、PRF

你慌張地 LINE 我問：「這能賠嗎？」』

我實話告訴你：這幾萬塊打下去，能不能拿回理賠金，關鍵不在醫生怎麼醫，而在你老公當初「為什麼」痛?

別管什麼 PRF 還是 PRP 了，保險公司只在乎一件事：你的腰痛是「跌倒撞到」，還是「長期積累」？

診斷書上的「關鍵字」，價值三萬元

在社群上，很多人常問：「診斷書要怎麼寫才會賠？」

甚至有業務員會私下「指導」。我直接告訴你：這是在玩火。

別再逼業務教你怎麼寫診斷書，萬一弄巧成拙變成「詐保」，你省下的醫藥費，都不夠付律師費。

診斷書是醫生的專業事實，業務員無權也沒資格主導。你真正該做的，是誠實告訴醫生受傷的「發生過程」。是搬重物閃到、還是走路跌倒？由醫生依專業判斷開立。這才是最安全、最合法的做法。

為什麼醫生說要打，保險公司卻不一定賠？

這就是最殘酷的現實：你用 2026 年的新技術治病，保險公司卻拿 20 年前的老條款在審你的錢。

這就是「醫學進步」與「保單定義」的時差。

意外險理賠（實支實付），必須同時符合三個條件：

1.突發：意料之外。

2.外來：身體以外的力量。

3.非疾病：不是因為生病引起的。

如果是長期坐姿不正導致的慢性腰痛，或是舊疾復發，就算醫生說非打 PRP 不可，這在定義上就是「疾病」，意外險一毛都不會賠。

最後，就算賠，也不一定全賠

即使符合意外定義，你還要看保單條款的「折扣」。

有些自費醫療，保單約定只按實際支出的 70% 給付，有些甚至只有 65%。幾萬塊的自費，最後理賠下來可能跟想像有落差。

真心話：

別在要付錢的時候才慌張翻條款。遇到這種高額自費，先冷靜下來，確認受傷原因，誠實告知醫生，並把保單拿給專業的業務員審視。