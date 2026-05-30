「時蔬黑芝麻雞蛋涼麵」

為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因。圖片來源：pexels

最近一則關於台灣低生育率的討論在社群炸開，不少網友看完超有感。原PO一句「台灣生育率低，是因為大部分人活得不快樂」，意外戳中一票人心聲，留言區直接變大型人生告解現場。

但有趣的是，大家不是單純喊「養不起」，反而更多人在討論另一件事：如果自己的人生都還沒過好，真的適合帶另一個生命來這個世界嗎？

不是不喜歡小孩，是怕複製自己的痛苦

過去一談到台灣低生育率，大家第一時間想到的往往是高房價、低薪、工時過長等現實壓力，但這次許多網友點出的原因其實更直接。有人直言，「生小孩的前提是，你要真心覺得人生是幸福的，活著是快樂的」；也有人用更犀利的比喻形容，「就像一個遊戲不好玩，不會想推別人入坑。」

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越來越多年輕人開始回頭檢視自己的成長背景，發現家庭未必總是溫暖避風港，有人從小看著父母爭吵不休，有人經歷家暴陰影，也有人目睹母親長期在婚姻裡委屈隱忍。這些畫面不只影響他們對婚姻的期待，也讓「我是否想成為父母」變成一個更沉重卻更誠實的提問。

甚至有網友分享一段讓人苦笑的家庭對話：「為什麼我們家小孩都不想結婚？」另一人回：「你覺得他們從小看我們這樣，還會想結婚嗎？」短短幾句話，卻道盡許多人對婚育的複雜心情。

我快樂就是因為沒有生小孩？

更顛覆傳統想像的是，不少人選擇不生小孩，並不是因為人生過得辛苦，恰恰相反，是因為現在過得太自在、太滿意。有人坦白表示：「我現在很快樂，所以更不想生。」也有已婚網友幽默直言：「我已婚，很快樂；有沒有一種可能，我快樂就是因為沒有生小孩？」這類發言意外引發大批共鳴，也反映出一種價值觀轉變。

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對現在許多年輕人來說，人生的完整樣貌早就不再只有結婚生子這一條路，旅行、工作、自我實現、經營伴侶關係、養寵物，甚至只是單純享受自由生活，都可以成為人生重要的重心。

過去「成家立業」像是社會默認的人生標配，但現在越來越多人開始反問，為什麼人生一定得照著這套劇本走？這未必是抗拒婚姻或否定家庭，而更像是當人生選擇變多之後，每個人都更願意誠實面對自己真正想要的生活。

最怕的不是沒錢，是沒把握當個好父母

留言區也出現另一種很值得注意的聲音，不是因為原生家庭帶來陰影才不敢生，反而是因為擁有幸福家庭，讓人更不敢輕易成為父母。有網友坦言：「我爸媽很好，所以我更不敢生，因為我沒信心做到像他們一樣。」這句話讓不少人瞬間有感。

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許多人其實不是討厭小孩，也不是完全排斥家庭生活，而是越了解育兒這件事，越知道那不是一時衝動就能承擔的責任。養小孩從來不只是把他餵飽、送去上學這麼簡單，情緒陪伴、教育方式、價值觀建立，甚至心理健康照顧，每一項都像一場長期且無法中途喊停的工程。

還有網友半開玩笑地說：「誰能保證自己會生到天使寶寶？」乍聽像玩笑，卻也說出不少人的真實焦慮。和上一代相比，現在的人對育兒資訊接觸更多，也更清楚教養背後的壓力與責任，因此在是否生小孩這件事上，反而變得更加慎重。

還是繞不過社會壓力

當然，撇開情感與價值觀的討論，現實壓力依然是許多人不敢生小孩的重要原因。有網友一句「養自己跟頂多養隻貓就很難了」，直接說出不少人的心聲。高房價、長工時、薪資成長追不上物價、對職場穩定與勞動權益的不安，這些早已是台灣年輕世代再熟悉不過的生活背景。

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過去長輩常說「以前再苦也是這樣把小孩養大」，但現在許多年輕人的想法其實不太一樣，他們在意的不只是讓孩子有飯吃、有學校念，而是能不能給孩子一個相對健康、穩定，甚至快樂的成長環境。

說穿了，這不是抗壓性變低，也不是這一代比較脆弱，而是大家對成為父母這件事，有了更高也更誠實的標準。

社群讓人更恐婚？Threads也被點名

還有另一派網友把原因指向社群平台帶來的「資訊後遺症」。有人坦言，自己原本其實覺得父母婚姻很幸福，也不排斥結婚這件事，但每天滑社群平台，看著一篇篇婚姻抱怨文、婆媳衝突、育兒崩潰日常，久了竟開始對婚姻產生懷疑，甚至忍不住恐婚。

這樣的現象其實不難理解，因為社群平台本來就容易放大情緒強烈的內容，婚姻幸福、生活平穩的人未必會天天上網分享歲月靜好，但正在經歷關係低潮或情緒爆炸的人，更可能透過發文抒發壓力。當這類內容被演算法不斷推送，就很容易讓人產生一種「怎麼大家婚後都這麼慘」的錯覺。

不過，社群上看到的樣貌，未必就是現實的全貌，資訊看得越多，有時反而更容易被情緒帶著走。