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養小孩，從來不只是把孩子顧好而已，更像是一場沒有終點的「燒錢挑戰」。當爸媽每天在奶粉、托育、生活開銷之間精打細算，背後其實反映的是一整個家庭的財務壓力。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/4/29～2026/4/28）「育兒」相關討論，除了聚焦於「教養、照顧、培養、壓力」等議題，也能看見「花錢、養不起、開銷、補貼、成本、月薪」等與經濟負擔相關的熱門關鍵字，凸顯育兒開銷已成為多數家庭難以迴避的現實壓力。

網友分享「養兒很燒錢，暑假期間可以燒掉5萬」、「我認為養小孩至少有要中等的生活水平，至少要讀雙語等級的幼兒園，以後要讀資優班及學才藝及補習，這些都要錢」、「生小孩很花錢、也很累，可是得到的快樂和幸福感，還有自己重新體驗一次快樂的童年」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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孩子過了2歲，花錢的方式也悄悄改變。這個從「需要被照顧」走向「開始學習與探索」的階段，不只是成長關鍵期，更是家庭開銷結構的大轉彎。依《幼兒教育及照顧法》定義，幼兒指的是「二歲以上至入國民小學前之人」，他們正處於啟蒙發展的重要時期，也讓爸媽的支出重心，從原本的奶粉、尿布，逐步轉向教育、體驗與各種成長資源的投入。

究竟哪些支出項目最讓家長「最有感」？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體進一步整理出「十大幼兒開銷支出」聲量排行，揭開當前網路討論度最高、也最容易讓荷包失守的育兒開銷清單。

No.10 外出交通與安全用品

示意圖／Shutterstock

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從就學交通費、看病臨時叫計程車，到日常外出會用到的汽座、推車、走失繩、安全帽，這些支出看起來零散，卻都和孩子能不能平安移動有關，畢竟父母都希望「一路平安、不要出狀況」。

其中，汽座更是家長討論重點。挑選時不只比價格，也會看CNS或ECE認證標、產品檢測內容、包覆性、透氣性，以及安裝起來穩不穩等。有些家庭為了節省預算，會接收親友的恩典牌汽座，但不少網友提醒，汽座可不是「能用就好」的二手物，製造年份、使用年限都得確認清楚；有人分享，「6至7年內的我覺得可以」；更有網友直言，「其他恩典牌全收，唯有汽座不能妥協，寧可買便宜一點的，也不要超過年限的」。

No.9 個人護理與衛生用品

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「怎麼又用完了？」大概是爸媽補貨時最常冒出的心聲。從褲型尿布、濕紙巾到洗沐用品、乳液，這些消耗品都是購物車裡的固定班底；出門要備防蚊液、止癢膏，上學後口罩、酒精更是用得像被按了快轉鍵。單次結帳看似幾百元，月底對帳才發現，這些每天都在消失的小東西，早已默默疊出一筆可觀開銷。

精打細算的爸媽補貨時，不只會比價格、等檔期，結帳前也會順手確認有沒有信用卡回饋可以搭配。像國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益，涵蓋卡多摩嬰童館、安琪兒婦嬰百貨、麗兒采家 等指定母嬰用品店，至2026年6月30日前可享5%小樹點(信用卡)回饋；若是在指定嬰幼童品牌官網消費，回饋更高達10%小樹點(信用卡)。

對經常採買消耗品的家庭來說，雖然無法讓育兒開銷消失，至少能把「必花之財」 轉成點數回饋 ，替荷包留些喘息空間。

No.8 托育服務

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對雙薪家庭來說，保母、臨托與幼兒園延托服務，常常是爸媽的育兒神隊友。孩子還小、家長要上班，接送、照顧與臨時狀況都需要有人補位；這些照顧支援，也就成了撐住日常節奏的關鍵，讓爸媽不用在工作與照顧孩子之間手忙腳亂。

家長對照顧支援的需求，也反映在近期勞動部推動的「外籍家庭幫傭新制」討論上。新制規定放寬後， 只要家中有1名未滿12歲兒童，即可申請至多1名外籍家庭幫傭。

相關討論也延伸到聘僱成本與實用性，有網友認為「若能加上補助才更實際吧」；但許多家長則表示支持，「這個政策的意義是把瑣碎的家務交給外傭做，父母就是專心陪伴孩子」、「明明超級父母友善，讓父母多一個穩定固定的後援幫手」。

No.7 學雜費

示意圖／Shutterstock

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雖然政府持續推動幼教補助，但公幼抽不到、非營利要排隊、私幼又貴桑桑仍是不少家長的共同無奈。除了固定學雜費，活動費、校外教學費等零星支出也可能陸續出現。

選校時，家長不只比價格，也會評估課程、師資、環境與接送便利性；畢竟幼兒園不只是上課地點，更是孩子第一次走入團體生活的重要環境。

既然教育支出無可避免，如何付款也成為許多爸媽精打細算的一環。如果孩子就讀康橋國際學校、復興實驗高中或台北美國學校等指定11間私校，只要家長持有國泰世華CUBE信用卡，且與未成年子女皆於國泰世華銀行開戶，並由家長登記為法定代理人或監護人，於活動期間透過「i繳費」平台刷卡繳納學費，即可享1%小樹點(信用卡)回饋。善用支付工具與回饋機制，多少也能替家庭支出省下一筆。

No.6 玩具、圖書與啟蒙用品

示意圖／Freepik

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家裡有幼兒的父母，大概都懂玩具與書本繁殖的速度有多驚人。客廳上個月還通行無阻，現在就被積木、玩具車、磁力片和繪本全面占領。

這類用品之所以常被討論，除了家長很容易遇到哪種玩具最能殺時間的選擇題，也和大家重視孩子發展有關。像「小孩適合什麼玩具」、「必買繪本有哪些」都是常見問題；爸媽不只看好不好玩，也會在意能不能培養專注力、想像力、語言表達或手眼協調。

只是幼兒興趣轉移快，今天愛不釋手，過幾天可能就被放到一旁，也讓家長常在「家裡快炸掉」與「再買最後一個」之間反覆拉扯。

No.5 課外課程

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幼兒階段的課外課程，與其說是要孩子立刻學會什麼，不如說是讓他們多試一點、多玩一點。

音樂、美術、體操、游泳、語言等課程，都像替孩子打開一扇小門；有些能啟發興趣，有些能訓練手眼協調、表達能力或肢體控制，還有些是爸媽心中的放電神器，只要孩子上完課玩得投入、回家吃得香睡得好，就會覺得這筆錢花得有價值，網友分享「只要小孩學得開心、玩得開心，我就很願意花錢送她去」、「才藝還是要孩子喜歡才能學得長久」。

既然是為了給孩子更豐富的感官刺激，不少家長會鎖定強調「五感開發」的相關課程。這時若能運用國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益，就能在支持孩子探索的同時換取回饋。活動期間於指定課程消費可享10%小樹點(信用卡)回饋，涵蓋音樂、舞蹈、語言、游泳、滑雪等多元類型。對仍在摸索孩子興趣方向的家庭而言，爸媽每次替孩子報名課程時，也能同步累積回饋、減輕開銷負擔。

No.4 飲食與營養品

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孩子開始跟著大人一起吃飯後，育兒開銷也正式進入吃不停的新階段。從成長配方、鮮奶、水果，到外食時多點的一份兒童餐、下午嘴饞的小點心，看似零零碎碎，累積下來卻相當有感。更別說不少爸媽為了改善挑食、補足營養，還會額外添購鈣片、益生菌、葉黃素等保健食品，讓餐桌上的花費一路升級。

但對多數家長來說，花的從來不只是餐費，而是希望孩子吃得營養、長得健康的安心感。雖然每次看到帳單都忍不住心頭一震，但只要孩子願意乖乖吃飯、頭好壯壯長大，這筆吃進未來的投資，爸媽通常都甘願買單。

No.3 衣服配件

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這大概是爸媽最心痛又心動的一項。2歲後的孩子長大速度像吹氣球，如果Size都買剛剛好，這季買的衣服，下季可能就變七分褲，鞋子更是每隔幾個月就要換大一號。

雖然明知穿不久，但看到那些縮小版的潮流服飾或可愛洋裝，爸媽還是會邊唸好貴邊掏出信用卡，只為了在寶貝的成長紀錄中留下最萌的身影，網友表示「女寶真的很好買啊，髮飾買不完」、「男寶好控制，女寶很容易失控」。

為了把預算花在刀口上，不少家長練就了一身省錢神功。除了接收親友傳承的恩典牌，現在更流行在FB社團或LINE群組裡買二手衣；也有不少網友會因為家中小孩衣櫃要滿出來而出清。

No.2 醫療保險

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養小孩後，爸媽對住家附近診所的熟悉度，可能比巷口超商還高。這個年紀的孩子免疫力還在練兵階段，從感冒、腸胃炎到各式流行的校園病毒，常常這週才領完藥，下週又在候診區相遇。除了平時掛號費，最讓家長心驚的就是半夜衝急診。掛號、檢查到後續住院開銷，可能一次就是數千元起跳，也讓醫療保險成為家長群組裡常被討論的保障話題。

為了替突發狀況多一層防護，不少家長從孩子年幼時，就開始規劃實支實付、意外險與醫療險等保障，納入家庭長期財務安排。一旦真的遇到較大的醫療支出，也會讓爸媽重新檢視現在的保障，究竟夠不夠撐住下一次突如其來的意外。

No.1 親子旅遊

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親子旅遊不一定是實際花費最高的項目，卻很可能是爸媽最有共鳴的育兒開銷。孩子滿2歲後告別嬰兒機票優惠，門票、餐食與交通支出跟著變有感；每次出遊，爸媽不只要找好玩景點，還得盤算孩子能不能放電，在預算、體力與美好回憶之間取得平衡。

為了讓這筆甜蜜負擔省一點，不少家長也會善用銀行推出的親子優惠補貼旅費。以國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益為例，無論是透過Klook購票、帶孩子到東京迪士尼樂園或大阪環球影城圓夢，入住熱門親子飯店，或前往雞湯大叔、貳樓等指定親子友善餐廳用餐，都可享5%小樹點(信用卡)回饋。就連位於關渡碼頭貨櫃市集、堪稱年度最強親子展的「恐龍大復活關渡探險樂園」，CUBE卡友也能享有餐飲9折與專屬優先通道入園禮遇。

對許多家庭來說，每一趟親子旅行，累積的不只是回憶，還有跟著增加的旅遊開銷。若能把交通、門票、住宿與餐飲一起納入回饋規劃，不只能替荷包省下一點空間，也能讓爸媽更安心陪孩子創造珍貴成長回憶。

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月29日至2026年4月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

針對討論『育兒』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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