潮健康／林昱彣

響應政府提出「2030年降低癌症死亡率三分之一」的國家願景，台灣癌症基金會、中華民國乳癌病友協會、台灣乳房醫學會共同發聲表示，隨著藥物科技的進步，乳癌分類已從過去的「陽性/陰性」邁向分類更精細的「HER2弱陽性 (HER2-low)」新時代。台灣在診斷與治療策略上應持續與國際標準接軌，同時分享74歲病友小君（化名）從逃避就醫，到靠精準新藥重獲新生的歷程，呼籲病友千萬別放棄。

降低乳癌死亡率關鍵拼圖 無差異接軌國際治療指引

針對國家癌症防治目標，臺北榮民總醫院副院長曾令民醫師分析，降低癌症死亡率的「三支箭」——「篩檢、早期治療、晚期治療」，每一個面向都至關重要。「前端的篩檢與早治能減少晚期個案，但對於面臨晚期復發的病友，我們現在也有很好的治療可以讓她們活得更好、更久。要實質降低死亡率，關鍵就在於臺灣的治療策略必須『與國際無差異地接軌』，讓醫學界目前公認最好的標準治療，能真正落實到病人身上！」

精準醫療的核心在於「分類越精細，治療越精準」。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘醫師指出，過去臨床上依據HER2受體表現量，僅將病人分為「HER2陽性」與「HER2陰性」，最新的NCCN（美國國家綜合癌症網絡）等國際權威指引，已正式將「HER2弱陽性」視為獨立的治療考量族群。

陳芳銘醫師說明：「這代表過去被歸類在陰性族群的病友，其實有一部分屬於HER2弱陽性（IHC 1+ 或 2+/FISH-）。我們正積極推動臨床與病理科的共識，落實更精細的病理判讀，讓這些病友不錯失接受精準治療的機會。」

ADC藥物機轉突破 克服腫瘤異質性難題

台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升教授指出，針對此一新分類帶來的治療契機，主要歸功於新一代ADC（抗體藥物複合體）藥物的機轉突破。黃俊升教授分析：「晚期腫瘤細胞往往具有異質性，也就是同一顆腫瘤內，癌細胞的HER2受體表現量不盡相同。新一代藥物因具備『旁觀者效應（Bystander Effect）』的特性，能突破過去標靶治療的限制。」

黃俊升教授說明，臨床數據顯示，此類機轉對於HER2表現量較低的族群，不僅能展現出延緩惡化與延長存活的效益，更能讓病友不用一而再、再而三地面對換藥與惡化的打擊，對病友「心理層面的安定」與生活品質有極大幫助。

小君初摸到硬塊時因恐懼治療而逃避，直到腫瘤潰爛、病情嚴重致失聲才就醫。原以為罹患高惡性的「 三陰性乳癌」已無望，所幸醫療團隊進一步發現，其HER2表現量屬於「轉移性荷爾蒙受體ER、PR陰性且HER2弱陽性（HER2-low）」，在開始接受健保給付的新一代ADC藥物持續治療約6個月，不僅右胸腫瘤奇蹟平復、重獲嗓音，更是減輕了一年上百萬的醫療費用重擔，「千萬別逃避！找對醫師配合治療，精準新藥能為生命帶來逆轉。」

然而， HER2弱陽性乳癌治療目前其實仍存在缺口。小君受惠於目前健保針對「ER、PR 陰性且 HER2 弱陽性」的條件給付；但若病友同樣屬於HER2弱陽性，卻是「荷爾蒙陽性」，目前則尚未被納入給付範圍，病友將面臨僅能選擇健保給付療效較差的藥物或背負沉重經濟重擔的困境。



落實健康平權 盼縮短國際治療時間差

面對醫療科技的日新月異，中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長表示，過去轉移性HER2弱陽性病友一旦產生抗藥性，往往只能陷入傳統治療的無限輪迴。如今國際有了精準治療新指引，確實讓這群姊妹有了更好的治療選擇，重燃希望。「然而，對於這些與時間賽跑的姊妹而言，若健保給付條件未能及時跟上國際腳步，每一個給付條件限制，都是在用藥的路上加了一道關卡，對姊妹來說是非常煎熬的過程 。」

黃淑芳理事長代表病友發聲表示，救命新藥若無法及時給付，會變成「看得到，吃不到」的遺憾。期盼台灣醫療環境更友善，加速接軌國際指引，讓台灣姊妹擁有與國際同步的抗癌武器與信心。

台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長強調，面對不斷進步的醫療趨勢，癌症治療除了應致力於接軌國際，也希望能翻轉「同病不同命」的遺憾。蔡麗娟副執行長表示，感謝健保署近年不斷精進乳癌的完整治療拼圖 ，特別是去年針對「三陰性乳癌且符合 HER2 弱陽性」的病友納入ADC藥品的給付，此項決策已實質幫助許多家庭及時獲得精準治療，並大幅減輕經濟負擔 ，但有一部分同屬HER2弱陽性的賀爾蒙陽性乳癌病友，也應接軌NCCN的指引建議納入給付。

蔡麗娟副執行長指出，精準醫療的落實，有賴於政策與醫學實證的持續接軌，癌症分類越來越精細，治療也更加精準，讓具有科學實證的創新治療，能更即時地被評估與納入給付，依循國際指引逐步擴及更多迫切需要的病友 ，使台灣病友在對抗癌症時，都能享有健康平權的機會，真正落實政府「健康臺灣」的願景。

原文出處：七旬婦靠它逆轉病情！ 乳癌「ADC藥物」獲健保給付，1族群仍得自付百萬藥費